Экономика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:27345

Куда сумская власть предлагает потратить 2,7 миллиарда гривен?

Департамент финансов Сумского горсовета обнародовал для общественного обсуждения проекты бюджета и программы социально-экономического развития Сумской территориальной громады (ТГ) на 2021 год.

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Прогноз по финансовому ресурсу громады на 2021 год отображает наиболее вероятный сценарий с учетом, в первую очередь, текущей экономической ситуации, которая сложилась из-за распространения CОVID-19, и ее последствий конкретно для Сумской ТГ, пишет Ваш шанс.

Также при планировании доходной части бюджета Сумской ТГ на 2021 год было учтено то, что часть акцизного налога (13,44%) с топлива, произведенного в Украине и ввезенного на таможенную территорию Украины, больше не будет зачисляться в местные бюджеты. Согласно ч.2 ст.29 Бюджетного кодекса Украины, с 1 января 2021 года этот налог будет поступать в спецфонд госбюджета на развитие дорожного хозяйства. Кроме того, полностью прекращается зачисление в местные бюджеты средств паевого участия на развитие инфра-структуры (ЗУ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стимулированию инвестиционной деятельности в Украине» от 20.09.2019 г.).

Наконец, на прогнозные показатели бюджета Сумской громады на 2021 год повлияло и присоединение к Сумам сельских территориальных громад Сумского района - Битицкой, Великочернетчинской и Стецковской (всего - 14 сел).

Доходы

Доходная часть бюджета Сумской ТГ на 2021 год просчитана в сумме 2,6 млрд. грн.

(2,55 млрд. - общий фонд, 64 млн. - спецфонд). При этом собственные доходы громады составят 2,13 млрд. грн., что на 158 млн. (или на 8%) больше, чем в 2020-м. Остальные 482,4 млн. - официальные трансферты из госбюджета.

Основным источником поступлений общего фонда бюджета традиционно остается подоходный налог, который составляет 70% общего объема доходов. При расчете прогнозных показателей поступления этого налога в 2021 году финансисты учитывали сокращение количества штатных работников на предприятиях, учреждениях и организациях Сум, замедление темпов роста среднемесячной зарплаты и фонда оплаты труда штатных работников по городу. Очевидно, что на рынок труда в Сумах негативно повлияло, прежде всего, внедрение карантина из-за пандемии CОVID-19 и временные запреты и ограничения определенных видов экономической деятельности. Многие предприятия Сум вынуждены были приостановить или сократить свою деятельность, что и привело к снижению поступлений подоходного налога.

В то же время есть ряд факторов, которые обусловят увеличение поступлений подоходного налога в 2021 году. Во-первых, ожидается повышение основных государственных социальных стандартов - минимальной зарплаты (до 6000 грн. с 1.01.2021 г. и до 6500 грн. с 1.12.2021 г.), прожиточного минимума (с нынешних 2102 грн. до 2270 грн.) и должностного оклада работников I тарифного разряда единой тарифной сетки (с нынешних 2225 грн. до 2670).

Во-вторых, присоединение к Сумской ТГ сельских громад Сумского района увеличило базу налогообложения. Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных факторов поступления подоходного налога на 2021 год спрогнозированы в сумме 1,45 млрд. грн. (в 2020-м ожидается 1,28 млрд.).

Второй по значимости источник доходов городской казны - местные налоги. Их поступление спрогнозировано в сумме 485 млн. грн. Основную часть составляют единый налог - 266 млн. грн. (на 20,3 млн. (8,3%) больше ожидаемых поступлений в 2020-м) и плата за землю - 198 млн. грн. (в 2020-м ожидается 165,4 млн.). Далее идут налог на недвижимое имущество - 19,5 млн. грн., транспортный налог (1,2 млн.) и туристический сбор (502 тыс. грн.).

Поступления акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами (алкоголь, табачные изделия и промышленные заменители табака) ожидаются на уровне 90,6 млн. грн.; плата за предоставление админуслуг - 18 млн., плата за аренду комимущества - 22,5 млн. грн.

Доходы спецфонда рассчитаны в сумме 63,4 млн. грн., из них: 55,2 млн. - собственные поступления бюджетных учреждений; 3,6 млн. - экологический налог; 3,2 млн. - целевой фонд; 1,22 млн. - бюджет развития;

1 млн. - от приватизации комимущества.

Расходы

Расходная часть бюджета Сумской ТГ на 2021 год рассчитана исходя из финансовых возможностей доходной части и составляет 2,73 млрд. грн.

Как видим, бюджет-2021 у нас будет дефицитным, так как расходная часть превышает доходную на 120 млн. Покрыть этот дефицит предполагается за счет привлечения кредитов на реализацию трех инвестиционных проектов: по термомодернизации детской горбольницы (3-й транш NEFCO в сумме 1,5 млн. грн.), повышению энергоэффективности зданий детсадов (97 млн. грн. от ЕИБ) и реконструкции очистных сооружений водоканала (26 млн. грн. от NEFCO). А также - за счет кредита NEFCO (1-го транша) по проекту термомодернизации детской горбольницы (3,7 млн.).

