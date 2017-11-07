Почему не действует сниженный тариф на тепло? Почему сумчане платят ООО «Сумытеплоэнерго» за отопление по тарифу, который на 300 грн выше экономически обоснованного, утвержденного Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)

По просьбе наших читателей ООО «Сумытеплоэнерго» разъяснило, почему на сайте НКРЭКУ экономически обоснованный тариф на поставку тепла – 1240,22 грн / Гкал, а сумчане платят по тарифу - 1559,67 грн / Гкал.

Подешевеет ли тепло?

Редакция 13 ноября получила официальный ответ от ООО «Сумытеплоэнерго», в котором говорится следующее:

«С 01.05.2019 года введен в действие Закон Украины от 09.11.2017г. № 2189-VIII "О жилищно-коммунальных услугах» (далее - Закон), требованиями которого определена новая классификация жилищно-коммунальных услуг и новая система взаимоотношений, возникающих в процессе предоставления и потребления этих услуг, предусмотрены различные модели договорных отношений в сфере коммунальных услуг, а также определены особенности заключения, изменения и прекращения договоров о предоставлении коммунальных услуг в многоквартирном доме, изменены подходы к формированию тарифов на коммунальные услуги и начислению платы потребителям.

В соответствии с подпунктом 2 части первой статьи 4 Закона № 2189-VIII Кабинет Министров Украины утвердил следующие типы договоров:

- типовой договор с индивидуальным потребителем о предоставлении услуги на поставку тепловой энергии (с осуществлением обслуживания и текущего ремонта внутридомовой системы теплоснабжения);

- типовой договор с индивидуальным потребителем о предоставлении услуги на поставку тепловой энергии;

- типовой договор с коллективным потребителем о предоставлении услуги на поставку тепловой энергии;

- типовой коллективный договор о предоставлении услуги на поставку тепловой энергии;

- типовой договор с собственником (пользователем) здания о предоставлении услуги на поставку тепловой энергии.

Пунктами 4 и 5 раздела VI "Заключительные и переходные положения» Закона предусмотрено, что не позднее чем в течение пяти месяцев со дня завершения мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным Кабинетом Министров Украины, совладельцы многоквартирных домов независимо от выбранной ими формы управления многоквартирным домом должны принять решение о модели организации договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг по каждому виду коммунальной услуги, а исполнители коммунальных услуг - заключить с такими совладельцами договоры о предоставлении соответствующих коммунальных услуг (услуга на снабжение тепловой энергии, услуга на снабжение горячей водой), в соответствии с выбранной совладельцами моделью организации договорных отношений.

Следует отметить, что после 01.05.2019г. органы местного самоуправления и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не могут устанавливать (в том числе по результатам корректировки) тарифы на коммунальные услуги, которые предоставляются по договорам, заключенным до введения в действие Закона.

Новые тарифы на новые услуги на поставку тепловой энергии и снабжение горячей водой будут применены исполнителем услуг ООО «Сумытеплоэнерго» с момента заключения с потребителями новых договоров о предоставлении услуг на поставку тепловой энергии и услуг на снабжение горячей водой, с соблюдением требований действующего законодательства, в соответствии выбранной совладельцами многоквартирных домов модели организации договорных отношений.

Таким образом, тариф на услуги на снабжение тепловой энергией для группы потребителей «Население», установленный для исполнителя услуг ООО «Сумытеплоэнерго» постановлением НКРЭКУ от 17.03.2020г. № 639 «О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 14.01.2020г. № 89», будет составлять 1240,22 грн / Гкал (с НДС).

Тариф на услугу на снабжение горячей водой для группы потребителей «Население», установленный для исполнителя услуг ООО «Сумытеплоэнерго» постановлением НКРЭКУ от 10.06.2020г. № 1090 «О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 14.01.2020г № 89», будет составлять 67,31 грн за 1 куб. м (с НДС).

В настоящее время между исполнителем услуг ООО «Сумытеплоэнерго» и потребителями - совладельцами многоквартирных домов заключены действующие договоры о предоставлении услуг на централизованное отопление и централизованное снабжение горячей водой. Такие договоры учитывают положения Правил предоставления услуг на централизованное отопление, снабжение холодной и горячей водой и водоотводу и типового договора о предоставлении услуг на централизованное отопление, снабжение холодной и горячей водой и водоотвод, утвержденных Постановлением Кабинета Министров Украины от 21 июля 2005 №630.

Тарифы, которые применяются для начисления платы за услуги предприятия (до заключения новых договоров):

- для потребителей жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии - 1559,67 грн / Гкал (с НДС);

- для потребителей жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии - 43,48 грн (с НДС) за 1 кв. м в месяц в течение периода предоставления услуги на централизованное отопление.

На услугу на централизованное снабжение горячей водой:

- при условии подключения полотенцесушителей к системам централизованного снабжения горячей воды - 91,37 грн за 1 куб. м (с НДС);

- при отсутствии полотенцесушителей - 84,42 грн за 1 куб. м (с НДС).

В условиях начала отопительного сезона 2020/2021гг. для обеспечения единого подхода к реализации требований действующего законодательства и во избежание его разночтений, Министерство развития громад и территорий Украины письмом от 20.10.2020 №7/10.1/17275-20 дало разъяснения относительно взаимоотношений с потребителями коммунальных услуг и потребителями тепловой энергии в условиях переходного периода, согласно которому «до перехода на новые договоры… продолжают действовать старые договоры. Соответственно в условиях действия «старых договоров» о предоставлении коммунальных услуг, к потребителям применяются тарифы, в частности, на услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды, которые устанавливались уполномоченным органом до 01.05.2019 (до введения в действие Закона)».

Как видим из объяснений «Сумытеплоэнерго», применить пониженные тарифы в этом отопительном сезоне предприятию не дает возможность карантин. Это плохая новость для сумчан. Но есть и хорошая: карантин не дает возможности и повышать тарифы.

Подорожает ли тепло в связи с подорожанием газа?

В ООО «Сумытеплоэнерго» заверяют, что предпосылки для роста тарифов на услугу на централизованное отопление в ближайшей перспективе отсутствуют.

- Действительно, цена газа является одной из составляющих тарифа на тепловую энергию, и она постоянно меняется. Кроме цены газа, также меняются и другие расходные составляющие тарифа на тепловую энергию, такие как: электроэнергия, минимальная заработная плата, тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение и другие, - объясняет директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин. – Согласно законодательству, в случае изменения цен, в том числе на топливную составляющую, как лицензиат, так и НКРЭКУ могут инициировать пересмотр тарифов на тепловую энергию и услугу на поставку тепловой энергии и поставку горячей воды. Кроме того, необходимо отметить, что в связи с введением в действие Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», для применения нового тарифа на услугу на поставку тепловой энергии, кроме решения НКРЭКУ, обязательным условием также является перезаключение новых договоров с населением. С марта в Украине введен карантин, а с октября 2020 года город Сумы вообще находится в «красной» зоне по COVID-19. Когда закончится карантин, неизвестно. Это делает невозможным заключение договоров, потребители не имеют возможности выбрать модель оформления договорных отношений согласно действующему законодательству.