Земля Сумщины: военная прокуратура судится за часть военного полигона в Радьковке Военный прокурор, действуя в интересах государства, требует отменить распоряжение райадминистрации Сумского района о передаче в собственность земельных участков частным лицам – Райденко Владимиру Анотольевичу и Райденко Василию Владимировичу - и вернуть землю Министерству обороны Украины, которое и является истцом по этому делу

Обещанного три года ждут?! Глава Сумского района Геннадий Дорошенко и главный полиcмен области Николай Лушпиенко полгода назад обещали жителям Радьковки разобраться, каким образом часть военного полигона, сельская дорога и пастбище оказались в частной собственности. Земли полигона отстаивает в суде военный прокурор, а за право людей ходить по своей земле с местным латифундистом приходится судиться простой селянке.

За ходом судебного процесса по полигону внимательно следят местные жители, лишившиеся не только части земель, а и дороги: они уже много лет воюют с семьей Чванкиных (владельцев строительных маркетов «Рона»), Сельские активисты полагают, что Райденко могут являться подставными лицами, на которых оформлены некоторые участки, находящиеся в пользовании семьи Чванкиных.

Романа Чванкина удивил звонок корреспондетна "Данкора" с просьбой дать комментарий. Он сказал, что не имеет никакого отношения к судебному разбирательству по поводу земель полигона, а конфликт в Радьковке, по его мнению, раздула его соседка, потому что у нее не купили дом.

Суд по полигону

Как рассказал военный прокурор Сумского гарнизона Руслан Дмуховский, изучая вопрос использования и отчуждения земель Минобороны, военная прокуратура осенью прошлого года выявила: два земельных участка площадью 2,4 га военного полигона в 2010 году распоряжением председателя Сумской райгосадминистрации (по приказу В.Януковича эту должность с 14 мая 2010 года занимал Валерий Коваленко -ред.) были переданы в частную собственность. Чтобы начать возврат земли, 4 ноября 2016 г. прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Сумской области. Нынешние владельцы участков, выступающие в процессе третьей стороной, просят суд отказать в удовлетворении иска, заявляя, что они получили землю на законных основаниях, а претензии военных не обоснованы и бездоказательны.

Судебное заседание 23 января могло стать решающим, т.к. истек продленный срок рассмотрения дела. Тем не менее, представитель главного управления Госгеокадастра в Сумской области сообщила о невозможности в данный момент представить суду документы по причине (Внимание!) переезда структурного подразделения в другое помещение. Хотя на словах заявила, что Госгеокадастр поддерживает позицию военного прокурора и Минобороны. Документы, полученные от военных, как посчитал судья Павел Левченко, требуют экспертизы. При этом он отметил, что на схеме, предоставленной прокурором, отображено наложение земель полигона на участки под другими номерами, чем в исковом заявлении. Представитель ответчика – Сумской райгосадминистрации – в судебное заседание не явился. При этом председатель Сумской райгосадминистрации Геннадий Дорошенко заявляет журналистам, что целиком поддерживает требования военных.

По ходатайству представителя Минобороны и военного прокурора сумского гарнизона, после 2,5 месяцев судебного разбирательства судья принял решение о коллегиальном рассмотрении дела (в составе трех судей).

- Это рассмотрение закончилось ничем, - заключил П.Левченко. - Суд назначает коллегиальное рассмотрение дела.

Одним из аргументов в пользу такого решения стало появление в судебном заседании журналистов, представителей общественной организации участников АТО «Гранит» и жителей Радьковки, что свидетельствует о повышенном общественном интересе к данному процессу. Хотя согласитесь, судебный процесс, где истец и ответчик заодно, а третьи лица со стороны ответчика владеют не теми земельными участками о которых идет спор, со стороны выглядит, как минимум странным.

Ситуация в селе

После завершения судебного заседания жители Радьковки еще долго рассказывали журналистам о ситуации в селе.

- Я из Радьковки. Моя семья там живет с дедов-прадедов. Мой дед в войну защищал свою землю. Это он привил мне патриотизм, - говорит нашему корреспонденту участник АТО Александр Попов. – Когда я уходил защищать страну в 2014-ом, дорога и пастбище у нас были, вернулся – уже нет. Это как называется?! А полигон рушили все 20 лет. Мы же рядом живем и все видели. Теперь видим, во что вылилось такое отношение к армии? – В десятки тысяч смертей!

