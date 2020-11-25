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Час купувати ялинку

Державне підприємство «Сумське лісове господарство» розпочинає реалізацію новорічних ялинок для гуртових покупців та вроздріб.

З питань придбання новорічної ялинки чи сосни можна звертатись в будь-який з підрозділів держлісгоспу або до центральної садиби за адресами:

 - Сумське лісництво – м. Суми, вул. Доватора,37(Баранівка) – тел.:050-322-27-95;

 - Низівське лісництво – смт. Низи -  тел.: 050-322-28-01;

 - Могрицьке лісництво – с. Могриця -  тел.: 050-322-28-74;

 - Піщанське лісництво – с. Н.Піщане – тел.: 050-163-06-22.

Ціни, як завжди, значно нижчі ніж на ринку та  доступні для людей з різним рівнем доходу:

• висота  від 2,5 до 3,0 м -240,00 грн.;

• висота від 2,1 до 2,5 м - 125,00 грн.;

• висота від 1,5 до 2,0 м - 105,00 грн.;

• висота від 1,1 до 1,5 м - 90,00 грн.;

• висота  до 1,0 м - 65,00 грн.

Останні роки стали популярними ялинки в горщиках, які весною при правильному догляді можна буде висади в парку чи біля будинку. Ціни на такі деревця залишились на рівні минулого року: 

• висота  від 0,5 до 0,8 метра - 165,00грн.;

• висота  від 0,9 до 1,0 метра – 195,00грн.;

• висота від 1,1метра  і  більше – 255,00 грн.

Більш детальну інформацію щодо цін можна дізнатись на сайті підприємства http://www.sumylis.sumy.ua або за телефонами підрозділів.

Заготовляють новорічні деревця без шкоди для лісу, адже проводять ці роботи на спеціальних плантаціях або в молодняках під час освітлень. Всього підприємство планує реалізувати до новорічних свят 3 тис. ялин та сосен. Обсяг заготівлі визначається відповідно до затверджених  лімітів.

На кожну ялинку(сосну) прикріплюється бирка або самоклейна етикетка з індивідуальним номером та штрихкодом. Перед тим, як проводити реалізацію, відповідна інформація заноситься спеціалістом підприємства до системи електронного обліку деревини. Тож перевірити походження ялинки можна за номером з уніфікованого засобу (бирки чи стрічки) на сайті  https://open.ukrforest.com. Відсутність інформації на сайті може свідчити про те, що деревце було зрубане незаконно.

Лісова охорона заздалегідь попереджає про наслідки в разі самовільного вирубування дерев. Рейдові бригади цілодобово патрулюють хвойні насадження. Тож браконьєрство може дорого обійтись. Порушникові доведеться сплатити штраф у сумі 510 грн та збиток  залежно від розмірів кожного зрубаного дерева. Так, за деревце з діаметром кореневої шийки до 10 см доведеться заплатити  518, 91 грн., а  якщо діаметр 10-14 см, то збиток становить 914,25 грн.

Про незаконну вирубку чи пошкодження лісових насаджень можна повідомити лісову охорону за телефоном (0542) 61-60-38. 

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