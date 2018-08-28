Экономика

admin
admin
Сегодня 19:1552

Дмитрий Мурахвер. Факторинг в современных условиях ®

В этой статье Дмитрий Мурахвер знакомит нас с факторингом, как это работает в Украине, какие плюсы и минусы, а также о конкуренции и тенденциях.

Факторинг является переуступкой дебиторской задолженности, возникающей между организациями, третьим лицам, с целью сокращения последней. Он представляет собой форму финансового взаимодействия, при которой возникающие долговые обязательства передаются сторонним инвесторам, рассказывает нам Дмитрий Мурахвер.

Что такое факторинг

Существуют разные виды долговых обязательств, представляющие ценность для инвестора. В частности, это могут быть: долговые расписки; векселя; облигации; и дебиторская задолженность. Покупка последней именуется факторингом. 

Как происходит покупка инвестиций

В случае необходимости пополнения оборотных средств организации посредством сокращения дебиторской задолженности, используется несколько приемов, один из которых предполагает продажу долга третьим лицам. В их роли выступают, чаще всего, профессиональные агенты по взысканию долгов, чья деятельность связана с возвращением просроченных платежей.

Приобретение происходит двумя способами: либо через биржу долгов, либо на этапе заключения сделки, где участвуют три стороны:

  1. Клиент. Юридическое лицо, обратившееся за услугой.

  2. Заемщик, получающий от клиента услуги и товары с отсрочкой платежа.

  3. Фактор. Организация или частное лицо, имеющее право осуществления подобных операций, приобретающий задолженность.

После заключения сделки клиент получает средства, заемщик товар или услугу, а фактор долговые обязательства и плату за пользование своими услугами. Факторинг не является кредитом в прямом смысле слова, технически он ближе к ссуде или краткосрочной инвестиции.

Плюсы и минусы

Дмитрий Мурахвер говорит, что данный способ может использоваться между дочерними структурами и упрощать финансовые взаимоотношения контрагентов, также его применяют для привлечения инвесторов на краткосрочную перспективу. В отличие от кредита он проще оформляется и обходится намного дешевле.

К минусам можно отнести финансовые риски, и сложность с дальнейшим взысканием задолженности. В прочем, для этого и существуют профессиональные факторы, занимающиеся выкупом и возвратом проблемных задолженностей.

Тенденции и конкуренция на рынке факторинга

Это довольно неочевидное и свежее направление пока открыто для инвестирования, конкуренция на нем небольшая, а прибыли вполне окупают вложенные средства.

При этом сама процедура полностью законна, а рост задолженности юридических лиц на рынке Украины в 2014-2018 годах позволяет утверждать, что факторинг ближайшие годы будет оставаться на подъеме. 

Экономика
view counter

Новости

В зоне ООС погиб шосткинец
Вчера 14:22
С 12 сентября сумчане будут платить за воду больше
11.09.2018 14:52
Сумской исполком отменил градостроительные условия и ограничения для строительства ТЦ возле школы № 12
11.09.2018 13:41
В Сумах поймали наркомана с «колесами»
Сегодня 17:55
Завтра Шостка простится с Ярославом Бугаевским
Сегодня 17:25
Полиция Сумщины изъяла взрывчатку, патроны и обрез
Сегодня 16:54
На Сумщине сняли «порчу» вместе с деньгами
Сегодня 16:17
В Сумах объединились два футзальных клуба, чтобы выйти в Эсктра-лигу
Сегодня 15:38
Житель приграничья нашел патроны в заброшенном доме
Сегодня 14:59
В Сумах угрожают предпринимателю, отсудившему у полиции полмиллиона (видео)
Сегодня 14:20
В Сумах пройдет экстрим-фест
Сегодня 13:40
В Сумах владельцы элитных авто уплатили в бюджет более миллиона гривен налога
Сегодня 12:59
Новости партнеров
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.