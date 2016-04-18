Зачем снесли? Сейчас на месте демонтированного в 2013 году киоска «Насіння», где ветеранский кооператив «Озеленитель» реализовывал плоды своего труда, лежит гора грязного снега, летом растет бурьян, а рядом торгуют подобные МАФы.
Мэру Сум Александру Лысенко к третьей годовщине Революции Достоинства бизнес-омбудсмен прислал испытательный тест на достоинство и соответствие европейским ценностям.
По решению бизнес-омбудсмена Альгирдаса Шеметы от 3 февраля 2017 года городскому голове Сум рекомендуется принять меры к возврату ветеранам и пенсионерам кооператива «Озеленитель» демонтированного киоска с имуществом и изыскать возможность реализовывать свою продукцию. Перефразируя сложные обороты решения простыми словами, мессидж бизнес-омбудсмена звучит примерно так: господин Лысенко, если Украина хочет в Европу, перестаньте наконец-то издеваться над стариками, уважайте неприкосновенность частной собственности и пересмотрите отношение к бизнесу.
Стоит отметить: рекомендации бизнес-омбудсмена чиновникам не являются обязательными для исполнения. Но реакция городского головы и его подчиненных на обращение лица, призванного приблизить украинский бизнес-климат к европейскому, позволит проверить: евроинтеграция у нас все-таки или бутафория?
Офис бизнес-омбудсмена – единственная в стране инстанция, которая отнеслась с пониманием к проблеме пожилых членов производственного кооператива. До этого они три с половиной года безрезультатно требовали прекратить издевательства, дать им возможность спокойно заниматься малым бизнесом. Сначала просили вернуть, как они считают, украденный киоск «Насіння», кассовый аппарат, продукцию на сумму 65 тыс. грн и 100 литров меда, взятого на реализацию от пчеловодов. Теперь остается надеяться на компенсацию потерь, поскольку киоск пришел в негодность, не говоря уже о продукции (семена, овощи, живые цветы, саженцы, продукты пчеловодства и пр.).
«Озеленитель» - одна из первых ласточек кооперативного движения в Сумах (создан в 1989 году). Киоск кооператива на Набережной реки Стрелки (справа от троллейбусной остановки) демонтировали 24 июня 2013 года по решению исполкома, возглавляемого Геннадием Минаевым. Эта история имела широкий резонанс в СМИ. «Хуже фашистов» - так по горячим следам охарактеризовали ветераны действия городских властей. Цинизм момента в том, что дата сноса киоска почти совпала с 72-ой годовщиной начала Великой Отечественной войны. Накануне власти всех уровней, начиная от Януковича, пиарились, встречаясь с ветеранами, возлагали венки к мемориалам, а через пару дней «напали без объявления войны», как тогда горько иронизировали учредители кооператива, и уничтожили скромный ветеранский бизнес (среди основателей кооператива - полсотни ветеранов войны и труда). Люди пришли, а вместо торговой точки - большая лужа меда, а над ней - рой пчел.
Такого унижения 80-летние ветераны, которые давно могли бы сидеть на пенсии, но предпочли работу с пользой для общества (за 25 лет уплачено 500 тыс. грн налогов и платежей), не простили. Они ввязались в неравный бой, конца краю которому до сих пор не видно. К сожалению, время работает против них. Пятерых членов кооператива уже нет в живых, многие болеют, перенервничав из-за утраченных плодов своего труда и киоска, приобретенного за уставные взносы. В то время, как все винтики обновленной чиновничьей системы продолжают действовать, как хорошо отлаженный механизм.
Начиная отдела градостроительства, мэра, облгосадминистрации, городской и областной милиции (полиции) и прокуратуры ветераны дошли до Министерства внутренних дел, Генпрокуратуры, Кабмина и президента, задействовав при этом полсотни народных депутатов. Ответы разных должностных лиц (как до Майдана, так и после) дублируются десятки раз, причем новые чиновники один в один копируют тексты старых, меняя лишь подписи. Правда, некоторых «отписчиков» революция все-таки отсеяла, других ничему не научило даже личное участие в свержении предыдущей власти.
На прошлой неделе председатель кооператива «Озеленитель» Николай Федорович Онищенко пришел в нашу редакцию с письмом от бизнес-омбудсмена, радуясь первой победе.
- Возможно, ветераны первые в Сумах достучались в ЕС, и нам повезло! - говорит он. - Письмо получено в годовщину Евромайдана – это символично. Мы же участники сумского и киевского Майданов. Я находился в Киеве с 11 января до 20 февраля 2014 года. Кстати, мы жили в палатке «Батькивщины». По поручению Александра Лысенко, 18 февраля блокировали выезд КамАЗов с Беркутом на перекрестке улиц Институтской и Банковой. Майдан поднялся потому, что Янукович отвернулся от европейских ценностей, в том числе и потому, что в Сумах без суда и следствия сносили МАФы, разоряли бизнес, писали циничные издевательские ответы. А за что Лысенко стоял на Майдане? Чтобы, став мэром, продолжить беспредел предыдущих «хуже фашистов»? Давайте сравним два документа. До и после Майдана: найдите отличия.
