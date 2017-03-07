Сумское СИЗО похвалили за гуманизм Положительные изменения в соблюдении права наркозависимых в Сумском СИЗО отметили правозащитники.

В Сумах выработан уникальный для Украины механизм непрерывного оказания медицинской помощи заключенным СИЗО с наркотической зависимостью. Об этом рассказали участники Сумской региональной группы по противодействию нарушениям прав уязвимых групп населения на заседании круглого стола «Соблюдение прав уязвимых групп населения в деятельности правоохранительных органов», прошедшего в Сумах 10 марта.

- Мы добились, чтобы лечение пациентов, проходящих заместительную поддерживающую терапию (ЗПТ), осуществлялось непосредственно в СИЗО. Обычно задержанных конвоируют в больницу или просто игнорируют их потребности в терапии. В Сумах все иначе. При необходимости врач выезжает из наркодиспансера в СИЗО для того, чтобы выдать необходимые препараты, - рассказал координатор Сумской региональной группы по противодействию нарушениям прав уязвимых групп населения Алексей Загребельный.

Сумская область стала первой, где удалось наладить системное взаимодействие общественных активистов региональной группы по противодействию нарушениям прав уязвимых групп населения, представителей Сумского областного наркологического диспансера и Сумского СИЗО.

Однако до недавнего времени было совсем не так. В отчете, презентованном на «круглом столе» Экспертным центром по правам человека, сумские места несвободы упоминаются неоднократно. К примеру, как отмечено в отчете, в 2015 году в Сумском СИЗО задержанному, который являлся пациентом ЗПТ, не была обеспечена непрерывность лечения и детоксикация, месяц он подвергался физическим и душевным страданиям. Данное расследование вскрыло системную проблему и впоследствии подтолкнуло к ее системному решению.

По словам А.Загребельного, теперь главной проблемой остается соблюдение законности по отношению к наркозависимым в отделениях полиции и гуманности в решениях судов. «Возможно, необходим семинар для судей, чтобы при вынесении меры пресечения пациентам ЗПТ учитывалась возможность обеспечения непрерывности лечения, ведь речь идет о здоровье и жизни человека», - говорит он.

Как отмечается в отчете Экспертного центра по правам человека, работники сумской полиции летом 2016 года путем психологического давления требовали от находящегося под следствием пациента ЗПТ сознаться в том, что он совершал кражу не самостоятельно, а с соучастником, что является основанием для вынесения более сурового приговора. Региональная группа по противодействию нарушениям прав уязвимых групп населения способствовала предоставлению подследственному адвоката Центра бесплатной вторичной правовой помощи. После этого поведение следователя кардинально изменилось – он стал просить отказаться от адвоката и «забыл» о «соучастнике». Изменилось и поведение процессуального прокурора. Данный процесс закончился обвинительным решением суда: наркозависимый осужден на 2 года лишения свободы, но с отсрочкой наказания сроком на 1 год.

- Мы начинали с общественных расследований нарушений прав наркозависимых со стороны представителей правоохранительных органов, и постепенно этот процесс набирал обороты. Сейчас можем говорить о быстром, отработанном до мелочей алгоритме в случае обращения к нам за помощью, - говорит Алексей Загребельный.