Что делать, если на предприятие пришла внеплановая проверка инспекции по труду 2017 год начался для малого и среднего бизнеса с неутешительных новостей – государство задекларировало курс на борьбу с неоформленными сотрудниками, установив штрафы в 96 000 грн. за одного неоформленного работника и 320 000 грн. за не допуск инспектора по труду к проверке по вопросам оформления наемных работников.

Такие суммы штрафа, без сомнения, являются критическими не только для частных предпринимателей – парикмахерских, салонов красоты, закусочных, но и для более крупных бизнесов.

Ситуацию дополнительно усугубил разработанный государственной службой Украины по вопросам труда проект порядка проведения проверок, в котором инспектор по труду представал неким суперагентом, имеющим полномочия большие, нежели общие полномочия полиции, прокуратуры и СБУ.

Как стало известно в конце января 2017 года, данный проект не был согласован государственной регуляторной службой Украины и его принятие откладывается на неопределенный срок. Какие изменения претерпит данный документ перед принятием прогнозировать крайне сложно.

С другой стороны, любой принятый порядок не может противоречить положениям закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Потому давайте разберемся, что все же может инспектор по труду и стоит ли его бояться.

Сразу оговоримся, что плановая проверка не является предметом рассмотрения данной статьи. Перечень юридических и физических лиц-предпринимателей, которых Гоструда в Сумской области планирует проверить в 2017 году вы можете посмотреть по этой ссылке.

Речь пойдет именно о внеплановой проверке. Итак, дверь вашего офиса открылась и на пороге стоит человек, который показывает удостоверения инспектора по труду.

Допускать или не допускать к проверке?

Любой предприниматель имеет право не допустить инспектора по труду к проверке, если им нарушены или не соблюдены требования законодательства. А именно, в случае с внеплановой проверкой, такие нарушения могут заключаться в следующем:

• Инспектор по труду не предоставил копию направления на проверку или такое направление не соответствуют требованиям настоящего Закона;

• Инспектор по труду не внес запись об осуществлении мероприятия государственного надзора (контроля) в журнала регистрации мероприятий государственного надзора (контроля) (при наличии такого журнала)

• Инспектор по труду осуществляет повторную внеплановую проверку по тому же факту (фактам), который был (были) основанием для проведенного внеплановой проверки.

Однако, потенциальная ошибка в принятии такого рода решения может стоить крайне дорого – 320 000 грн., если проверка касается оформления наемных работников. Потому мы предлагаем принимать за базовую позицию допуск проверяющего к проверке, однако с некоторыми особенностями.

Что должен иметь инспектор по труду, пришедший на внеплановую проверку?

Сразу необходимо отметить, что даже если инспектор по труду пришел к вам на внеплановую проверку, он, кроме служебного удостоверения, должен иметь с собой направление на проверку. Копия направления должна быть вручена руководителю или представителю проверяемого субъекта хозяйствования.

Для осуществления проверки орган государственного надзора (контроля) издает приказ, который должен содержать наименование субъекта хозяйствования, относительно которого будет осуществляться мероприятие, и предмет проверки.

На основании приказа (решения, распоряжения) оформляется направление на проведение проверки которое подписывается руководителем органа государственного надзора с указанием фамилии, имени и отчества и заверяется печатью. Данное направление действует только в течение указанного в нем срока.

В направлении на проведение мероприятия указываются:

• наименование органа государственного надзора (контроля), который осуществляет проверку;

• наименование субъекта хозяйствования и / или его обособленного подразделения или фамилия, имя и отчество физического лица — предпринимателя, в отношении деятельности которых осуществляется проверка;

• местонахождение субъекта хозяйствования и / или его обособленного подразделения;

• номер и дата приказа (решения, распоряжения), во исполнение которого осуществляется проверка;

• перечень должностных лиц, участвующих в проведении проверки, с указанием их должности, фамилии, имени и отчества;

• дата начала и дата окончания проверки;

• тип проверки (плановая или внеплановая);

• форма проверки (проверка, ревизия, обследование, осмотр, инспектирования и т.п.);

• основания для осуществления проверки;

• предмет осуществления проверки;

• информация об осуществлении предварительной проверки (тип проверки и срок ее осуществления).

Если направление не содержит вышеуказанных сведений, и вы посоветовались с юристом / адвокатом – можете смело не допускать инспектора к проверке.

В ином случае, вы переходите в стадию проведения проверки.

Как проходит проверка по вопросам труда?

Согласно Порядка проведения проверок инспекторами по вопросам труда, проверка состоит из следующих этапов:

Работа с документами, предоставленными субъектами хозяйствования по требованию инспектора: Оформление документов по результатам проверки. Ознакомление субъектов хозяйствования с документами, оформленными по результатам проверки.

При этом, инспектору на время проведения проверки предоставляется рабочее место, оборудованное надлежащим образом, право пользования телефонной связью, множительной техникой, другими услугами технического характера, необходимыми для реализации полномочий при проверке, оформление материалов проверки, общения с работниками (в случае необходимости получения пояснений).

Инспектор по труду и субъекты хозяйствования имеют право фиксировать процесс осуществление проверки средствами аудио- и видеотехники, не препятствуя осуществлению проверки.

Что важно, во время проведения проверки не допускается изъятие у субъектов хозяйствования оригиналов их финансово-хозяйственных, бухгалтерских и других документов, а также компьютеров, их частей, кроме случаев, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством. Также ни один нормативный акт, давая право инспектору по труду общаться с сотрудниками, не обязывает сотрудников общаться с инспектором.

