Аудит государства. Как Украине увеличить свои доходы? В начале ноября правительство представило результаты аудита государства. Каждая сфера экономики и общества была тщательно проанализирована.

Некоторые цифры удивили, другие – только подтвердили выбранный путь развития. Что насчитали эксперты и как это повлияет на благосостояние украинцев? Узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

1 триллион потенциала

Еще на старте своего президентства Владимир Зеленский пообещал аудит государства. То есть финансовую проверку всех государственных сфер и собственности – от полезных ископаемых до образования и науки. Цель такого аудита – определить, что работает неправильно и как это можно улучшить.

«Аудит государства – это путь к правильным ответам на все важные вопросы. Впервые было сделано комплексный анализ Украины, чтобы понять, где именно и какие именно были допущены ошибки за эти годы», – подчеркнул Зеленский.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, результаты аудита показали, что за последние 10 лет Украина потеряла 1триллион долларов из-за нереализованных возможностей. Больше всего государство не использует потенциал своих недр. По словам главы Кабмина, Украина имеет более 12 тысяч разведанных месторождений полезных ископаемых, и только треть из них разрабатывается. Активное использование этих месторождений может принести государству 409 миллиардов долларов.

Также Шмыгаль заявил, что Украина не полностью использует земельные ресурсы: «29 лет свободное распоряжение землей было ограничено, а значит ее ценность была снижена в разы. За это время в государстве исчезло 5 млн га земли, развитие орошения и инвестиций в сельское хозяйство заторможено на десятилетия, а иногда остановлено совсем».

Эксперты считают, что запуск земельного рынка принесет государству 85 миллиардов долларов до 2030 года. Так же дополнительные деньги можно получить, если развивать водное (+12 млрд долларов) и лесное (+40 млрд долларов) хозяйства.

Кроме того, аудиторы подсчитали, что транзитный потенциал государства достигает 407 млрд долларов, ведь через Украину проходят 4 из 10 европейских транспортных коридоров.

По словам Дениса Шмыгаля, Украина также имеет потенциал во всех секторах высокотехнологичного производства. Это – и космическое производство, и машиностроение, и другие отрасли. Украина могла бы привлечь в эти сферы 63 млрд долларов инвестиций.

В общем аудит показал, что Украина значительно отстает от стран Центральной Европы. ВВП Украины в пересчете на одного человека в 5,2 раза ниже, чем центральноевропейский.

Перспективные векторы развития

Вместе с результатами аудита правительство представило документ с возможными векторами экономического развития до 2030 года. Согласно ему, Украина в 2030 году выступает как «самая привлекательная страна экономических возможностей для инвестиций, инноваций, ведения бизнеса; лучшее место для реализации творческого потенциала, воплощения идей и собственного развития».

Основную ставку правительственные эксперты ставят на те сферы, где аудит обнаружил неиспользованные ресурсы: добывающая отрасль, торговля и транзит, технологии, агропромышленный комплекс и тому подобное.

Например, стратегические цели развития АПК предусматривают повышение урожайности, увеличение органического производства и агропереработки. После запуска рынка земли в эту отрасль планируется привлекать немалые иностранные инвестиции и наращивать экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью.

В правительстве считают, что если Украина сможет активировать свой потенциал, то за 10 лет увеличит свой годовой ВВП до 1,2 триллиона долларов. Одновременно возрастет и экономическая роль Украины в мире.

Среди глобальных целей, которые зафиксированы в документе, – увеличить финансовую и экономическую стабильность страны. В частности, повысить кредитный рейтинг Украины в мире до ВВВ против В, который существует сейчас. Нарастить общий экспорт товаров и услуг в 280-400 млрд долларов против 64,1 млрд долларов, которые были в прошлом году.

В целом эксперты сейчас видят около 30 различных векторов экономического развития.

От стратегии – к реализации

На основе аудита и векторов экономического развития Кабмин планирует разработать «Национальную экономическую стратегию до 2030 года».

«Аудит и экономические векторы станут основой для«Национальной экономической стратегии 2030». Важно, что к созданию этого программного документа привлечены абсолютно все стороны. Это и экспертная среда, и бизнес, и представители власти, ученые, международные аналитики. Стратегия станет нашей дорожной картой и четким ориентиром для качественных изменений», – отметил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Однако, отмечают эксперты, для успешного развития самой разработки экономической стратегии недостаточно. Необходима слаженная работа всех ветвей власти, бизнеса и граждан, чтобы ее реализовать.

«Любое развитие проходит 4 наиболее важных этапа. Стратегический – определение стратегии и приоритетов. Содержательный – формирование технических заданий, разработка, аналитика. Тактический –процедурный вопрос принятия решений. Контрольный – мониторинг состояния достижения цели и оперативное реагирование», – отметил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, когда стратегию экономического развития утвердят, то на депутатов ждет много законотворческой работы. Прежде всего это законопроекты об изменениях в Конституцию Украины и фундаментальные законопроекты. Затем законопроекты об изменениях в действующие законы, ратификации международных актов, отмена советских и других устаревших актов и тому подобное.