Дмитрий Мурахвер. Факторинг в современных условиях ® В этой статье Дмитрий Мурахвер знакомит нас с факторингом, как это работает в Украине, какие плюсы и минусы, а также о конкуренции и тенденциях.

Факторинг является переуступкой дебиторской задолженности, возникающей между организациями, третьим лицам, с целью сокращения последней. Он представляет собой форму финансового взаимодействия, при которой возникающие долговые обязательства передаются сторонним инвесторам, рассказывает нам Дмитрий Мурахвер.

Существуют разные виды долговых обязательств, представляющие ценность для инвестора. В частности, это могут быть: долговые расписки; векселя; облигации; и дебиторская задолженность. Покупка последней именуется факторингом.

Как происходит покупка инвестиций

В случае необходимости пополнения оборотных средств организации посредством сокращения дебиторской задолженности, используется несколько приемов, один из которых предполагает продажу долга третьим лицам. В их роли выступают, чаще всего, профессиональные агенты по взысканию долгов, чья деятельность связана с возвращением просроченных платежей.

Приобретение происходит двумя способами: либо через биржу долгов, либо на этапе заключения сделки, где участвуют три стороны:

Клиент. Юридическое лицо, обратившееся за услугой. Заемщик, получающий от клиента услуги и товары с отсрочкой платежа. Фактор. Организация или частное лицо, имеющее право осуществления подобных операций, приобретающий задолженность.

После заключения сделки клиент получает средства, заемщик товар или услугу, а фактор долговые обязательства и плату за пользование своими услугами. Факторинг не является кредитом в прямом смысле слова, технически он ближе к ссуде или краткосрочной инвестиции.

Плюсы и минусы

Дмитрий Мурахвер говорит, что данный способ может использоваться между дочерними структурами и упрощать финансовые взаимоотношения контрагентов, также его применяют для привлечения инвесторов на краткосрочную перспективу. В отличие от кредита он проще оформляется и обходится намного дешевле.

К минусам можно отнести финансовые риски, и сложность с дальнейшим взысканием задолженности. В прочем, для этого и существуют профессиональные факторы, занимающиеся выкупом и возвратом проблемных задолженностей.

Тенденции и конкуренция на рынке факторинга

Это довольно неочевидное и свежее направление пока открыто для инвестирования, конкуренция на нем небольшая, а прибыли вполне окупают вложенные средства.

При этом сама процедура полностью законна, а рост задолженности юридических лиц на рынке Украины в 2014-2018 годах позволяет утверждать, что факторинг ближайшие годы будет оставаться на подъеме.