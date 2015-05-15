С Днем св.Николая! Полицейским подарки нужнее чем детям... Сопровождавшаяся судебным разбирательством история с бесплатной передачей задержанных на таможне 16 планшетов Apple iPad и 55 мобильных телефонов завершилась 19 декабря.

Из множества претендентов, среди которых были детдома, реабилитационные учреждения, благотворительные организации для инвалидов, просившие хоть несколько гаджетов, комиссия предпочла полицейских, отдав им все планшеты и все телефоны.

Кому нужнее?

Заседание комиссии по распоряжению конфискованным имуществом Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Сумской области проходило в присутствии журналистов и представителей нескольких организаций, подавших заявки на планшеты и телефоны. Все присутствующие могли выступить. Отсутствующие заявители имели такие же права на получение данного лота.

Первым взял слово заместитель начальника ГУНП в Сумской области Владимир Бабич, который сказал, что не хочет конкурировать с инвалидами, но тем не менее в области создано 37 групп быстрого реагирования (всего до 300 человек), которые будут размещены по районам. Уже все есть, кроме технического обеспечения. Главное управление Национальной полиции в Сумской области обратилось по этому поводу в Национальную полицию Украины, но из-за бюджетных проволочек, как минимум, до марта средств не будет и запустить группы быстрого реагирования не будет возможности. «Мы очень нуждаемся в этой технике», - завершил Владимир Бабич, заверив, что полицейские отчитаются о том, где и как будет работать это оборудование.

- Полиция финансируется и из государственного, и из местного бюджета. Инвалиды так не финансируются, - заявила представитель областной ячейки Всеукраинской организации «Народная академия творчества инвалидов» Елена Безкостая (мама художницы-инвалида, рисующей ногами). - Все знают Дарью Безкостую. Она такая единственная, т.к. я ею занимаюсь. Даша учится на дому по инклюзивной программе. Я много не прошу. У меня еще 3-4 таких ребенка. Они сидят дома и не могут учиться. Родители не знают, что с ними делать. Дайте хотя бы три планшета!

Представитель детского центра «Романтика» просил планшеты и телефоны для 20-30 детей, с которыми работает его семья, давая им экологические знания. Через две недели центру исполняется 21 год, но его воспитанники ни разу не получали поддержки от государства.

Представительница Всеукраинской общественной организации «Пожизненное право инвалида» просила телефоны и планшеты для передачи бойцам «Азова», «Айдара» и 30-й мотобригады.

Представительница Сумского областного специализированного дома ребенка рассказала о девочке-инвалиде, прикованной к постели, которой во время прохождения реабилитации в Харькове врачи рекомендовали учебу с помощью планшета.

Сумской центр социально-психологической реабилитации тоже просил хоть несколько гаджетов для работы.

Исполняется впервые

Впервые комиссия по распоряжению конфискованным имуществом заседала в обновленном составе. В связи с изменениями в законодательстве в состав комиссии вошли представители благотворительных организаций. Как объяснили в исполнительной службе, в комиссию включили всех, кто подал заявления об участии.

Всего набралось 12 членов, с председателем - начальником отдела принудительного исполнения решений управления Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Сумской области Александром Литвиненко. Решение должно приниматься большинством голосов. Если голоса распределяются поровну, перевешивает голос председателя. Кроме благотворителей, традиционно в состав комиссии вошли представители исполнительной службы, налоговой инспекции и таможни. Они вместе с Андреем Кнуренко от благотворительной организации «Координационный совет молодых юристов Сумщины» и дали восемь голосов «за» полицию.

Александр Такул и Павел Борисов от «Общественного фонда «Сумы» заявили отдельное мнение: передать весь лот, который, как выяснилось во время заседания, делить нельзя (так объяснил председатель комиссии А.Литвиненко), одной из общественных организаций с дальнейшим распределением планшетов между многими заявителями, а телефоны отдать полиции.

Только Николай Троицкий от Сумского областного благотворительного фонда социальной защиты и реабилитации слепых «Тифлос» отдал свой голос Сумскому отделению Всеукраинской организации «Народная академия творчества инвалидов».

Лицо новое, гримасы старые. Всем неприятно

Уже после заседания руководитель спортивного клуба инвалидов «Феникс» Александр Гринка (общественной организации, претендовавшей на гаджеты, чтобы передать их инвалидам) назвал происходящее фарсом.

- Если бы святой Николай узнал о таком решении, он бы перевернулся в своем домике, - говорит он. – Я еще летом слышал о возможности такого решения. Значит, сегодня это был фарс, имитация обновления и прозрачности.

- Такое чувство, как будто у детей конфеты отняли, - резюмировал член комиссии, представитель «Благотворительного фонда «Феникс-Сумы» Виталий Алещенко.

На вопрос нашего корреспондента о том, что для новой полиции важнее – гаджеты или имидж, Владимир Бабич сказал, что в душе он понимает и поддерживает позицию Александра Такула и Павла Борисова, но только в душе. А как должностное лицо уполномочен поддержать обращение своей службы.

- У нас свой фронт – борьба с преступностью. Это такой же фронт, как и военный. Это и в интересах тех детей, о которых шла речь, - объяснил замначальника полиции области.