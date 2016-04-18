В цивилизованном обществе так не делают... Бизнес-омбудсмен рекомендовал сумскому мэру прекратить издевательства над ветеранами и «детьми войны»

Мэру Сум Александру Лысенко к третьей годовщине Революции Достоинства бизнес-омбудсмен прислал испытательный тест на достоинство и соответствие европейским ценностям.

По решению бизнес-омбудсмена Альгирдаса Шеметы от 3 февраля 2017 года городскому голове Сум рекомендуется принять меры к возврату ветеранам и пенсионерам кооператива «Озеленитель» демонтированного киоска с имуществом и изыскать возможность реализовывать свою продукцию. Перефразируя сложные обороты решения простыми словами, мессидж бизнес-омбудсмена звучит примерно так: господин Лысенко, если Украина хочет в Европу, перестаньте наконец-то издеваться над стариками, уважайте неприкосновенность частной собственности и пересмотрите отношение к бизнесу.

Стоит отметить: рекомендации бизнес-омбудсмена чиновникам не являются обязательными для исполнения. Но реакция городского головы и его подчиненных на обращение лица, призванного приблизить украинский бизнес-климат к европейскому, позволит проверить: евроинтеграция у нас все-таки или бутафория?

Офис бизнес-омбудсмена – единственная в стране инстанция, которая отнеслась с пониманием к проблеме пожилых членов производственного кооператива. До этого они три с половиной года безрезультатно требовали прекратить издевательства, дать им возможность спокойно заниматься малым бизнесом. Сначала просили вернуть, как они считают, украденный киоск «Насіння», кассовый аппарат, продукцию на сумму 65 тыс. грн и 100 литров меда, взятого на реализацию от пчеловодов. Теперь остается надеяться на компенсацию потерь, поскольку киоск пришел в негодность, не говоря уже о продукции (семена, овощи, живые цветы, саженцы, продукты пчеловодства и пр.).

Хроника событий

«Озеленитель» - одна из первых ласточек кооперативного движения в Сумах (создан в 1989 году). Киоск кооператива на Набережной реки Стрелки (справа от троллейбусной остановки) демонтировали 24 июня 2013 года по решению исполкома, возглавляемого Геннадием Минаевым. Эта история имела широкий резонанс в СМИ. «Хуже фашистов» - так по горячим следам охарактеризовали ветераны действия городских властей. Цинизм момента в том, что дата сноса киоска почти совпала с 72-ой годовщиной начала Великой Отечественной войны. Накануне власти всех уровней, начиная от Януковича, пиарились, встречаясь с ветеранами, возлагали венки к мемориалам, а через пару дней «напали без объявления войны», как тогда горько иронизировали учредители кооператива, и уничтожили скромный ветеранский бизнес (среди основателей кооператива - полсотни ветеранов войны и труда). Люди пришли, а вместо торговой точки - большая лужа меда, а над ней - рой пчел.

Такого унижения 80-летние ветераны, которые давно могли бы сидеть на пенсии, но предпочли работу с пользой для общества (за 25 лет уплачено 500 тыс. грн налогов и платежей), не простили. Они ввязались в неравный бой, конца краю которому до сих пор не видно. К сожалению, время работает против них. Пятерых членов кооператива уже нет в живых, многие болеют, перенервничав из-за утраченных плодов своего труда и киоска, приобретенного за уставные взносы. В то время, как все винтики обновленной чиновничьей системы продолжают действовать, как хорошо отлаженный механизм.

Начиная отдела градостроительства, мэра, облгосадминистрации, городской и областной милиции (полиции) и прокуратуры ветераны дошли до Министерства внутренних дел, Генпрокуратуры, Кабмина и президента, задействовав при этом полсотни народных депутатов. Ответы разных должностных лиц (как до Майдана, так и после) дублируются десятки раз, причем новые чиновники один в один копируют тексты старых, меняя лишь подписи. Правда, некоторых «отписчиков» революция все-таки отсеяла, других ничему не научило даже личное участие в свержении предыдущей власти.

«Первые в Сумах достучались в ЕС»

На прошлой неделе председатель кооператива «Озеленитель» Николай Федорович Онищенко пришел в нашу редакцию с письмом от бизнес-омбудсмена, радуясь первой победе.

