5 нюансів трудових відносин між працівником та фізичною особою-підприємцем

Втім, не завжди оформлення трудових відносин ФОПа з працівниками відбувається у відповідності з вимогами законодавства. Слід мати на увазі, що на ФОПи поширюються ті ж нормативно-правові акти, які регулюють підприємницьку діяльність, що й на юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин (ст. 54 Цивільного кодексу України). З метою недопущення помилок у діяльності ФОПа, служба зайнятості пропонує звернути увагу на специфічні положення, що регулюють відносини між найманим працівником та даною категорією роботодавців.

1) Особливі вимоги до укладення трудового договору.

Трудовий договір між фізичною особою-підприємцем та найманим працівником укладається письмово в 2 примірниках (п. 6 ч. 1 ст. 24 Кодексу законів про працю України). Один із примірників трудового договору має зберігатися у працівника. Починаючи з 2015 року, реєструвати такий договір у держслужбі зайнятості не треба. Отже, при укладенні трудових договорів після 01.01.2015 не потрібно керуватися Порядком реєстрації трудового договору між працівником і фізособою, яка використовує найману працю (Порядок), що затверджений Наказом Мінсоцполітики від 08.06.2001 № 260. Нумерацію укладених трудових договорів підприємець веде самостійно. В усьому іншому оформлення трудових відносин між ФОПом та працівником таке, як і для юрособи.

2) Визначеність типової форми трудового договору.

Форма договору між працівником і фізичною особою-підприємцем, яка використовує найману працю, затверджена Наказом Мінсоцполітики від 08.06.2001 № 260. Сторони можуть вносити до форми зміни та доповнення, але вони не повинні погіршувати становище працівників та суперечити законодавству України.

3) Специфічні підстави й порядок припинення трудових відносин.

Додатковою підставою для припинення дії договору є призов ФОПа на військову службу або направлення його на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ч. 1 ст. 36 КЗпП). Трудовий договір може бути розірваний у разі призову або мобілізації ФОПа під час особливого періоду (п. 10 ч. 1 ст. 40 КЗпП). У цьому випадку дозволяється не погоджувати звільнення найманого працівника з профспілкою (абз. 10 ч. 1 ст. 43-1 КЗпП). Стаття 47 КЗпП зобов'язує ФОПа провести при звільненні розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку із внесеним записом; у разі мобілізації ФОПа зазначені обов’язки мають бути виконані протягом місяця після демобілізації без застосування санкцій та штрафів. Щодо розірвання трудових договорів, які були укладені до 01.01.2015 і зареєстровані в службі зайнятості, то під час звільнення працівника потрібно звернутися до служби зайнятості для зняття договору з реєстрації (ці питання врегульовано в пунктах 9-16 Порядку). У випадку смерті роботодавця фізособи-підприємця – відносини між сторонами припиняються достроково. (Лист Мінпраці від 05.03.2003. № 06/2-2/51).

4) Спрощені вимоги до ведення кадрової документації та ухвалення локальних актів.

Фізособа-підприємець має оформляти локальні акти, укладати трудові договори в письмовій формі, вести трудові книжки та може вести книгу реєстрації локальних актів, розробляти правила внутрішнього трудового розпорядку (їх вправі затвердити трудовий колектив, який може складатися навіть з одного найманого працівника), вести табель обліку робочого часу тощо. Водночас чинним законодавством про працю не передбачено обов'язку ФОПа мати штатний розпис. (Лист Мінсоцполітики від 21.05.2019 N 34/0/23-19/133). Укладення колдоговору є обов'язковим лише для юросіб. Деякі питання, які регулюються колективним договором, допустимо врегулювати іншим нормативним актом. Зокрема, положенням, яким може бути визначено строки виплати зарплати та її розміри в першу половину місяця (ст. 24 ЗУ “Про оплату праці”). Форми і системи оплати та інші питання, визначені у ст. 97 КЗпП, погоджуються з профспілкою або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. Трудові книжки працівників, які працюють на умовах трудового договору у фізосіб-підприємців без створення юрособи з правом найму, та фізосіб, які використовують найману працю, пов'язану з наданням послуг, зберігаються безпосередньо у працівників (пункт 2.21-2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, що затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.93 № 58). При цьому ФОП не веде книгу обліку бланків трудових книжок і вкладишів, книгу обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (вимоги п. 7.1 Інструкції 58 поширюються лише на підприємства).

5) Лояльні норми щодо санкцій за недотримання трудового законодавства.

Фізособи-підприємці мають дотримуватись трудового законодавства, а усі працівники (незалежно від місця роботи) мають рівні трудові права. Проте чинним законодавством закріплено особливий підхід у питаннях притягнення до відповідальності за недотримання правил. Статтею 265 КЗпП встановлені менш суворі санкції у випадку, коли порушниками виступають певні категорії роботодавців. Зокрема, у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) до юросіб та ФОПів, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку І-ІІІ груп, застосовується попередження. У разі повторення порушення накладаються фінансові санкції. Ці норми покликані, передусім, обмежити негативні наслідки для фізосіб, адже ФОПи складають 70% платників єдиного податку. Найбільша кількість ФОП у торік знаходилась на другій групі платників єдиного податку.