Николай Федорович показывает ответы первого заместителя предыдущего мэра Андрея Гайдабруса и мэра нынешнего - Александра Лысенко: текст идентичный. Смысл ответов чиновников, полицейских, прокуроров всех рангов как в 2013-ом, так и в 2016 году остался прежним: решение исполкома о демонтаже законное, в действиях должностных лиц нет состава преступления, если не согласны, идите вы… в суд. Ветеранам объясняют: чтобы вернуть свой киоск, надо предъявить документы на собственность и квитанции об уплате за демонтаж и хранение киоска с 24 июня 2013 года. По подсчетам Н.Онищенко, за 43 месяца издевательств получается больше 200 тыс. грн (по 5 тыс. в месяц) плюс 20 тыс. грн - за демонтаж, перевозку и пр.
- А почему группировка «хуже фашистов» не пошла в суд, чтобы доказать незаконность размещения киоска, прежде чем его сносить?! – возмущается председатель кооператива. – У нас было свыше 20 разрешений и согласований властей на размещение киоска в том месте. К примеру, разрешение начальника управления архитектуры горсовета на «эксплуатацию земельного участка под размещение киоска до начала реконструкции ул. Набережная р.Стрелки» (цитирует документ 2005 года за подписью В.Быкова. – Ред.). Если у них не хватало каких-то подтверждений, почему не связались с нами, почему не помогли оформить нужные документы?! Почему снесли без предупреждения?! Они говорят, что якобы наклеили листок с предупреждением на киоск 16 января. В тот период, в связи с морозами и метелями, в неотапливаемом киоске продавцы не работали и этого листка не видели.
Через пять месяцев пришли сносить. Пропала продукция. Мы обратились в милицию. Уголовное дело сначала открыли, потом закрыли, в 2015-ом снова открыли и закрыли... Но никто ничего нам не вернул и не возместил. Обращений с дополнениями мы подали в разные инстанции на 7,5 тыс. листах (!) - сами и через народных депутатов. Никакого результата – одни отписки. Все считают это законным. Поэтому весной прошлого года 80-летние члены кооператива обратились в европейскую институцию, которая начала действовать в Украине после Революции Достоинства - Совет бизнес-омбудсмена. И он, в отличие от всех остальных, принял европейское решение и четко нашему мэру сказал: жалоба обоснованная.
Как нам стало известно, 9 февраля мэр получил письмо и направил его своему первому заму Николаю Войтенко, а тот – главному архитектору Сум Андрею Кривцову для рассмотрения по сути.
Н.Войтенко уже отвечал кооперативу «Озеленитель» в 2015-ом году: «Материалы по рассмотрению этого вопроса городским советом проверялись прокуратурой г. Сумы. Нарушений законодательства прокурорской проверкой не установлено». К этому ответу Николай Онищенко символически прикрепил распечатку из сумских СМИ о торговом ряде на остановке «СКД», построенном в границах красных линий фирмой, принадлежащей супруге Н.Войтенко. Примечательно, что с ответами заместителей прокурора области Сергея Маслюка и Валентина Жерёбкина в огромной стопке документов соседствуют материалы журналистских расследований о прокурорских достатках, несоизмеримых с законными заработками.
«Выполнение рекомендаций Совета подлежит дальнейшему мониторингу. Промежуточный срок мониторинга – 30 июня 2017 года», отмечается в решении бизнес-омбудсмена.
- Большинство членов кооператива очень хотят и готовы продолжать заниматься предпринимательской деятельностью и готовы продавать свою продукцию с марта, а с апреля этого года восстановить пчеловодство, т.к. пчелы, у которых украли 100 банок меда, уже «не гудуть», - говорит Н.Онищенко. – Мы просим нашего соратника по Евромайдану Александра Лысенко поскорее рассмотреть обращение, поскольку многие могут не дожить до европейских условий ведения бизнеса.
Н.Онищенко 27 февраля был на приеме у Андрея Кривцова. «К выполнению Решения бизнес-омбудсмена и резолюции головы и первого его зама здесь еще не приступали. Создалось впечатление: никто о них не помнит. Сказали: будут изучать архивы», - сообщает председатель.
Уголовное производство, внесенное в Единый реестр досудебных расследований 21.12.2013 по признакам ст. 356 УК Украины («Самоуправство») несколько раз открывали и закрывали. Материалы этого дела интересны тем, что в них описан механизм работы чиновничьей машины во всей своей красе и безответственности.
Давайте попробуем взглянуть глазами европейца на свидетельские показания главного специалиста отдела дизайна городской среды и земельных отношений Сумского горсовета Татьяны Кожушко. Лучшей иллюстрации сегодняшнего диалога власти с бизнесом не придумаешь.
