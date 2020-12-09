Экономика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:27150

Сумський центр профтехосвіти ДСЗ: розкриваємо внутрішні таланти, про які ви раніше й не здогадувались

Центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (далі – ЦПТО ДСЗ) – це спеціалізовані навчальні заклади, основним завданням яких є навчання та перекваліфікація дорослих людей.

У системі служби зайнятості України функціонують 11 ЦПТО і сьогодні вони здійснюють навчання за 95 ліцензованими робітничими професіями та багатьма напрямами курсів цільового призначення.

Мережа навчальних закладів служби зайнятості розросталась за роки.

- Сумський ЦПТО було створено у 2010 році, - розповідає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. - Його матеріально-технічна база відповідає всім сучасним вимогам та стандартам до навчальних закладів. Для навчання використовується високотехнологічне обладнання та устаткування, а для організації виробничої практики налагоджено тісний зв’язок з місцевими роботодавцями. Викладачі та майстри ЦПТО – фахівці вищого ґатунку, які мають відповідний практичний досвід та активну життєву позицією. Для зареєстрованих безробітних професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Строк навчання в ЦПТО в залежності від виду або професії становить від 0,5 до 11,5 місяців. Після закінчення навчання слухачам видається документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації. Навчальні плани та програми центрів розробляються на основі державних стандартів і погоджуються з роботодавцями.

За словами посадовця, найбільшим попитом у слухачів користуються професії зварник, кухар, оператор котельні, кравець, продавець та швачка.

У центрах готують фахівців за доволі ексклюзивними напрямами: «Монтажник сонячних електросистем», «Засоби сучасної комунікації шляхом інформаційних технологій», «Навчання проектних менеджерів»; «Виноградар», «Бджоляр».

Історія центрів професійно-технічної освіти ДСЗ – це історія безперервного розвитку і вдосконалення їх діяльності.

За 10 років роботи Сумського ЦПТО навчання в ньому пройшли близько 32 тисяч осіб, з них понад 1000 осіб отримали робітничі професії. Спостерігається щорічна позитивна динаміка до збільшення кількості слухачів.

На сьогодні центр здійснює професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за 12 робітничими професіями та різноманітними напрямами на замовлення роботодавців.

Яскравим свідченням ефективності такого навчання є відсоток працевлаштованих - понад 90% випускників центрів знаходять роботу одразу після закінчення навчання.

Історії колишніх безробітних, які пройшли через навчання у ЦПТО, доводять: змінити своє життя у будь-якому віці можливо. Багатьом центри допомогли знайти своє місце у житті та розкрити внутрішні таланти, про які вони раніше й не здогадувались.

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