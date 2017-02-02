Как уберечь детей от «групп смерти»

У смертельной игры много названий, но результат всегда одинаков – оборваная юная жизнь и сломленные горем родители, которые не понимают, что же заставило ребенка свести счеты с жизнью. Чтобы избежать фатальных последствий, киберполиция призывает родителей уделять больше внимания детям и их поведению.
Много украинских подростков уже пострадали от суровых условий этой игры. По правилам, ребенок должен выполнять различные квесты, связанные с причинением себе вреда в тот или иной способ. На протяжении игры, подросток общается с так называемым куратором.
На самом деле – это профессиональный психолог, который склоняет подростка к негативному мышлению и находит способ манипулировать ребенком. Также он сообщает условия и время выполнения квестовых заданий. Именно куратору и отчитывается ребенок, высылая фото и видео выполненного задания.
Всего есть 50 квестов. Финальное задание – покончить жизнь самоубийством и зафиксировать момент смерти на камеру в режиме on-line. И если ребенок отказывается совершать суицид, шантажом и угрозами куратор принуждает его к этому.
“Известно, что фанаты таких сообществ называют себя китами, потому что животные ассоциируются у них со свободой. Эти киты могут летать и является одним из немногих видов млекопитающих, которые могут добровольно свести счеты с жизнью. Поэтому у всех поклонников “моря китов” и “тихих домов” на личных страницах изображены видео или рисунки с китами, что летают”, – предостерегают в киберполиции.
Чтобы подростки не попали в такие группы, полицейские советуют родителям уделять больше внимания психологическому состоянию ребенка. Чтобы уберечь ребенка от опасной игры, следует проводить следующие действия:
• регулярно проверяйте кожу ребенка на наличие повреждений. В случае их обнаружения, выясните обстоятельства, при которых они появились. Особое внимание обращайте на повреждения различного рода в форме кита;
• проверяйте аккаунты ребенка в социальных сетях и групы в которые входит ее аккаунт; Проверяйте содержание общения в приватных чатах. Обязательно контролируйте то, какие фото и видео есть в гаджетах вашего ребенка.
• обращайте внимание на круг общения ребенка;
• старайтесь занять свободное время ребенка спортивными или культурными секциями;
• по-дружески общайтесь с ребенком и относитесь к нему с пониманием.
В случае, если родители обнаружили, что их ребенок входит в круг участников таких групп мы советуем:
• Сразу обратиться за квалифицированной помощью к профессиональному психологу и не оставлять ребенка без присмотра наедине;
• сообщить о наличии такой группы в подразделения Национальной полиции Украины;
• уведомить администрацию социальной сети о наличии таких групп для их последующей блокировки.
• заблокировать доступ ребенка к социальным сетям. Полицейские прилагают все усилия, чтобы заблокировать подобные сообщества в социальных сетях. В случае их обнаружения полиция принимает меры по установлению преступников, которые их создают, и соответствующей блокировки таких групп. Поэтому, при выявлении таких групп самостоятельно, просим немедленно сообщать в полицию и администрацию соцсети в которой было выявлено группу.
Отдел коммуникации полиции Сумской области