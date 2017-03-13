«Синий кит», «Тихий дом» и остальные…

Необходимость проведения такого мероприятия обусловлена тем, что в последнее время, в связи с активным развитием компьютерных технологий и доступом к социальным сетям приобрела широкую популярность среди детей и подростков онлайн-игра, которая больше известна под названием «Синий кит». Другие названия - «Тихий дом», «Море китов», «Разбуди меня в 4:20» и т.д. Указанные опасные игры рассчитаны на лиц с неустойчивой психикой, которые находятся в определенной степени на рубеже взглядов и переоценке жизненных ценностей.
«На Сумщине, к счастью, суициды не зарегистрированы. Но работа, начатая правоохранителями по выявлению среди школьников и студентов участников этих квестов, дает возможность утверждать - среди юных жителей области такие игроки есть, и их немало», - отметил первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный.
По инициативе полиции и прокуратуры в школьных заведениях Сумщины проведен медицинский осмотр учащихся по выявлению соответствующих повреждений. Результаты осмотра оказались шокирующими. Около 30 учеников имеют характерные порезы или рисунки, что дает возможность говорить о вероятном участии их в вышеупомянутых играх.
«В настоящее время уже предпринят ряд уголовных производств по статье 120 УК Украины (доведение до самоубийства), правоохранители выясняют личности так называемых кураторов, проверяют контакты и группы, а также работают на выявлении других несовершеннолетних игроков», - сообщил Валерий Могильный.
Сейчас с учениками, которые попали в «зону риска», а это в основном дети 10-15 лет, работают как сотрудники ювенальной превенции, так и психологи и педагоги. Однако данную ситуацию осложняют несколько моментов:
первая - нежелание самих родителей адекватно реагировать на такие проверки в рамках медицинских и учебных заведений;
второе - есть существенные обстоятельства считать, что родители, самостоятельно обнаружив своего ребенка среди игроков, просто не обращаются в правоохранительные органы, предпочитая опять же самостоятельное решение возникшей проблемы;
третье - преграды со стороны администраций учебных заведений, которые не дают в полицию информацию о выявленных детях;
четвертое - в последнее время среди несовершеннолетних возникла серия развлечений, имитирующих участие в игре - рисунки и тату соответствующего характера, телефонные звонки с угрозами (розыгрыши или шутки) и др.
«И все же, несмотря на все эти осложнения, полиция Сумщины вела и будет вести предупредительную и профилактическую работу в этом направлении, как среди детей, так и среди родителей и педагогов», - отметил заместитель начальника следственного управления ГУ ЧП в Сумской области Геннадий Жуков.
Как отметила практический психолог Сумской общеобразовательной школы № 15 Анна Чернякова, в игру идут те дети, которым не хватает общения в реальной жизни, поэтому они компенсируют его недостаток общения в соцсетях. Во-вторых, куратор игры - опытный психолог, он мастерски играет на чувствах ребенка, медленно, незаметно для него самого, подталкивая к самоубийству. В-третьих, одним из условий принятия в игру - секретность. Детям в силу их возраста нравится быть особенными, посвященными в что-то важное, поэтому они охотно вступают в различные субкультуры, вроде готов ли эмо. Четвертое - даря или покупая ребенку гаджет, родители порой не умеют им пользоваться, отсюда - бесконтрольность за тем, с кем, на какие темы, когда, на каких сайтах и в каких сетях общается их «чадо». Поэтому основной совет родителям - чаще общайтесь со своими детьми, интересуйтесь их жизнью.
В случае необходимости работает круглосуточный телефон доверия психологической помощи 33-40-50. Также можно обратиться за помощью к детским психологам, работающих на базах поликлиник, «дружественных к молодежи»:
- Сумская областная детская клиническая больница, тел. регистратуры 66-21-31;
- городская детская поликлиника, тел: 66-18-98, 095-194-89-49.
Также на базе КУ СОПНД ведут прием специалисты: детский психолог, детский психотерапевт, детский психиатр (ежедневно с 08:00 до 14:00), тел.: 25-51-46.
Родители, которые обнаружили своего ребенка в числе «игроков», могут, не выходя из дома, обратиться на официальный сайт киберполиции по адресу: https://www.cybercrime.gov.ua/ и заполнить форму обратной связи, сообщают Отдел коммуникации полиции Сумской области и пресс-служба прокуратуры Сумской области.
11-летняя школьница рассказала, как стала участницей игры «Синий кит»....
Дворниченко Володимир Миколайович
Это просто ЖЕСТЬ...Скажите мне, какому ИДИОТУ пришло в голову устраивать целые ПИАР акции ГРУПП СМЕРТИ от ПОЛИЦИИ и СБУ...Да от ваших статей СУИЦИДАЛЬНИКОВ среди детей только добавится...Если даже МВД имеет материалы то необходимо блокировать сайты группы IP адреса. Какая польза от ТЮРЕМНЫХ психологов ???...какая польза от ШКОЛЬНЫХ психологов...они даже не понимают детей...Где реальные специалисты, которые могут профессионально работать с детьми....???Журналисты только добавляют популярности группам смерти, при том что самоубийств пока не выявлено...РЕКЛАМА по всем КАНАЛАМ.