Цитируем информацию следственного управления УМВД Украины в Сумской области: «16 января 2013 года она (Т.Кожушко. – Ред.) вместе с тогдашним начальником отдела Глянцевым В.В. осуществляла осмотр улицы Набережная р.Стрелки путем проверки документов всех киосков, которые не входили в список правомерно действующих. Так, киоск белого цвета «Насіння», расположенный возле остановки общественного транспорта по ул. Набережная р.Стрелки г.Сумы, был закрыт, а документального подтверждения оснований его установки на указанном участки в отделе не было. На этом основании 16.01.13 на листе формата А-4 на указанное временное сооружение ею было наклеено сообщение о необходимости подачи документов в отдел, который находится по указанному на листе адресу, владельцем киоска в срок до 18.01.2013. Указывалось, что в случае неподачи документов временное сооружение будет признано незаконно установленным и демонтировано согласно решениям исполкома.
Однако ни до 18.01.2013, ни вообще от владельцев данного киоска необходимые документы не поступали.
11.04.2013 проведенным заседанием комиссии по вопросам освобождения земельных участков от временных сооружений, рассмотрен список владельцев временных сооружений, по которым в отделе отсутствует информация о правомерности их размещения, а также тех, которые были предупреждены о необходимости предоставления таких документов. В указанный список был включен киоск «Насіння», расположенный по ул. Набережная р.Стрелки г.Сумы. В результате заседания было принято решение об освобождении земельных участков от таких незаконно установленных сооружений. Разработанный проект был размещен на сайте Сумского горсовета для дальнейшего сбора замечаний и дополнений.
После окончания срока опубликования проекта 21.05.2013 исполком принял решение №254 об освобождении земельных участков от незаконно установленных временных сооружений. В список временных сооружений, подлежащих сносу, согласно указанному решению, был включен и киоск «Насіння» по адресу: г.Сумы, ул.Набережная р.Стрелки.
24.06.2013, приблизительно в 08:00 ч., комиссией по вопросам освобождения земельных участков в составе восьми человек был опечатан киоск «Насіння», демонтирован и перевезен для дальнейшего хранения на площадку КП «Сумыжилкомсервис», где он и хранится. При этом установлено, что в состав комиссии входили: Быков В.Б., Глянцев В.В., Кожушко Т.П., Даценко Г.В., Скрипка В.В., Яковенко Н.И., Вашенко В.А., Котляренко С.Н. При этом работы по отключению от сетей, уборка и транспортировка осуществлялись КП «Горсвет» и КП «Сумыжилкомсервис» во исполнение решения исполкома Сумского горсовета №254 от 21.05.2013, что подтверждается актом сноса временного сооружения от 24.06.2013, предоставленным управлением градостроительства и земельных отношений Сумского горсовета».
Далее следствие установило: «Порядок освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности на территории г.Сумы не предусматривает обязательства сохранения продукции в демонтированных временных сооружениях, но четко указывает, что перед демонтажем временное сооружение опечатывается, а после этого демонтируется и вывозится на специальную площадку, после чего возвращается владельцу при условии предоставления соответствующих документов и оплаты работ по демонтажу и перевозке».
Следствие несколько раз завершалось Постановлением о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления. Такую позицию заняла и до сих пор держит вся властная и правоохранительная вертикаль города и области. Об этом свидетельствуют ответы заместителей начальника ГУ Национальной полиции в Сумской области Олега Григорова и Владимира Бабича, экс-начальников УМВД Украины в Сумской области Виктора Козицкого и Анатолия Ричкаля и нынешнего начальника Николая Лушпиенко, начальников сумского горотдела сначала милиции Сергея Лукьяненко, затем полиции Павла Карабуты и пр. Прокуроры Сумской области - от объявленного в розыск Руслана Белоконя и люстрированного Владимира Петрова до сегодняшнего руководства областной прокуратуры во главе с Виталием Матвийчуком - тоже ничего противозаконного ни в действиях чиновников, ни в ходе расследования не усматривают. Как написал по поводу сноса киоска Сергей Маслюк, будучи еще в должности первого заместителя прокурора Сум, 27 августа 2013 года: «Оснований для прокурорского реагирования не усматривается» - так он и его коллеги в статусе заместителей прокурора области Игорь Задоренко и Валентин Жерёбкин продолжают считать.
- Остается только всех их представить к государственной награде за освобождение шести квадратных метров сумской земли от ветеранского киоска, - иронизирует председатель кооператива «Озеленитель» Николай Онищенко. - Теперь мы решили направить письмо бизнес-омбудсмена всем 200 руководителям, к которым мы обращались, и просить их организовать повторную проверку.
В связи с этим хочется процитировать слова бизнес-омбудсмена Альгирдаса Шемету:
- Я очень часто сталкиваюсь с тем, что государственные органы все-таки считают себя начальниками бизнеса, а не помощниками. Это должно измениться. Надо, чтобы государственные служащие служили бизнесу, тогда бизнес-климат изменится. Мы прилагаем усилия для этого, - сказал он во время рабочего визита в Сумы 13 апреля прошлого года, призывая сумской бизнес активней отстаивать свои права.
Обратиться к бизнес-омбудсмену Украины может любое частное или юридическое лицо. Для этого можно заполнить форму на официальном сайте
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