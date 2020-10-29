Экономика

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 15:4148

Нагрели... Тарифы на тепло не понизились

Если потребители «Сумытеплоэнерго» заплатят по платежкам, которые они со дня на день получат, - это будет означать, что они согласились платить за поставку тепла по старому тарифу – 1559,67 грн/Гкал.

А для того чтобы платить по сниженному тарифу, который утвержден НКРЭКУ, – 1240,22 грн/Гкал, надо с поставщиком тепла заключить новый договор. Однако заключить его невозможно. Вот вам и обещанное понижение тарифов! Во-первых, «пониженные» тарифы не действуют. Во-вторых, из-за введения абонплаты «понижение» наверняка нивелируется. И еще: когда тарифы повышались, перезаключать договор с «Сумытеплоэнерго» не требовалось, а когда понижаются, причем чисто символически, предусмотрена целая процедура.

Кто об этом знал?

Признаемся честно: наша редакция не знала и получила эту важную для всего города информацию благодаря нашей читательнице – пенсионерке Валентине Макарюк, которая в своем доме на «девятке» отвечает за показания счетчика и взаимодействует с представителем «Сумытеплоэнерго». Узнав от него, что в новом отопительном сезоне за тепло придется платить по старому тарифу, женщина задалась, казалось бы, наивным вопросом: а как же обещание новой власти снизить тарифы? Мол, в прошлом отопительном сезоне они не успели, т.к. только что пришли к власти, а вот в следующем…

Как оказалось, на сайте НКРЭКУ действительно тариф для «Сумытеплоэнерго» снижен до1240,22 грн/Гкал. Так почему же предприятие выставляет сумчанам плату по старому тарифу – 1559,67 грн/Гкал. С этим вопросом Валентина Макарюк и обратилась в нашу редакцию. Мы в свою очередь попытались переадресовать его «Сумытеплоэнерго», где вместо ответа, как нам показалось, стали тянуть время, требуя оформить обращение «надлежащим образом, согласно законодательству Украины». Хотя ни в одном из законов, регулирующих деятельность журналистов в Украине, нет ни слова о какой-либо обязательной форме для постановки вопросов. Прошло пять рабочих дней – это больше чем достаточно для объяснения, но ответа мы так и не получили. Можно предположить, что не случайно - предприятие экономически не заинтересовано в широкой осведомленности потребителей в этом важном вопросе. Ведь речь идет о разнице в 300 грн, которую могли бы экономить сумчане и которая в общей сумме для предприятия превращается в миллионы.

За это время Валентина Макарюк получила объяснение в департаменте инфраструктуры Сумского горсовета, позвонив по телефону 700-590: «Сумытеплоэнерго» будет предоставлять услуги по новому тарифу при условии заключения с предприятием нового договора. А оплата сумчанами услуг «Сумытеплоэнерго» по старому тарифу будет означать согласие с данным тарифом.

Мэр Сум Александр Лысенко ответил в фейсбуке, что тарифы на поставку тепла остались прежними. Что это: неосведомленность или утаивание общественно важной информации, разглашение которой может навредить интересам частного предприятия, которым руководит соратник мэра по партии «Батькивщина» Дмитрий Васюнин? Кстати, 25 октября сумчане его выбрали в горсовет. Примечательно: это чуть ли не единственная предвыборная кампания «Батькивщины» в Сумах, которая проходила без обещаний «справедливых тарифов». Как только в проходном партийном списке появилась фамилия Дмитрия Васюнина, от которого вместе с Александром Лысенко напрямую зависит тарифная политика (с 1 мая 2019 года органы местного самоуправления неделены полномочиями устанавливать тарифы на поставку тепла) о «справедливых тарифах», вообще ни слова. Кстати, по спискам этой партии в горсовет прошел и директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач, который тоже вместе с органами местного самоуправления ответствен за тарифы по водоснабжению и водоотведению.

Не все так просто

К сожалению, Александр Лысенко оказался прав – никакого обещанного понижения тарифов фактически не произошло. И, более того, в этом отопительном сезоне даже не ожидается. Да и в следующем тоже – из-за введения абонплаты в дополнение к так называемому «пониженному» тарифу надеяться на реальное понижение платежей в будущем не приходится.

Как объясняют в «Сумытеплоэнерго» по телефону 78-98-08, новый закон о жилищно-коммунальном хозяйстве предусматривает три вида договора потребителя с поставщиком услуг - индивидуальный, коллективный и от ОСББ, как управителя. Переход на тариф 1240,22 грн/Гкал в отношениях с «Сумытеплоэнерго» возможен только после заключения одного из видов договора. По закону это должно было быть сделано до 1 мая 2020 года. Но, в связи с введением карантина, сроки переходного периода сдвинулись – на пять месяцев после окончания карантина. Когда эта дата настанет – неизвестно. Сейчас «Сумытеплоэнерго», ссылаясь на разъяснения Минрегиона, не заключает новые договоры и новый тариф не применяет. По умолчанию продолжают действовать старые индивидуальные договоры и старый тариф.

А новые договоры, как объясняют в «Сумытеплоэнерго», в данное время предприятие не может заключить, потому что там, где тариф 1240 грн, предусматривается еще и плата за обслуживание внутридомовых систем, размер которой пока не известен, и новые довольно-таки сложные расчеты по каждому дому. Если после пяти месяцев по окончании карантина совладельцы многоквартирного дома самостоятельно не выберут одну из форм договорных отношений с поставщиком услуг и не предоставят в «Сумытеплоэнерго» протокол собрания с таким решением (для принятия решения необходимы подписи совладельцев больше половины отапливаемой площади дома), то «по умолчанию» будут применяться индивидуальные договоры с каждым совладельцем отдельно. Но это будет позже – после 5 месяцев с даты окончания карантина, если, конечно, не будут приняты другие решения. Из-за карантина что-либо прогнозировать невозможно. В «Сумытеплоэнерго» настроены на то, что в этот отопительный сезон ничего не изменится.

Однако об этом предпочитают говорить не так громко, как анонсировали понижение тарифов накануне местных выборов.

Экономика

Нагрели... Тарифы на тепло не понизились
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