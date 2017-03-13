11-летняя глуховчанка попала в сети «Синего кита» 11-летняя школьница рассказала, как стала участницей игры «Синий кит».

Девочку выявили во время проведения профилактических мероприятий, инициированных правоохранителями области. Характерные царапины на руках привлекли внимание медиков. Поэтому на место происшествия были вызваны работники полиции.

Тане скоро исполнится 12 лет, она ходит в школу, учится в шестом классе. Имеет много друзей и знакомых, как среди сверстников, так и среди более старших школьников.

Рассказывает: услышала о «синих китах» от подруг. Одни предостерегали, другие рассказывали, что это «прикольно». Она решила самостоятельно выяснить, в самом ли деле это так страшно, как говорят.

Она нашла в соцсети соответствующую группу и вступил в переписку.

«Первая задача - никому ничего не рассказывать, хранить все в тайне, - говорит школьница. - Потом были другие задачи - ограничить общение с друзьями, посмотреть фильм ужасов, послушать «тяжелую» музыку, поставить «в игнор» родителей или кого-то из взрослых... Уже после пятого квеста я настолько переключилась на игру, что мне не хотелось вообще выходить из он-лайна, хотелось идти дальше, было интересно, каким будет следующее задание».

Она дошла до 15-го уровня. Задача куратора - порезать себе вены, но таким образом, чтобы ее успели спасти. Таня, несмотря на свой юный возраст, не могла не понимать, насколько серьезный от нее требуют сделать шаг. Администратор игры, не найдя подтверждения выполненного задания, перешел к угрозам убийством. Девочка, получив несколько таких сообщений, конечно, испугалась. Она не только прекратила всякую переписку с так называемым «куратором», но и удалила свои аккаунт и страницу из контактов.

Об этом всем она рассказывает работникам полиции спокойно, подробно объясняя, когда и что именно происходило. Показывает руки - оба предплечья в полосах, эти царапины будут заживать не одну неделю, к тому же, вероятно, останутся шрамы. Следователи пытаются успокоить ребенка, рассказывая, что все угрозы - не что иное, как мошенничество, попытки манипулировать поведением человека, чтобы достичь определенной цели. Говорят - ошибаться могут все, и приводят примеры, когда взрослые люди часто попадают на крючок аферистов, перечисляя неизвестно кому немалые деньги. Таня соглашается, однако видно, что успокоится она нескоро.

Мама девочки, Ирина Михайловна, утверждает: ребенок плохо спит по ночам, ей часто снятся кошмары, даже днем девочку что-то беспокоит. «Мне позвонили из школы, и сообщили о том, что у дочери во время медосмотра обнаружили эти порезы. Я только в школе обо всем узнала. Однако, даже после всего того, что пережила Таня, я не стану отбирать у нее планшет или запрещать доступ к компьютеру. Понимаю, что это безрезультатно, при желании она всегда найдет гаджет у друзей. Категорический запрет - точно не выход в такой ситуации. Однако контролировать ее общение в соцсетях и проверять аккаунты необходимо, это безусловно».

Сейчас сотрудники полиции в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 3 ст. 120 (доведение до самоубийства), устанавливают личность так называемого «куратора» и выясняют все обстоятельства произошедшего.

В области не прекращаются профилактические мероприятия, направленные на выявление других игроков среди школьников и студентов. Правоохранители обращаются ко всем родителям с призывом быть внимательными к своим детям, уделять им больше внимания, больше времени проводить вместе, следить за их психологическим и физическим состоянием, проверять их аккаунты в соцсетях и переписки, просматривать фото и видео файлы в гаджете ребенка.

В случае, если вы обнаружили, что ваш ребенок входит в круг участников таких групп, полиция советует сразу сообщить о наличии такой группы в подразделения Национальной полиции Украины (телефон «горячей» круглосуточной линии 102 - с мобильного - бесплатно), ни при каких обстоятельствах не оставлять ребенка без присмотра наедине и обратиться за квалифицированной помощью к профессиональному психологу, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.