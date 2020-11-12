Экономика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:56352

Сумщина потребує високотехнологічні робочі місця

Майже третина тих, хто сьогодні офіційно має статус безробітного на Сумщині – люди до 35 років.

- Часто зустрічаюсь з недовірою роботодавців до тієї базової освіти, яку отримує молодь. Але проблема тут глибша й системна, вона криється у створенні нових високотехнологічних робочих місць. Ми зациклилися на існуючій моделі господарювання, з колишнім розміщенням продуктивних сил та виробничих відносин. А реальність така, що робочих місць просто не вистачає фізично, - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – Нині в центрах зайнятості від роботодавців лежать десятки заяв на водіїв, швачок, підсобних робітників, продавців продовольчих товарів, машиністів котельної, вантажників, слюсарів-ремонтників, кухарів, токарів, електромонтерів. Змінити модель господарювання можуть ефективніші підприємці, продуктивніший бізнес, який насамперед має вигравати у конкурентів наш внутрішній ринок.

Посадовець наводить приклад. Сумщина аграрний регіон. І що маємо? Скажімо, лише Суми споживає за рік продуктів харчування до 1 млрд. грн., порахували аграрні експерти. Втім, серед  їх виробників лише незначна частка місцевих. А це ж зайнятість людей. Тобто сьогодні область програє конкурентну боротьбу навіть на внутрішньому ринку, не кажучи про ринки інших країн. Підприємці нової формації - не гриби, що виростають після дощу. Завдання соціально відповідальної влади - створити умови для розвитку підприємців. Такого явища, як сучасна бізнес-підготовка, в нас досі не було. І робити це маємо не наосліп, щоб знову не створити дисбалансу, а через комунікацію реального сектору економіки (бізнесу), громадянського суспільства та регуляторів ринку (влади). Якщо цього не зробимо сьогодні, завтра - на наш ринок прийдуть ті, хто має відповідну підготовку. Адже місце під сонцем порожнім не буває

Надмірне навантаження на роботодавців зі сплати єдиного соціального внеску - причина тінізації трудових відносин. Як наслідок, зменшується реальна кількість робочих місць, фонд оплати праці та надходження до фондів. Цього року уряд вперше запровадив компенсації для роботодавців зі сплати єдиного соціального внеску. Цією нормою можуть скористатися фірми, компанії, приватні підприємці після того, як вони, починаючи з 2013 року, створять нові робочі місця та працевлаштують людей через трудові угоди. Умовою надання пільги є виплата зарплати впродовж року розміром більшим, ніж три мінімальних. Через рік після укомплектування новостворених робочих місць такі працедавці зможуть отримати 50% покриття витрат зі сплати єдиного страхового внеску за рахунок коштів Пенсійного фонду. Порядок компенсації частини витрат затверджено постановою Кабміну №153 від 13 березня цього року. Певні преференції зі сплати єдиного соціального внеску передбачені для суб’єктів господарської діяльності, які організовують робочі місця для працевлаштування безробітних. Зокрема компенсаційні виплати надаватимуться роботодавцям, котрі не мають заборгованості зі сплати страхових внесків, не є банкрутами та проти яких не порушено справу про банкрутство. Також право на компенсаційні виплати мають ті суб’єкти малого підприємництва, що створюють робочі місця в пріоритетних галузях економіки.

За словами В.Підлісного, цього року найбільше працевлаштували безробітних АТ «СМНВО-ІНЖИНІРІНГ» (79 осіб), АТ «Сумигаз» (61), Лебединський лісгосп, (51), АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (31), АТ «Сумське НВО» (31), ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» (23), Шосткинський «Агролісгосп» (24), ПАТ «Сумиобленерго» - (23), ГУНП в Сумській області (18), ВТФ «Тростянецька цегла-Імпульс» (17).

 
Экономика

Сумщина потребує високотехнологічні робочі місця
Сегодня 10:56
Що чекає на ринок праці Сумщини завтра?
Вчера 15:34
Сумські посадовці розповіли про умови організації дистанційного навчання в школах
18.11.2020 16:50
Почему не действует сниженный тариф на тепло?
17.11.2020 16:26
Аппарат SMAS лифтинга в Вашем СПА: новый вектор развития бизнеса ®
17.11.2020 13:20
Департамент соціального захисту населення інформує сумчан щодо реалізації програми надання житлових субсидій
17.11.2020 12:23
5 нюансів трудових відносин між працівником та фізичною особою-підприємцем
16.11.2020 15:12
Льготы и гранты. Как государство помогает культуре выйти из кризиса?
16.11.2020 14:04
Карантин выходного дня: аргументы «за» и «против»
16.11.2020 13:59
Аудит государства. Как Украине увеличить свои доходы?
16.11.2020 13:50
Скільки коштувала передвиборча кампанія кандидатів на посаду міського голови Сум
13.11.2020 08:48
Сумський баскетболіст розповів, як хворіє на коронавірус
12.11.2020 23:25
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.