Субъект хозяйствования при осуществлении проверки имеет право:

• быть информированным о своих правах и обязанностях;

• присутствовать при осуществлении проверки и привлекать при осуществлении проверки третьих лиц;

• требовать неразглашения информации, составляющей коммерческую тайну или конфиденциальную информацию предприятия;

• предоставлять органу государственного надзора (контроля) в письменной форме свои объяснения, замечания или возражения к акту;

• обжаловать в установленном законом порядке неправомерные действия органов государственного надзора (контроля) и их должностных лиц;

• получать консультативную помощь от органа государственного надзора (контроля) в целях предотвращения нарушений во время осуществление проверки;

• требовать прекращения осуществления проверки в случае использование должностными лицами неунифицированных форм актов или выяснения должностными лицами при осуществлении внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) вопросов, других чем те, необходимость проверки которых стала основанием для осуществления такого мероприятия.

Кроме того, нормы законодательства содержат правило, согласно которого, в случае если норма закона или другого нормативно-правового акта, изданного на основании закона, или если нормы разных законов или разных нормативно-правовых актов допускают неоднозначную (множественную) трактовку прав и обязанностей субъекта хозяйствования или полномочий органа государственного надзора (контроля), такая норма трактуется в интересах предприятия.

Субъекты хозяйствования могут привлекать третьих лиц с целью защиты своих прав и законных интересов в ходе осуществления проверки. Третьи лица имеют право:

• присутствовать при осуществлении проверки;

• знакомиться с документами и материалами, касающимися осуществление проверки;

• представлять интересы субъектов хозяйствования перед органами государственного надзора (контроля) в порядке, установленном законом.

Таким образом, как вы сами видите, прав у субъекта хозяйствования, если их правильно применять, не меньше, чем у проверяющего.

Исходя из этого, считаем необходимым выделить основные тезисы законодательного регулирования проведения внеплановых проверок по труду:

Инспектор обязан до начала проверки предоставить копию направления на проверку, содержащее все предусмотренные законодательством реквизиты. Копия данного направления может быть вручена либо руководителю субъекта хозяйствования (директору, предпринимателю) либо уполномоченному им лицу. Вручение такого направления простым сотрудникам незаконно и до момента прибытия руководителя или уполномоченного им лица инспектор по труду не имеет права начинать проверку. Инспектор по труду не имеет права изымать какие-либо оригиналы документов, а для получения копий должен предоставить запрос, зафиксированный письменно или средствами аудио-видео фиксации Субъект хозяйствования не обязан иметь именно в месте осуществления хозяйственной деятельности и предъявить по первому устному требованию все документы на своих сотрудников. Сотрудники не обязаны общаться с инспектором и могут не делать этого, если они не желают этого. Субъект хозяйствования имеет право воспользоваться при проведении проверки правовой помощью адвоката, юриста и консультативной помощью службы по вопросам труда. Любые сомнения или противоречия в законодательстве должны толковаться в пользу предпринимателя.

Таким образом, идеальный алгоритм проведения проверки выглядит следующим образом:

После прихода инспектора по труду о его приходе уведомляется руководитель (директор или предприниматель) и адвокат. Инспектора просят подождать, пока не приедут указанные лица. Адвокат изучает удостоверение инспектора и направление на проверку и совместно с руководителем принимает решение о допуске или недопуске его к проверке. В случае допуска инспектора к проверке, инспектору предлагается, с целью объективного процесса ведения проверки, получать и передавать документы согласно письменных запросов – ответов. Сотрудникам разъясняется их право не общаться с инспектором, если они не хотят этого. Готовится ответ, ходатайства, пояснения и копии документов на письменный запрос инспектора. В случае необходимости подается запрос о предоставлении консультативной помощи относительно правомерности / неправомерности действий инспектора. В случае необходимости обжалуются действия инспектора.

При этом следует учитывать, что нахождение в офисе компании или предпринимателя лица, которое не оформлено как наемный работник, автоматически не свидетельствует о нарушении трудового законодательства.

Вот случаи вполне законного нахождения в вашем офисе лица, которое формально, на взгляд инспектора, может выполнять функции вашего сотрудника, но на самом деле им не является:

• Ваш контрагент, физическое лицо-предприниматель, который с целью выполнения (сдачи) какой-либо части работы посетил ваш офис;

• Лицо, с которым у вас заключен договор гражданского-правового характера, и которое выполняет для вашего субъекта хозяйствования какую-либо разовую работу;

• Лицо, которое арендует у вас несколько метров офиса или рабочее место;

• Ваш клиент, который, допустим, арендует у вас компьютерную технику почасово.

Определяющим фактором в вопросе какой же характер ваших взаимоотношений с данными лицами будут именно те документы, которые вы предоставите инспектору по труду. Именно поэтому мы еще раз акцентируем ваше внимание на том, что вы не обязаны предоставлять эти документы непосредственно в момент посещения инспектора.

Они могут быть в офисе адвоката, у вас дома, в банке, в вашей бухгалтерии. Для того, чтобы ответить на запрос инспектора о предоставлении документов, вам может потребоваться консультативная помощь вышестоящего органа.

Другими словами, у вас не меньше прав, чем у проверяющего вас инспектора по труду. Весь вопрос в умении применять их.

По материалам юридической компании "Советник"