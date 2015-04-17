В Сумах обложат налогами и Дедов морозов и Снегурочек Как налоговики вычисляют потенциальных налогоплательщиков, сколько в Сумах миллионеров и кому в этом году, в отличие от прошлого, не надо подавать декларацию.

Об итогах прошлогодней кампании декларирования, новшествах и первых результатах декларационной кампании 2017 года рассказали в Главном управлении ГФС в Сумской области на брифинге 26 января.

Как отметила начальник управления налогов и сборов с физических лиц Главного управления ГФС в Сумской области Наталия Мирошникова, кампания декларирования продолжается круглый год. Декларирование 2016 года закончилось 31 декабря. После подведения итогов, сразу же без перерыва, началась новая кампания.

Итоги 2016-го

Количество миллионеров в Сумской области почти не изменилось. До этого свои миллионы декларировал 41 человек. Сейчас было подано 43 декларации гражданами, доходы которых превышали 1 млн грн. В общей сумме они задекларировали 122,1 млн грн. доходов. А самый богатый из них – до 100 млн. грн. (от двух и больше агентов и инвестиций). Из общего количества миллионеров области в Сумах проживает 28.

В общей сумме жители области задекларировали 613,3 млн грн. доходов, заплатив налог на доходы физических лиц в сумме 22,9 млн грн., что на 3,8 млн грн больше, чем в предыдущем отчетном периоде, и 4,5 млн грн. военного сбора.

Всего в налоговые инспекции поступило 13,2 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах, что на 63 декларации меньше предыдущего отчетного периода. Из них 9,7 тысячи обязательных и 3,5 тысячи деклараций на получение налоговой скидки.

Не спрятаться, не скрыться?

По словам Наталии Мирошниковой, работники ГУ ГФС в Сумской области проверили граждан, которые не выполнили свой конституционный долг и не задекларировали доходы или внесли в декларацию ложные сведения. В результате 56 проверок доначислено 2,3 млн грн. налога на доходы физических лиц и военного сбора, в том числе:

- задекларированное наследство - 17 проверок, доначислено 101,3 тыс. грн;

- дополнительное благо - 26 проверок, доначислено 2,2 млн грн;

- списанная задолженность, по которой истек срок исковой давности, - 12 проверок, доначислено 16,4 тыс грн;

- другие доходы - одна проверка, доначислено 35,5 тыс. грн.

Вычисляются потенциальные налогоплательщики, уклонившиеся от декларирования как по базе данных, имеющихся в налоговой, так и путем отслеживания информации о гражданах, выезжавших за рубеж на работу, по объявлениям в СМИ об оказании услуг, сдаче в аренду недвижимости и др. источникам.

- Мы уже имеем базу о гражданах, которые получили доходы за 9 месяцев 2016 года. После 9 февраля у нас будет информация за год, после чего будем направлять уведомления, - сообщила Н.Мирошникова, – Мы уже знаем всех Дедов морозов и Снегурочек и будем их привлекать к декларированию.

Новшества-2017

Новая кампания декларирования доходов граждан 2017 года имеет свои отличия:

- с 1 января этого года изменена форма декларации - уменьшено количество приложений к декларации с четырех до двух;

- изменен порядок расчета налоговых обязательств по доходам;

- уточнены показатели налоговой декларации с учетом введения в действие налога на доходы физических лиц в размере 18% и т.п.

Кстати, в связи с введением ставки налога на доходы физических лиц в размере 18%, налогоплательщики, получающие доход от двух и более налоговых агентов, освобождаются от подачи декларации.

Как и в предыдущие годы, декларацию можно подавать как в электронном виде, так и на бумаге – лично или прислав по почте (не путать с е-декларированием для чиновников, которое проходит исключительно в электронном виде).

Последний срок подачи декларации о доходах за 2016-й год для граждан, ведущих независимую профессиональную деятельность, – 1 мая 2017 года; для предпринимателей (кроме «упрощенцев») – 9 февраля 2017 года.

За несвоевременную подачу декларации по результатам проверки предусмотрена 25-процентная штрафная санкция.

В этом году, по состоянию на 20 января, в Сумской области уже подано 240 деклараций об имущественном состоянии и доходах граждан, в которых задекларировано 15,8 млн грн доходов и определено 0,9 млн грн обязательств по налогу на доходы физических лиц и 0,2 млн грн военного сбора.