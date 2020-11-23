Собственные пенсионные счета. Когда Украина перейдет на накопительную систему? В Украине более 11 млн пенсионеров. Их пенсию обеспечивают работающие люди. Но уже через 15 лет такая модель не сможет содержать всех пенсионеров.

Правительство планирует постепенно изменить пенсионную систему. И на первом этапе предлагает ввести профессиональную накопительную пенсию для льготников. Что это такое и в чем проблема украинской пенсионной системы, выяснил Центр общественного мониторинга и контроля.

Обязательные отчисления или добровольные взносы?

Сегодня в мире существует три вида пенсионной системы: солидарная, накопительная и смешанная. Солидарную сейчас использует Украина. Граждане, которые работают, содержат нынешних пенсионеров. То есть каждый работодатель или ФЛП ежемесячно платит страховой взнос в Пенсионный фонд. И эти деньги идут на выплаты пенсионерам.

Вместо этого накопительная система предусматривает, что каждый работающий откладывает средства на свою будущую пенсию. Работник имеет собственный пенсионный счет, деньгами из которого может воспользоваться по своему усмотрению.

Большинство стран мира объединяют элементы солидарной и накопительной систем, имея смешанную пенсионную систему. Государство обеспечивает минимальную пенсию, а об остальном – граждане заботятся сами. Например, в США 15,5% доходов работника идет на обязательное пенсионное страхование. Но в то же время существуют частные и государственные пенсионные фонды, куда американцы по желанию могут откладывать деньги на пенсию. В Германии, Франции и Италии, кроме государственной пенсии, существуют также корпоративные: предприятия выплачивают средства своим бывшим сотрудникам.

Если сравнивать уровень пенсий, то в 2020 году средняя пенсия в США достигла 1205 евро, во Франции – 1389 евро, в Германии – 882 евро, а в Украине – лишь 117 евро.

«Пенсионная реформа неизбежна, ее нужно принять для того, чтобы украинские пенсионеры могли стать достойными людьми и обеспечивать себе нормальный уровень жизни. Как европейские пенсионеры, которые на пенсии могут не выживать, а наслаждаться прекрасной старостью, путешествовать, покупать недвижимость. Накопительная пенсионная реформа важна, но к ней мы будем идти постепенно», – убеждена депутат«Слуги народа»Галина Янченко.

По словам руководительницы Минсоцполитики Марины Лазебной, если в Украине останется только солидарный уровень пенсионного обеспечения, то пенсионеры будут получать лишь 20-30% от своей прежней зарплаты. То есть это 3000 грн при условии зарплаты в 10 000 грн.

Пионеры накопительной системы

В конце ноября Кабинет министров зарегистрировал в парламенте законопроект, который вводит профессиональную накопительную систему для отдельных категорий работников, которым сейчас до 35 лет. Документ касается людей, которые работают в особо тяжелых и опасных условиях. Перечень этих профессий содержится в Списке №1 и Список №2 в постановлении Кабмина №461 от 24 июня 2016 года. В частности, это шахтеры, горняки, металлурги, химики, фармацевты, диспетчеры полетов и тому подобное. А также ремонтники, работники табачных, парфюмерно-косметических предприятий и тому подобное. По данным правительства, это около 150 000 человек.

Кабмин разработал для этих работников три пенсионные программы. Первая дает право выхода на пенсию после 50 лет мужчинам, которые имеют 25 лет страхового стажа и при этом более 10 лет проработали во вредных условиях (список №1). Для женщин норма составляет 20 лет страхового стажа, из которого от 7,5 лет приходится на вредное производство по списку №1.

Вторая программа предусматривает выход на пенсию после 55 лет. Мужчинам необходимо иметь от 30 лет страхового стажа, из которых 12,5 лет – на опасных профессиях. Женщинам нужен страховой стаж от 25 лет, из которых 10 лет – на вредном производстве.

Третья программа позволяет добровольно принять участие в накопительной профессиональной пенсионной системе на условиях, определенных в коллективных договорах. Пенсионные выплаты получаются после 55 лет.

«Люди смогут получить собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться, когда будут выходить на пенсию. Это тысячи гривен, которые человек сможет получить в качестве доплаты к своей пенсии. Объем средств для такой накопительной системы будет составлять от 2 до 3 млрд грн в год», – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как это будет работать?

Согласно законопроекту, по достижении стажа, который позволяет получить льготную пенсию, участник программы будет иметь несколько опций на выбор. Он сможет оформить договор о выплатах со своего счета или пенсию на срок не менее 10 лет или же сможет снять все деньги со счета за раз. Законопроект дает право унаследовать остаток средств на счете в случае смерти пенсионера.

Источником финансирования накопительных счетов будут не личные отчисления от зарплат работников, как это происходит в классической накопительной системе, а страховые взносы работодателей. Сегодня Единый социальный взнос на общеобязательное пенсионное страхование составляет 22% от зарплаты. Правительство планирует увеличить его еще на 15% по первой программе, на 7% – по второй и от 3% – по третьей.

По мнению некоторых экономистов, такое увеличение налогов приведет к тенизации зарплат во вредном производстве – то есть к переводу работников на неофициальные расчеты. Однако в Минсоцполитики убеждены, что налоговая нагрузка на работодателей не изменится, поскольку законопроект не обязывает их возмещать расходы на выплату и доставку льготных пенсий, как сейчас.

«Мы меняем только механизмы. То есть возмещения льготных пенсий будет заменено на финансирование таких пенсий через уплату повышенной ставки Единого взноса», – отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

В правительстве убеждены, что от введения профессиональной накопительной системы выиграют и работники, и работодатели, и государство. Если законопроект примут, то новая система заработает уже с 1 января 2021 года.