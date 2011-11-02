Сумской стройколледж под угрозой лишения помещений На часть помещений стройколледжа претендует Главное управление Госгеокадастра в Сумской области.

Землеустроители уже 20 лет занимают один из этажей колледжа, но в связи с расширением штата и увеличением полномочий хотят разместиться еще на одном этаже здания по ул.Петропавловская, 108.

В учебном заведении возмущены тем, что решение о продлении договора аренды на уже занимаемые площади принималось без ведома учебного заведения, и заявляют, что на сей раз будут отстаивать свои кабинеты всеми законными методами, вплоть до акций протеста. Чиновники облгосадминистрации называют такой подход не государственным, считая: если есть свободные площади в одной государственной структуре, почему бы не поделиться с другой госструктурой, которая в них остро нуждается. Но в колледже уверяют: свободных площадей нет – все задействовано в учебном процессе. И о каком государственном подходе может идти речь, когда у детей собираются забрать аудитории.

История вопроса

Землеустроители въехали в помещения стройколледжа еще в 1997 году (будучи в статусе областного управления земельных ресурсов), при содействии тогдашнего руководителя области Анатолия Епифанова.

- Между учебным заведением и управлением земресурсов существовала договоренность о том, что они поддержат создание необходимой для области специальности «землеустройство». Обещали помочь кадрами, оборудованием кабинетов, приборами, - напоминает директор колледжа Валерий Гриценко. – Но ни одного прибора не предоставили, ни одного кабинета не оборудовали, кадров тоже не дали. За последние 5-7 лет ни одного направления на обучение студентов из районов не было. Разве там не нужны подготовленные специалисты среднего звена? Сейчас никаких отношений у нас с ними нет, только использование площадей за символическую арендную плату 1 гривна в год, из которых колледжу достается аж 50 копеек! Никакой поддержки от власти области тоже нет. Интерес только к помещениям.

Сумской строительный колледж как государственное учебное заведение I-II уровня аккредитации напрямую подчинен Министерству образования Украины. До этого нашим мнением интересовались. Мы не давали согласия на продление договора аренды. В 2016 году министерство два раза отказывало Госгеокадастру, мотивируя тем, что это может помешать учебному процессу. Но после приезда в Сумы министра образования и науки Лилии Гриневич нас поставили в известность о продлении договора аренды на три года, даже не спросив. Это был первый звонок. А через пару-тройку месяцев мы узнаем, что им нужны дополнительные площади. И похоже, снова все решается кулуарно. О том, что к нам придет комиссия по этому вопросу, я узнал за день до визита. Мы открыли две новые специальности. Хотим открыть еще одну. Нам нужны площади. И мы будем за них бороться – и преподаватели и студенты.

Чтобы тайное стало явным

Для выделения дополнительных площадей Главное управление Госгеокадастра в Сумской области обратилось в облгосадминистрацию, где создали специальную комиссию, которая явилась в колледж 30 декабря. Первое, что сделали в колледже, – прибегли к публичности. На заседание комиссии директор учебного заведения пригласил журналистов. «Если будут на нас давить, хотим, чтобы общественность об этом знала», - объяснил В.Гриценко.

Однако возглавляющий комиссию зампредседателя облгосадминистрации Николай Подопригора оказался не готов в присутствии журналистов обсуждать вопрос передачи государственных помещений от одной госструктуры другой. Выслушав аргументы Валерия Гриценко, сводящиеся к тому, что колледж не будет выступать против навязанной министерством аренды уже занимаемых Госгеокадастром площадей, но категорически против выделения дополнительных аудиторий, т.к. они нужны для учебного процесса, Н.Подопригора объявил, что работа комиссии на сегодня закончена. Поскольку, по его мнению, запланированная «рабочая встреча превратилась в брифинг директора колледжа». Такого же мнения была и член комиссии, начальник департамента образования и науки облгосадминистрации Елена Попова. Как ни странно, журналистам пришлось уговаривать чиновников публично заявить о цели своего визита в колледж и все-таки продолжить работу – ознакомиться с ситуацией на месте, осмотреть спорные помещения.

По словам Н.Подопригоры, задача комиссии в этом и состояла – пока только изучить возможность размещения управления Госгеокадастра на площадях строительного колледжа, никто ничего отбирать не собирался.

- Мы пришли изучить ситуацию, чтобы изложить свою позицию министерству образования, которое будет принимать решение. Мы не уполномочены принимать такие решения, - объяснил он.

- Госучреждение – это не вотчина руководителя. Если помещения используются неэффективно, целесообразно передать их другому госучреждению, - добавила Е.Попова. – Учитывая уменьшение студенческого контингента, мы посмотрим динамику нагрузки на аудитории.

Госгеокадастру тоже надо

В процессе осмотра выяснилось, что управление Госгеокадастра действительно находится в стесненных условиях. В кабинетах по 3-4 рабочих места, столы завалены папками. А с нового года грядет увеличение штата на пять человек и передача полномочий от районных подразделений в областную структуру. В районах теперь у землеустроителей не останется юрлиц, т.е. бухгалтеры, кадровики, юристы будут только в управлении. Под это областная структура Госгеокадастра и хочет 10 кабинетов общей площадью до 100 кв.м, а это весь четвертый этаж одного из двух корпусов колледжа.

Причем чиновники рассматривают вариант передачи уже отремонтированных силами колледжа кабинетов взамен на обещание Госгеокадастра впоследствии сделать ремонт в других студенческих аудиториях. Как уверяют в управлении Госгеокадастра, Киев пообещал им выделить деньги на ремонт помещений.

При этом, по словам Н.Подопригоры, рассматриваются еще два варианта размещения землеустроителей: в офисном здании на ул.Г.Кондратьева, 25, где находится институт проектирования и землеустройства, а также в институте землеустройства в поселке Сад. Но на ул.Г.Кондратьева - 9-ый этаж, сверху протекает крыша, к тому же не работает лифт (полмиллиона требуется только на пуск лифта), а п.Сад – это очень далеко от центра. Поэтому, судя по настойчивости и готовности к компромиссам, приоритетным у комиссии остается вариант с колледжем.

- Здесь есть часть аудиторий, в которых должны обучаться студенты. Это объективно. Но есть и свободные площади. Вот только с точки зрения вопроса безопасности можно ли размещать на одном этаже учебные аудитории и кабинеты государственного учреждения? Давайте сделаем это предметом обсуждения на втором заседании, - предложил Н.Подопригора, определив срок после 10 января.

До этого времени зампредседателя облгосадминистрации попросил управление Госгеокадастра подать четкое обоснование, сколько именно комнат им необходимо. А департамент образования и науки определить, сколько аудиторий не задействовано в учебном процессе. Елена Попова тут же потребовала от руководства колледжа представить ей расписание за прошлый семестр и на его основании сделала вывод, что на «спорном» этаже задействовано всего лишь три кабинета.

- Если кабинеты не были задействованы в прошлом семестре – это не значит, что они не понадобятся в следующем, - говорит В.Гриценко, при этом недоумевая, как можно рассматривать вариант совмещения на одном этаже студенческих аудиторий с кабинетами госучреждения, не имеющего никакого отношения к учебному процессу.

- До этого Министерство образования давало ответ: такое соседство не совместимо, - говорит директор колледжа. - А что пожарные скажут? И пожарных надо пригласить на следующее заседание, не только журналистов.

Судя по всему, продолжение следует.