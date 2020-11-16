Які громади Сумщини є фінансово найсильнішими? Відповідь на це питання міститься в публікації щодо оцінки фінансових показників бюджетів 872 ОТГ України за 9 місяців 2020 року.

П'ятіркою найсильніших громад Сумської області стали Тростянецька, Чернеччинська, Миколаївська, Комишанська громади та громада міста Суми.

Рейтинг розроблений експертами Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International на підставі даних Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної статистичної служби України, даних веб-порталу openbudget.gov.ua.

Експерти аналізували дані за 7 показниками: доходи на одного мешканця; видатки загального фонду на 1-го мешканця; видатки на утримання апарату управління в розрахунку на 1-го мешканця; рівень дотаційності бюджетів; співвідношення видатків на утримання апарату управління з фінансовими ресурсами ОТГ; питома вага заробітної плати у видатках загального фонду; питома вага капітальних видатків у загальному обсязі видатків.

Для проведення аналізу ОТГ згрупували за критерієм чисельності населення громади: група 1 – ОТГ з чисельністю населення понад 15 тис. жителів; група 2 – ОТГ з чисельністю населення від 10 до 15 тис. жителів; група 3 – ОТГ з чисельністю населення від 5 до 10 тис. жителів; група 4 – ОТГ з чисельністю населення менше 5 тис. жителів та група 5 – ОТГ – міста обласного значення.

За словами радниці з питань управління муніципальними фінансами Сумського регіонального офісу Програми U-LEAD Ірини АЛЄЄВОЇ, у групі із населенням понад 15 тис. серед 110 громад – Тростянецька ОТГ має 1 сходинку й вже другий рік поспіль громада впевнено тримає перше місце.

У групі із населенням від 10 до 15 тис. серед 134 громад Чернеччинська ОТГ посідає 28 місце і яка за три місяці покращила свої фінансові показники і піднялася на одну сходинку вверх.

У групі з населенням від 5 до 10 тис. серед 277 громад Миколаївська сільська ОТГ – 33 місце. Нажаль з 27 місця, за підсумками І півріччя, громада втратила пять позицій.

У групі до 5 тис. серед 308 громад Комишанська ОТГ – 7 місце, також покращила свій фінансовий стан та піднялася на одну сходинку вище.

Серед 43 міст обласного значення місто Суми займає 10 місце, яке воно втримує протягом січня – вересня 2020 року.

Як повідомляє Ірина Алєєва, середній показник доходів загального фонду у розрахунку на 1-го мешканця по всіх ОТГ України складає 3348,3 грн. А 24 ОТГ Сумщини мають вищий за середній показник.

«Найвищий показник по Сумській області доходів загального фонду на одного мешканця за 9 місяців 2020 року мають Комишанська ОТГ – 8,8 тис. грн, Чернеччинська ОТГ – 6,2 тис. грн, Миколаївська сільська ОТГ – 6,1 тис. грн. Також, 12 громад не залежать від дотаційних ресурсів з державного бюджету, мають нульовий або мінусовий рівень дотаційності», – розповіла Ірина Алєєва.