10 причин, почему опытные строители выбирают стекловолоконную сетку украинского производителя «Latymer»

• Можно заказать много и получить быстро. «Latymer» – самый крупный в Украине производитель сертифицированной строительной армирующей сетки для укрепления штукатурных слоев. Завод способен изготовить и доставить практически любой объем заказа. При этом доставка по территории Украины займет всего 1-2 дня.

• Выгодное соотношение цена/качество. Нет необходимости переплачивать за название бренда европейской сетки. Качество стекловолоконной сетки «Latymer» такое же, как и у сетки премиального класса европейского производства. Зато цена в разы ниже.

• Индивидуальные заказы. В Украине только «Latymer» выполняет индивидуальные заказы по производству строительной армирующей сетки.

• Товар не испортится в дороге. Например, при заказе сетки в Китае, ее придется ожидать около 3 месяцев. Есть риск получить до 20% бракованной продукции. И во время транспортирования грузовых контейнеров морем сетка нередко промокает, деформируется. А это ее разрушает и влияет на крепость будущих штукатурки и фасадов.

• Гарантии качества. Нередко производители продают армирующую сетку без каких-либо документов, тогда как «Latymer» имеет украинский и единственный из украинских производителей – европейский сертификаты качества. А это дополнительная гарантия надежности при строительстве и утеплении зданий. Кроме того, выполняя условия бюджетных государственных и коммунальных тендеров, к примеру, по утеплению школ, детсадов, необходимо использовать только сертифицированные стройматериалы.

• Продукция на любой «кошелек». При покупке стекловолоконной сетки «Latymer» можно сэкономить. Предприятие производит продукцию эконом-варианта, стандартного или премиального класса.

• Любые вопросы легче решить с местным производителем. На заводе «Latymer» действует жесткий контроль качества на всех этапах производства в соответствии с международными системами. Но даже если возникнет какая-то форс-мажорная ситуация, производитель заменит продукцию. Украинское предприятие, в отличие от иностранных производителей, без проблем работает с рекламациями.

• Доступность и открытость. «Latymer» имеет свой сайт, Фейсбук-страницу и Ютуб-канал. А значит, с производителем легко коммуницировать, быть в курсе новостей предприятия, текущих акций, делать заказы.

• Поддержка украинского производителя. Покупая стекловолоконную сетку «Latymer», Вы поддерживаете украинского производителя. А это вклад в развитие экономики страны, зарплаты учителям, врачам, пенсии…