Жители Радьковки рассказали о своем пока что безуспешном противостоянии сумскому латифундисту, который приватизировал большое количество земельных участков в окрестностях села. Более того – забрал пастбище, воротами перегородил дорогу общего пользования, ведущую к лесу. В то время как в соответствии с Земельным кодексом Украины земли общего пользования населенных пунктов (площади, улицы, проезды, дороги, набережные, пляжи, парки, скверы, бульвары, кладбища, места обезвреживания и утилизации отходов и т.д.) относятся к землям коммунальной собственности, которые не могут передаваться в частную собственность.

Опираясь на эту законодательную норму, жители Радьковки уверены, что решения о приватизации земель никак не могут распространяться на земли общего пользования. Да и приватизация земель под пастбищем в 2010 году для селян тоже стала неожиданностью. После обращения в Госземагентство выяснилось, что земля под пастбищем приватизирована, т.к. на общем собрании села община якобы постановила, что ей эти земли не нужны. Откуда взялся документ о таком "собрании", жители села говорят, что не знают. У них есть протокол собрания противоположного содержания - подтверждающий намерения обратиться в райадминистрацию по поводу выделения земельного участка под пастбище.

Жители Радьковки обращались в сельсовет, райадминистрацию, правоохранительные органы, но это не давало никакого результата. Даже наоборот: появлялись ограждения, ворота, шлагбаумы; в лесу – траншеи и валы. Правда, 27 мая прошлого года Сумской районный суд Сумской области обязал землевладельца перенести забор, длиной примерно 53 м, который частично заходил на земли государственного лесного фонда. Но препятствия в доступе к лесу для жителей села так и не были сняты – ворота на дороге остались. Как сказано в решении суда, прокурор не заявил требования в этой части.

Прошлым летом противостояние достигло апогея - латифундист решил засыпать пастбище песком. Жительница Радьковки Людмила Радько (та самая соседка, о которой говорит Р.Чванкин; кстати, внучка ветерана Второй мировой, героя Советского Союза) встала под кузов самосвала, чтобы не дать этого сделать. Впоследствии во взбунтовавшееся село выезжали председатель Сумской райгосадминистрации Геннадий Дорошенко, главный полицейский области Николай Лушпиенко. Сетовали, что вопрос сложный, сходу тяжело разобраться, кто здесь прав.

Г.Дорошенко и Н.Лушпиенко на встрече обещали селянам первым делом заняться дорогой и пастбищем. Бывший председатель сельсовета оправдывается, что земли за пределами населенного пункта не в его ведении, а государственные, и раздал их не он, а облгосадминистрация. Представитель Романа Чванкина напомнил о социальном договоре, по которому Р.Чванкин отремонтировал квартиру местного врача на сумму 70 тыс. грн. и заасфальтировал дорогу. Это вызвало у селян смех, т.к. врач – жена председателя сельсовета, а дорога вся в выбоинах.

Было это полгода назад, а "воз и ныне там". Людмила Радько в индивидуальном порядке готовит заявление в суд с требованием обязать землевладельцев убрать ворота, ограничивающие ее право пользования общественной дорогой.

Кроме того, жители Радьковки надеются, что юридические точки над «і» сможет расставить нынешний судебный процесс, инициированный военной прокуратурой Сумского гарнизона в интересах Минобороны. Примечательно, что до этого особого рвения в отстаивании границ полигона военные не проявляли. Да и сейчас представитель оборонного ведомства появился лишь на последнем заседании суда.

Роман Чванкин: «Я имею право на землю»

На данный момент полтора десятка земельных участков в Радьковке находится в собственности семьи сумских бизнесменов Чванкиных – учредителей ООО «Торгово-производственный комплекс «Рона-Маркет».

- На всю мою землю, у меня есть все документы. Если что-то не так, есть прокуратура, суд. Обращайтесь. Все уже много раз проверено, так что комментировать здесь нечего, - считает Роман Чванкин. – Я живу спокойно, никого не трогаю. К суду по полигону не имею никакого отношения. Ситуация в селе – это проблема одного человека, у которого не купили дом. Она (соседка) подрядила организацию АТОшников «Гранит». Уже восемь лет будоражит село, собирает подписи, пишет кляузы.

Как любой гражданин Украины я имею право на землю. Судите сами: если у человека есть документы на дом, на землю, то почему он должен что-то кому-то отдавать? Поедьте в село, посмотрите: дорога там проходит до конца моего участка, дальше – просто тропа в лес. Насчет пастбища: если соседка на том месте посла коров - это еще не значит, что это пастбище. Я не понимаю: почему к этому такое внимание? Поднялся такой шум: «Копают на территории полигона!» Ладно. Уже не копают. Из забора сделали сенсацию даже на уровне губернатора! Забор перенесли. Это просто смех – на каких-то полметра сетка оказалась где-то дальше, где-то ближе к границе участка. А из этого сделали такое, как будто я захватил пол Сум.