Что касается непосредственно расходов громады, то они в первую очередь покрывают в полном объеме выплату зарплаты и оплату комуслуг в бюджетной сфере. Расходы на другие статьи учитывают минимальную потребность главных распорядителей бюджетных средств.

Таким образом, в расходах общего фонда бюджета Сумской ТГ на 2021 год 65% занимают расходы социального направления.

В частности, львиная доля бюджета предусмотрена на сферу образования - 1,04 млрд. грн., что на 23,5% больше, чем в 2020-м. Из них средства бюджета громады - 560 млн., образовательная субвенции из госбюджета - 482,4 млн. Еще 37,2 млн. образование получит из спецфонда, то есть - на ремонты, закупку оборудования и т.п.

На сферу здравоохранения в общем фонде бюджета заложено 70,1 млн. грн. Это на 62,7% меньше, чем в 2020-м: тогда было 188 млн., из которых 53 млн. - медицинская субвенция из госбюджета. Теперь же медсубвенции больше не будет вообще. В связи с реформированием системы здравоохранения в текущем году медсубвенция была предусмотрена только до 1 апреля, после чего, в соответствии с Законом «О государственных финансовых гарантиях медобслуживания», медучреждения, предоставляющие вторичную (специализированную) амбулаторную и стационарную помощь, перешли на финансирование за счет Нацслужбы здоровья Украины.

По спецфонду город предусмотрел на медицину 60,6 млн. грн. - на покупку медоборудования. Таким образом, в общей сложности сфера здравоохранения Сумской ТГ в 2021 году получит 130,7 млн. грн.

На соцзащиту и соцобеспечение заложено 136,2 млн. грн., что на 21% больше, чем в 2020-м (112,2 млн.); на культуру - 86 млн. по общему фонду (+19%) и 3,2 млн. - по специальному; на физкультуру и спорт - 55,3 млн. по общему (+17%) и 1,7 млн. по спецфонду.

После социального направления самая затратная сфера Сумской ТГ - это сфера ЖКХ. В проекте бюджета-2021 на нее предусмотрено 339 млн. грн. Самая большая сумма планируется на благоустройство населенных пунктов громады - 270,3 млн., а именно: дорожное хозяйство - 171 млн., уличное освещение - 42 млн., озеленение - 26,3 млн., содержание кладбищ - 15,8 млн., другие виды работ по благоустройству - 15 млн. На обеспечение деятельности водопроводно-канализационного хозяйства заложено 29,3 млн. грн.; капремонт лифтов - 15,15 млн.; капремонт жилфонда - 7 млн.; другую деятельность в сфере ЖКХ - 16,6 млн. (в т.ч. 8,4 млн. - так называемые депутатские средства, то есть по 200 тыс. на каждого депутата).

На строительство и региональное развитие запланировано 146,7 млн. грн. Из них на строительство объектов ЖКХ - 18,8 млн., образовательных заведений - 19 млн.; медучреждений - 23 млн.; учреждений социальной сферы - 400 тыс.;

учреждений культуры - 950 тыс.; спортивных объектов - 9,8 млн.; других объектов комсобственности - 54,3 млн.; реставрацию памятников архитектуры - 9,2 млн., софинансирование инвестиционных проектов, которые реализуются за счет средств ГФРР, - 10 млн.

Обеспечение нормальной работы общественного транспорта в Сумах обойдется бюджету громады почти в 50 млн. грн. Это компенсация разницы в тарифах для КП «Электроавтотранс» - 7,4 млн., финансовая поддержка КП «Электроавтотранс» - 38,7 млн., корректировка схемы движения общественного транспорта и внедрение механизмов учета льготных перевозок (а именно - изготовление бесконтактных карточек для оплаты проезда) - 2,7 млн.

На энергосбережение громада планирует потратить 163 млн. грн.; на взносы в уставные капиталы своих коммунальных предприятий - 65,8 млн.

Кроме того, запланированы субвенции из местного бюджета в сумме 67,8 млн. грн., а именно: областному бюджету на компенсацию льготного проезда отдельных категорий граждан на автобусных маршрутах общего пользования - 1,5 млн.; областному бюджету на подготовку кадров в заведения профтехобразования, которые расположены на территории Сумской ТГ, - 59,3 млн.; Верхнесыроватскому сельсовету за размещение на его землях полигона ТБО (в соответствии с договором о социально-экономическом сотрудничестве) - 7 млн. грн.

Резервный фонд запланирован в сумме 21 млн. грн.; реверсная дотация (изъятие в госбюджет) - 100,8 млн. грн.

 
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