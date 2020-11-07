Полный список требований МФО, позволяющих взять займ без звонков Как оформить кредит на карту без звонков оператора в Украине. Список условий от компаний кредиторов для оформления срочного онлайн займа.

Если вы хотите получить кредит без звонков, перейдите на портал Ikredit прямо сейчас. Имея под рукой только паспорт и ИНН, вы сможете взять в долг сумму до 7-10 тысяч гривен при первом, и до 20-25 тысяч гривен при повторном обращении.

Новым заемщикам МФО Украины мы рекомендуем для начала ознакомиться с требованиями микрофинансовых организаций. Соответствуя им, можно оформлять быстрые онлайн ссуды без телефонных собеседований с представителями кредитных компаний.

Какая МФО даст займ без звонка?

Если вы хотите быть уверены в том, что берете микрозайм в лицензированной финансовой фирме, при поиске кредитора воспользуйтесь нашей инструкцией:

• Перейдите на страницу независимого портала https://ikredit.in.ua. Информация здесь предоставляется бесплатно и круглосуточно;

• Откройте раздел «Условия», кликните на строку «Без Звонка»;

• Выбирайте компанию с подходящими параметрами микрокредитования (сумма займа для новых и повторных клиентов, процентная ставка, сроки, наличие/отсутствие пролонгации и т.д.).

Еще раз отметим: все МФО на сайте имеют действующую Лицензию Нацкомфинуслуг. Поэтому неожиданного повышения процентной ставки, огромных пени, скрытых комиссий, утечки конфиденциальной информации и других неприятных «сюрпризов» можно не опасаться.

Требования, которые МФО предъявляют к заемщикам

Микрофинансовые компании, которые не звонят потенциальным клиентам перед одобрением/отклонением заявки на ссуду, требуют от заемщиков подробного заполнения электронной анкеты. Кроме того, претенденты на быстрый кредит должны соответствовать нескольким четким критериям - рассмотрим их стандартный список.

Возрастные границы

Большинство украинских МФО выдают деньги в долг гражданам в возрасте от 18 лет. Минимальная возрастная граница может составлять 21 год – на усмотрение микрофинансовой организации.

Оформлять займы на несовершеннолетних лиц запрещено по закону. В том числе, при согласии на кредитование родителей и опекунов.

Максимальный возраст заемщиков МФО колеблется в пределах 65-70 лет. В отличие от банков, микрофинансовые компании не отказывают в денежной помощи пенсионерам (может потребоваться предоставить данные пенсионного удостоверения).

Гражданство Украины

Оформить онлайн займ могут все граждане нашей страны. Несколько важных моментов:

• При прописке и/или фактическом проживании на оккупированных территориях (зоны АТО) или в Республике Крым, заявка будет автоматически отклонена. Обманывать МФО и указывать в анкете иное место пребывания чаще всего бесполезно – на сайтах используются системы отслеживания гео-локации пользователей. Данные о регистрации также всегда проверяются;

• Место прописки и фактического местонахождения могут не совпадать. Вы можете иметь регистрацию, например, в Киеве, и получить онлайн кредит, путешествуя по Харькову от МФО, чей головной офис открыт в Одессе.

Одно из характерных преимуществ микрокредитования состоит в том, что строгих требований к прописке заемщиков не предъявляется (кроме первого в нашем списке).

Наличие именной банковской карты

Многие микрофинансовые организации предоставляют кредиты только в режиме онлайн – банковским переводом на карту. Получить деньги наличными через офис у них невозможно.

Требования, предъявляемые к картам заемщиков:

• Категория – Виза или Мастеркард;

• Срок действия – минимум два-три месяца до окончания;

• Тип – именная (на лицевой стороне имя и фамилия держателя «пластика»). На карты моментального выпуска или виртуальные карточки (без физического носителя), МФО переводы не делают;

• Баланс – от 1 гривны. На счете должна быть минимальная сумма для возможности верификации «пластика». Кредитор временно заморозит ее, чтобы убедиться, что карточка не находится в руках у мошенников. После проверки, сумма будет разблокирована без лишних действий со стороны владельца карты.

Вы не можете получить онлайн кредит на ту карточку, собственником которой не являетесь. Если при оформлении займа вы укажите цифры платежного инструмента, например, жены или брата, от МФО придет автоматический отказ.

Имя и фамилия владельца карточки должны совпадать с именем и фамилией подателя заявки на микрокредит. Это обязательное условие – если микрофинансовая организация не соблюдает его, она нарушает регламентированные требования Нацкомфинуслуг.

Предоставление фото или сканов документов

МФО, которые не звонят потенциальным клиентам, могут настаивать на загрузке фото или сканированных копий паспорта и ИНН. Если вы откажитесь выполнять это требование, по заявке также будет отказ. Кроме того, МФО могут попросить загрузить фотографию с паспортом в руках или селфи-снимок.

Требование о предоставлении копий документации – дополнительная мера безопасности. Использовать их в противозаконных целях лицензированные кредиторы не станут.

Загружать сканы и фото паспорта и ИНН, не убедившись в наличии у МФО действующей Лицензии регулятора, не следует никогда.

Требования к величине дохода, месту трудоустройства

Банки готовы выдавать деньги в долг тем заемщикам, которые имеют официальное место работы или документально подтвержденный источник прибыли. В отличие от них микрофинансовые компании:

• Не настаивают на том, чтобы клиент был трудоустроен официально;

• Согласны кредитовать пенсионеров, студентов, родителей в декрете;

• Не просят подтвердить доход.

Мы советуем вам указывать правдивую и актуальную информацию о величине зарплаты и источнике прибыли. Займы без проверок данных и анализа их достоверности не предоставляются никогда. Даже в том случае, если на сайте МФО говорится обратное.

Когда возможны звонки от МФО?

Микрофинансовые компании, выдающие кредиты без звонков, могут связываться по телефону с потенциальными клиентами, чтобы уточнить недостающие сведения. Если анкета будет заполнена грамотно и целиком, взять кредит можно будет без звонка. Если какой-то информации будет не доставать, менеджер позвонит, чтобы выяснить ее.

В дальнейшем МФО могут звонить, чтобы:

• Напомнить о приближающейся дате погашения займа. Как правило, в таких случаях звонок делается в последний день действия кредитного договора;

• Рассказать о какой-либо акции или сделать спецпредложение. Например, сообщить об увеличении суммы доступного лимита или снижении процентной ставки;

• Потребовать закрыть просроченный долг. Если заемщик отказывается от погашения микрокредита, сотрудник МФО связывается с ним по телефону в обязательном порядке.

Некоторые граждане ошибочно полагают, что звоня, МФО нарушают их права. На самом деле кредитные фирмы имеют законную возможность связываться с заемщиками по телефону.

В ходе регистрации на сайте (в процессе подачи первой заявки), пользователи всегда дают согласие на «Обработку персональных данных». Именно на основании условий этого официального документа микрофинансовые организации могут звонить своим клиентам.

После закрытия займа, вы можете попросить МФО удалить номер вашего телефона из информационной базы. Однако компания может отказать вам. Нарушением ваших прав по закону это также не будет.

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