Аппарат SMAS лифтинга в Вашем СПА: новый вектор развития бизнеса ® Инвестиция в современные технологии — это качественно новый уровень развитие любого бизнеса. Особенно это актуально в бьюти-сфере, где клиенты постоянно желают новых результатов и продолжительных эффектов.

Anti-age процедуры — это отдельная ниша, которая имеет огромную целевую аудиторию. Именно поэтому, если Вы хотите обогнать своих конкурентов, развивайтесь в этом направлении. А аппараты smas лифтинга в этом обязательно Вам помогут. Почему? Рассмотрим на примере прибора UltraNexx от американской компании Zemits - https://zemits.com.ua.

Почему аппараты SMAS лифтинга настолько эффективны?

Аппарат UltraNexx использует инновационную технологию HIFU, которая основана на сфокусированном ультразвуке высокой интенсивности. Он стимулирует глубокие структурные опорные слои кожи, при этом не повреждая поверхность кожи.

Специальный картридж доставляет необходимое количество ультразвуковой волны до точной глубины (SMAS) под кожей, разогревая ткани до оптимальной температуры для неоколлагенеза, создавая своеобразные “горячие точки”. Такие прогретые зоны запускают ускоренный процесс обновления клеток и стимулируют создание новых коллагеновых волокон и подтяжку уже существующих.

В результате клиент получает подтянутую, упругую кожу, четкие контуры и разглаживание морщин. Самое главное — что эффект пролонгирован, он сохраняется на протяжении 2-5 лет.

В чем преимущества для косметолога?

Почему косметологи выбирают устройства SMAS лифтинга:

• Результативность процесса. Позитивные изменения видны уже после первой процедуры.

• Эффективность. Аппарат влияет даже на возрастную кожу с глубокими морщинами.

• Сам процесс длится не больше 30 минут, а это означает, что косметолог может принять в день больше клиентов, а значит — заработать больше денег.

• Простой и user-friendly интерфейс, с помощью которого настраиваются индивидуальные параметры.

• Удобная, эргономичная манипула и компактный прибор.

Этого достаточно, чтобы внести в свой прейскурант это anti-age оборудование последнего поколения.

Дополнительные особенности

Некоторые производители предоставляют расширенные возможности для своих клиентов. Покупая профессиональное косметологическое оборудование, они получают целый комплекс дополнительных услуг. Например, американский бренд Zemits радует покупателей такими преимуществами:

• Бесплатное профессиональное обучение. Это постижение всех нюансов работы проборов под руководством опытных косметологов с выдачей именного сертификата.

• Доступ к закрытому маркетинговому порталу. Он содержит секреты продвижения бьюти-бренда.

• План привлечения клиентов в Ваш бизнес, который включает обучающие инструкции по продвижения, готовые материалы для публикации контента, готовые печатные материалы для вашего салона.

Покупая Zemits — Вы получаете полноценного помощника-партнера для Вашего бизнеса!