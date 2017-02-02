Как уберечь детей от «групп смерти» Угрожающей популярности среди подростков приобретает игра «Синий кит». Или же «Тихий дом», «Море китов», «Разбуди меня в 4:20».

У смертельной игры много названий, но результат всегда одинаков – оборваная юная жизнь и сломленные горем родители, которые не понимают, что же заставило ребенка свести счеты с жизнью. Чтобы избежать фатальных последствий, киберполиция призывает родителей уделять больше внимания детям и их поведению.

Много украинских подростков уже пострадали от суровых условий этой игры. По правилам, ребенок должен выполнять различные квесты, связанные с причинением себе вреда в тот или иной способ. На протяжении игры, подросток общается с так называемым куратором.

На самом деле – это профессиональный психолог, который склоняет подростка к негативному мышлению и находит способ манипулировать ребенком. Также он сообщает условия и время выполнения квестовых заданий. Именно куратору и отчитывается ребенок, высылая фото и видео выполненного задания.

Всего есть 50 квестов. Финальное задание – покончить жизнь самоубийством и зафиксировать момент смерти на камеру в режиме on-line. И если ребенок отказывается совершать суицид, шантажом и угрозами куратор принуждает его к этому.

“Известно, что фанаты таких сообществ называют себя китами, потому что животные ассоциируются у них со свободой. Эти киты могут летать и является одним из немногих видов млекопитающих, которые могут добровольно свести счеты с жизнью. Поэтому у всех поклонников “моря китов” и “тихих домов” на личных страницах изображены видео или рисунки с китами, что летают”, – предостерегают в киберполиции.

Чтобы подростки не попали в такие группы, полицейские советуют родителям уделять больше внимания психологическому состоянию ребенка. Чтобы уберечь ребенка от опасной игры, следует проводить следующие действия:

• регулярно проверяйте кожу ребенка на наличие повреждений. В случае их обнаружения, выясните обстоятельства, при которых они появились. Особое внимание обращайте на повреждения различного рода в форме кита;

• проверяйте аккаунты ребенка в социальных сетях и групы в которые входит ее аккаунт; Проверяйте содержание общения в приватных чатах. Обязательно контролируйте то, какие фото и видео есть в гаджетах вашего ребенка.

• обращайте внимание на круг общения ребенка;

• старайтесь занять свободное время ребенка спортивными или культурными секциями;

• по-дружески общайтесь с ребенком и относитесь к нему с пониманием.

В случае, если родители обнаружили, что их ребенок входит в круг участников таких групп мы советуем:

• Сразу обратиться за квалифицированной помощью к профессиональному психологу и не оставлять ребенка без присмотра наедине;

• сообщить о наличии такой группы в подразделения Национальной полиции Украины;

• уведомить администрацию социальной сети о наличии таких групп для их последующей блокировки.

• заблокировать доступ ребенка к социальным сетям. Полицейские прилагают все усилия, чтобы заблокировать подобные сообщества в социальных сетях. В случае их обнаружения полиция принимает меры по установлению преступников, которые их создают, и соответствующей блокировки таких групп. Поэтому, при выявлении таких групп самостоятельно, просим немедленно сообщать в полицию и администрацию соцсети в которой было выявлено группу.

Отдел коммуникации полиции Сумской области