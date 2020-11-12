Сумщина потребує високотехнологічні робочі місця Майже третина тих, хто сьогодні офіційно має статус безробітного на Сумщині – люди до 35 років.

- Часто зустрічаюсь з недовірою роботодавців до тієї базової освіти, яку отримує молодь. Але проблема тут глибша й системна, вона криється у створенні нових високотехнологічних робочих місць. Ми зациклилися на існуючій моделі господарювання, з колишнім розміщенням продуктивних сил та виробничих відносин. А реальність така, що робочих місць просто не вистачає фізично, - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – Нині в центрах зайнятості від роботодавців лежать десятки заяв на водіїв, швачок, підсобних робітників, продавців продовольчих товарів, машиністів котельної, вантажників, слюсарів-ремонтників, кухарів, токарів, електромонтерів. Змінити модель господарювання можуть ефективніші підприємці, продуктивніший бізнес, який насамперед має вигравати у конкурентів наш внутрішній ринок.

Посадовець наводить приклад. Сумщина аграрний регіон. І що маємо? Скажімо, лише Суми споживає за рік продуктів харчування до 1 млрд. грн., порахували аграрні експерти. Втім, серед їх виробників лише незначна частка місцевих. А це ж зайнятість людей. Тобто сьогодні область програє конкурентну боротьбу навіть на внутрішньому ринку, не кажучи про ринки інших країн. Підприємці нової формації - не гриби, що виростають після дощу. Завдання соціально відповідальної влади - створити умови для розвитку підприємців. Такого явища, як сучасна бізнес-підготовка, в нас досі не було. І робити це маємо не наосліп, щоб знову не створити дисбалансу, а через комунікацію реального сектору економіки (бізнесу), громадянського суспільства та регуляторів ринку (влади). Якщо цього не зробимо сьогодні, завтра - на наш ринок прийдуть ті, хто має відповідну підготовку. Адже місце під сонцем порожнім не буває

Надмірне навантаження на роботодавців зі сплати єдиного соціального внеску - причина тінізації трудових відносин. Як наслідок, зменшується реальна кількість робочих місць, фонд оплати праці та надходження до фондів. Цього року уряд вперше запровадив компенсації для роботодавців зі сплати єдиного соціального внеску. Цією нормою можуть скористатися фірми, компанії, приватні підприємці після того, як вони, починаючи з 2013 року, створять нові робочі місця та працевлаштують людей через трудові угоди. Умовою надання пільги є виплата зарплати впродовж року розміром більшим, ніж три мінімальних. Через рік після укомплектування новостворених робочих місць такі працедавці зможуть отримати 50% покриття витрат зі сплати єдиного страхового внеску за рахунок коштів Пенсійного фонду. Порядок компенсації частини витрат затверджено постановою Кабміну №153 від 13 березня цього року. Певні преференції зі сплати єдиного соціального внеску передбачені для суб’єктів господарської діяльності, які організовують робочі місця для працевлаштування безробітних. Зокрема компенсаційні виплати надаватимуться роботодавцям, котрі не мають заборгованості зі сплати страхових внесків, не є банкрутами та проти яких не порушено справу про банкрутство. Також право на компенсаційні виплати мають ті суб’єкти малого підприємництва, що створюють робочі місця в пріоритетних галузях економіки.

За словами В.Підлісного, цього року найбільше працевлаштували безробітних АТ «СМНВО-ІНЖИНІРІНГ» (79 осіб), АТ «Сумигаз» (61), Лебединський лісгосп, (51), АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (31), АТ «Сумське НВО» (31), ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» (23), Шосткинський «Агролісгосп» (24), ПАТ «Сумиобленерго» - (23), ГУНП в Сумській області (18), ВТФ «Тростянецька цегла-Імпульс» (17).