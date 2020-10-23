Служба зайнятості Сумщини: Гід орієнтує в нових е-сервісах З початком карантинних обмежень електронізація взаємин з різними державними органами увійшла у нашу повсякденність. Це стосується, зокрема, й можливості онлайн реєстрації в обласній службі зайнятості та отримання статусу безробітного для власників цифрового підпису через портал «Дія».

Черговою віхою стало створення Міністерством цифрової трансформації України своєрідного путівника для користувачів - Гіду з державних послуг – порталу з інформацією про всі послуги, що надаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Відтепер на сервісі доступна інформація про 1170 послуг - місце надання, строки, вартість, необхідні документи, а також спосіб оскарження результатів неналежним чином наданих послуг. Сервіс постійно оновлюється і невдовзі на портал буде перенесено 100% державних послуг в Україні. Послуги розподілено за 17 категоріями залежно від сфери діяльності та 36 життєвими подіями. Придбати нерухомість, змінити місце прописки чи відкрити бізнес - усю необхідну інформацію щодо офіційних реєстрацій та отримання необхідних послуг можна легко знайти на Гіді.

Привертає увагу зручний для користувача інтерфейс, в якому послуги згруповані не за суб’єктами, а за різними життєвими подіями та ситуаціями, близькими кожній людині. Наприклад: «Я потребую соціального захисту», «Мене цікавлять трудові правовідносини», «Я планую займатися незалежною професійною діяльністю» тощо.

Варто наголосити, що Гід з державних послуг - це офіційне джерело інформації. Якщо орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування під час надання певної послуги вимагатиме довідку, про яку не згадано на Гіді, посилання на цей портал є аргументом не надавати додаткові документи.

На Гіді з держпослуг працює зворотний зв’язок. Якщо користувач не знайшов інформацію про потрібну послугу чи виявив помилку в наявній інформації, можна скористатися зворотним зв’язком - і послуга обов’язково з'явиться на сервісі. Такий двосторонній зв'язок допомагає покращити сервіс, визначити найбільш популярні послуги та виявити проблемні напрямки.

- Обласна служба зайнятості закликає громадян більш активно користуватися онлайн порталом «Дія» для отримання державних послуг, зокрема, й соціального захисту у разі настання безробіття, - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. - Нагадаю, що з дати запуску порталу «Дія», тобто з 26 квітня цього року вже понад 15 тисяч громадян зареєструвалися в службі зайнятості завдяки цьому сервісу. Існують також можливості електронної реєстрації та оформленню виплат допомоги по безробіттю.