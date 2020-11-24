Стекловолоконная сетка «Latymer» под штукатурку фасадов – гордость украинского производителя: европейское качество по отечественным ценам! В Украине, на Сумщине, в городе Шостке, уже 8 лет работает уникальное в своем роде предприятие «Latymer», где производят качественную и прочную стекловолоконную сетку для штукатурки и укрепления фасадов.

Это самый крупный в Украине производитель сертифицированной строительной армирующей сетки для укрепления наружных штукатурных слоев, в том числе, в фасадных теплоизоляционных системах (ETICS).

Примечательно, что компания «Latymer» производит такую же качественную сетку, как в Европе, в соответствии с мировыми стандартами, но реализует по ценам в 2 раза ниже европейских. Сетки этого бренда выбирают ведущие строительные компании нашей страны и зарубежья: более половины производимой продукции реализуется на экспорт – в Польшу, Литву, Германию, Чехию, Венгрию, Италию, Румынию, Молдову, Грецию…

Строительная сетка «Latymer» используется для утепления и укрепления фасадов зданий наиболее выгодным и экономным методом «мокрого фасада», который отлично зарекомендовал себя в Европе и в Украине. Стеклосетку применяют и для внутренних работ.

Уникальна и одновременно проста технология производства. В изготовлении фасадной сетки используется сертифицированное европейское сырье – стеклонить E-glass, а также технология покрытия полимерной клеевой дисперсией Halten Stark, что обеспечивает высокую стойкость к щелочным штукатурным растворам. То есть, cтекловолоконная сетка изготавливается из стеклянных нитей, а те, в свою очередь, из песка. Таким образом, продукция экологически безопасна, что немаловажно при строительстве домов. При этом сетка прочная: на производстве она проходит испытания на разрывные нагрузки, устойчивость к растяжению, перепадам температур (жаре и морозу), нерастворимость в агрессивной щелочной среде штукатурных смесей.

На «Latymer» работает команда высококлассных специалистов, основная часть коллектива трудится со времени основания предприятия в течение 8 лет, производя около 1 000 рулонов сертифицированного продукта ежесуточно.

«Latymer» идет в ногу со временем и продолжает развиваться. Так, в связи с растущим спросом планируется увеличение объемов производства, как минимум, в три раза. Постоянно совершенствуются технологии и оборудование. В частности, сейчас тестируется оборудование, которое позволит печатать оригинальный логотип компании на сетке для защиты от фальсификата. Появится возможность производить печать приват-лейбла (под торговой маркой заказчика).

Удобно, что у «Latymer» есть официальный сайт, Фейсбук-страница и Ютуб-канал, где можно ознакомиться с ассортиментом и прейскурантом цен, узнать подробности изготовления, просмотреть полезные статьи и видео, касающиеся строительных работ и нюансов использования стеклосетки, напрямую задать вопрос производителю и сделать заказ.

Обратите внимание: компания «Latymer» производит только оптовые продажи от 30 рулонов (1 поддон или 1,5 тыс. кв. м. сетки). В розницу стекловолоконную сетку «Latymer» можно найти в строительных магазинах.