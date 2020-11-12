Экономика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:34297

Що чекає на ринок праці Сумщини завтра?

За інформацією, яку надав директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, сьогодні на обліку в регіональній службі зайнятості перебуває 15,3 тис. безробітних (+ 24,4% до цієї дати торік): з них чоловіків – 5,8 тис. (38%), жінок – 9,5 тис. (62%). Кожен третій безробітний віком до 35 років, кожен четвертий – до 44, старше 45 – майже половина.

Яку роботу мали ці люди до того, як її втратили? Кожен п’ятий безробітний донедавна працював у сфері торгівлі, кожен шостий – у державному управлінні або оборонній галузі, 17% із загального числа безробітних трудилися у переробній промисловості, 12% - у сільському, лісовому та рибному господарстві, 8% - у сфері охорони здоров’я.

Що стосується освітнього рівня, то портрет безробітного Сумщини сьогодні такий: вища освіта – 50%, професійно-технічна – 41%, загальна середня освіта – 9%.

- Вражає кількість безробітних з вищою освітою. Коли бачу рекламні ролики наших вишів, складається враження, що вони готові записати до числа студентів будь-кого, хто має гроші. Тому у роботодавців зовсім не виникає бажання брати на роботу їхніх випускників. Нехай такі навчальні заклади визначаться: вони працюють на роботодавця чи просто заробляють гроші?, ділиться думками В.Підлісний. - Переконаний: лави безробітних поповнюються за рахунок випускників тих навчальних закладів, які дають слабкі знання. Втім, якомога швидше слід переглянути навчальні програми, збагатити їх практичними знаннями і навичками. Необхідно, аби студенти,  окрім основної професії, отримували додаткові спеціалізації - це дасть їм змогу впевненіше почуватися на ринку праці й чутливіше реагувати на нього. Вкрай потрібна своя регіональна бізнес-школа, що надзвичайно актуально. Але бізнес-інкубатори в кожному виші — це цілком реально вже сьогодні. Якщо ж поєднати ці бізнес-інкубатори з вимогою нового Закону «Про зайнятість», може вийти непоганий результат. Адже закон передбачає безкоштовне стажування студентів останніх курсів на підприємствах, де випускник і роботодавець зможуть придивитися одне до одного.

За словами посадовця, сьогодні всі хочуть на роботу молодь віком 25 років, та ще й зі стажем роботи. А де ж його взяти в такому віці? І тут ми на рівні регіону маємо напрацювати базу для стажування. Отоді підприємство вустами навіть учорашніх випускників скаже навчальному закладу: змінюйте навчальні програми, технології. Тобто сформує соціальне замовлення на спеціалістів. А ми що робимо? В кращому разі мовчки перенавчаємо фахівців, яких 5 років навчала держава. У гіршому - під різними приводами відправляємо їх у центри зайнятості. Ми ж повинні чітко знати, що буде на ринку праці області завтра й післязавтра.

 
Экономика

Що чекає на ринок праці Сумщини завтра?
Сегодня 15:34
Сумські посадовці розповіли про умови організації дистанційного навчання в школах
Вчера 16:50
Почему не действует сниженный тариф на тепло?
17.11.2020 16:26
Аппарат SMAS лифтинга в Вашем СПА: новый вектор развития бизнеса ®
17.11.2020 13:20
Департамент соціального захисту населення інформує сумчан щодо реалізації програми надання житлових субсидій
17.11.2020 12:23
5 нюансів трудових відносин між працівником та фізичною особою-підприємцем
16.11.2020 15:12
Льготы и гранты. Как государство помогает культуре выйти из кризиса?
16.11.2020 14:04
Карантин выходного дня: аргументы «за» и «против»
16.11.2020 13:59
Аудит государства. Как Украине увеличить свои доходы?
16.11.2020 13:50
Скільки коштувала передвиборча кампанія кандидатів на посаду міського голови Сум
13.11.2020 08:48
Сумський баскетболіст розповів, як хворіє на коронавірус
12.11.2020 23:25
Новий загальнодержавний карантин: що заборонять у будні та вихідні, повний список обмежень
12.11.2020 19:38
view counter

Новости

На Сумщине 20 124 случая СOVID-19: подробности 1
Сегодня 10:04
В губернаторы Сумщины метит долларовый миллионер
16.11.2020 19:55
11 работников Заречного райсуда Сум переболели COVID-19
Сегодня 18:36
В Сумах водитель чуть не сбил велосипедиста и пытался сбежать от патрульных (видео)
Сегодня 18:33
В Сумском лесхозе высадили более 600 тысяч сеянцев дуба
Сегодня 17:56
ВАКС отменил арест телефона специалиста сумского Госгеокадастра
Сегодня 17:30
Президент подписал закон об админответственности за пребывание в общественных заведениях и транспорте без масок
Сегодня 16:58
В Сумах возник пожар в квартире с маленьким ребенком и бабушкой
Сегодня 16:19
В Україні увійшла в обіг нова 10-гривнева монета
Сегодня 16:07
Трех подозреваемых в совершении разбойного нападения на Сумщине взяли под стражу
Сегодня 15:58
Юные МАНовцы Сумщины завоевали 21 медаль
Сегодня 15:27
Жительница Тростянца поверила мошенникам и потеряла 30 тысяч
Сегодня 14:30
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.