- Возможно, ветераны первые в Сумах достучались в ЕС, и нам повезло! - говорит он. - Письмо получено в годовщину Евромайдана – это символично. Мы же участники сумского и киевского Майданов. Я находился в Киеве с 11 января до 20 февраля 2014 года. Кстати, мы жили в палатке «Батькивщины». По поручению Александра Лысенко, 18 февраля блокировали выезд КамАЗов с Беркутом на перекрестке улиц Институтской и Банковой. Майдан поднялся потому, что Янукович отвернулся от европейских ценностей, в том числе и потому, что в Сумах без суда и следствия сносили МАФы, разоряли бизнес, писали циничные издевательские ответы. А за что Лысенко стоял на Майдане? Чтобы, став мэром, продолжить беспредел предыдущих «хуже фашистов»? Давайте сравним два документа. До и после Майдана: найдите отличия.

Николай Федорович показывает ответы первого заместителя предыдущего мэра Андрея Гайдабруса и мэра нынешнего - Александра Лысенко: текст идентичный. Смысл ответов чиновников, полицейских, прокуроров всех рангов как в 2013-ом, так и в 2016 году остался прежним: решение исполкома о демонтаже законное, в действиях должностных лиц нет состава преступления, если не согласны, идите вы… в суд. Ветеранам объясняют: чтобы вернуть свой киоск, надо предъявить документы на собственность и квитанции об уплате за демонтаж и хранение киоска с 24 июня 2013 года. По подсчетам Н.Онищенко, за 43 месяца издевательств получается больше 200 тыс. грн (по 5 тыс. в месяц) плюс 20 тыс. грн - за демонтаж, перевозку и пр.

- А почему группировка «хуже фашистов» не пошла в суд, чтобы доказать незаконность размещения киоска, прежде чем его сносить?! – возмущается председатель кооператива. – У нас было свыше 20 разрешений и согласований властей на размещение киоска в том месте. К примеру, разрешение начальника управления архитектуры горсовета на «эксплуатацию земельного участка под размещение киоска до начала реконструкции ул. Набережная р.Стрелки» (цитирует документ 2005 года за подписью В.Быкова. – Ред.). Если у них не хватало каких-то подтверждений, почему не связались с нами, почему не помогли оформить нужные документы?! Почему снесли без предупреждения?! Они говорят, что якобы наклеили листок с предупреждением на киоск 16 января. В тот период, в связи с морозами и метелями, в неотапливаемом киоске продавцы не работали и этого листка не видели.

Через пять месяцев пришли сносить. Пропала продукция. Мы обратились в милицию. Уголовное дело сначала открыли, потом закрыли, в 2015-ом снова открыли и закрыли... Но никто ничего нам не вернул и не возместил. Обращений с дополнениями мы подали в разные инстанции на 7,5 тыс. листах (!) - сами и через народных депутатов. Никакого результата – одни отписки. Все считают это законным. Поэтому весной прошлого года 80-летние члены кооператива обратились в европейскую институцию, которая начала действовать в Украине после Революции Достоинства - Совет бизнес-омбудсмена. И он, в отличие от всех остальных, принял европейское решение и четко нашему мэру сказал: жалоба обоснованная.

Что дальше

Как нам стало известно, 9 февраля мэр получил письмо и направил его своему первому заму Николаю Войтенко, а тот – главному архитектору Сум Андрею Кривцову для рассмотрения по сути.

Н.Войтенко уже отвечал кооперативу «Озеленитель» в 2015-ом году: «Материалы по рассмотрению этого вопроса городским советом проверялись прокуратурой г. Сумы. Нарушений законодательства прокурорской проверкой не установлено». К этому ответу Николай Онищенко символически прикрепил распечатку из сумских СМИ о торговом ряде на остановке «СКД», построенном в границах красных линий фирмой, принадлежащей супруге Н.Войтенко. Примечательно, что с ответами заместителей прокурора области Сергея Маслюка и Валентина Жерёбкина в огромной стопке документов соседствуют материалы журналистских расследований о прокурорских достатках, несоизмеримых с законными заработками.

«Выполнение рекомендаций Совета подлежит дальнейшему мониторингу. Промежуточный срок мониторинга – 30 июня 2017 года», отмечается в решении бизнес-омбудсмена.

- Большинство членов кооператива очень хотят и готовы продолжать заниматься предпринимательской деятельностью и готовы продавать свою продукцию с марта, а с апреля этого года восстановить пчеловодство, т.к. пчелы, у которых украли 100 банок меда, уже «не гудуть», - говорит Н.Онищенко. – Мы просим нашего соратника по Евромайдану Александра Лысенко поскорее рассмотреть обращение, поскольку многие могут не дожить до европейских условий ведения бизнеса.

Н.Онищенко 27 февраля был на приеме у Андрея Кривцова. «К выполнению Решения бизнес-омбудсмена и резолюции головы и первого его зама здесь еще не приступали. Создалось впечатление: никто о них не помнит. Сказали: будут изучать архивы», - сообщает председатель.