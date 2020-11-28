Экономика

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Сегодня 11:02248

10 причин, почему опытные строители выбирают стекловолоконную сетку украинского производителя «Latymer»

Для штукатурных работ, утепления зданий ведущие строительные компании Украины и других стран выбирают стекловолоконную сетку производства «Latymer», расположенного на Сумщине, в Шостке.

10 причин, почему армирующая сетка для укрепления штукатурных слоев украинского изготовления лучше, чем зарубежного:

  • • Можно заказать много и получить быстро. «Latymer» – самый крупный в Украине производитель сертифицированной строительной армирующей сетки для укрепления штукатурных слоев. Завод способен изготовить и доставить практически любой объем заказа. При этом доставка по территории Украины займет всего 1-2 дня.

  • • Выгодное соотношение цена/качество. Нет необходимости переплачивать за название бренда европейской сетки. Качество стекловолоконной сетки «Latymer» такое же, как и у сетки премиального класса европейского производства. Зато цена в разы ниже.

  • • Индивидуальные заказы. В Украине только «Latymer» выполняет индивидуальные заказы по производству строительной армирующей сетки.

  • • Товар не испортится в дороге. Например, при заказе сетки в Китае, ее придется ожидать около 3 месяцев. Есть риск получить до 20% бракованной продукции. И во время транспортирования грузовых контейнеров морем сетка нередко промокает, деформируется. А это ее разрушает и влияет на крепость будущих штукатурки и фасадов.

  • • Гарантии качества. Нередко производители продают армирующую сетку без каких-либо документов, тогда как «Latymer» имеет украинский и единственный из украинских производителей – европейский сертификаты качества. А это дополнительная гарантия надежности при строительстве и утеплении зданий. Кроме того, выполняя условия бюджетных государственных и коммунальных тендеров, к примеру, по утеплению школ, детсадов, необходимо использовать только сертифицированные стройматериалы.

  • • Продукция на любой «кошелек». При покупке стекловолоконной сетки «Latymer» можно сэкономить. Предприятие производит продукцию эконом-варианта, стандартного или премиального класса.

  • • Любые вопросы легче решить с местным производителем. На заводе «Latymer» действует жесткий контроль качества на всех этапах производства в соответствии с международными системами. Но даже если возникнет какая-то форс-мажорная ситуация, производитель заменит продукцию. Украинское предприятие, в отличие от иностранных производителей, без проблем работает с рекламациями.

  • • Доступность и открытость. «Latymer» имеет свой сайтФейсбук-страницу и Ютуб-канал. А значит, с производителем легко коммуницировать, быть в курсе новостей предприятия, текущих акций, делать заказы.

  • • Поддержка украинского производителя. Покупая стекловолоконную сетку «Latymer», Вы поддерживаете украинского производителя. А это вклад в развитие экономики страны, зарплаты учителям, врачам, пенсии…

  • • Хорошие отзывы. Перед любой покупкой все стараются ознакомиться с отзывами. О сетке «Latymer» и предприятия, занимающиеся утеплением фасадов, и оптовые покупатели отзываются позитивно и с благодарностью.

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