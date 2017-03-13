«Синий кит», «Тихий дом» и остальные… Сегодня, 24 марта, в прокуратуре Сумской области состоялся совместный брифинг прокуратуры и полиции по опасным играм, которые распространяются в интернет-пространстве, к разговору также присоединилась практический психолог.

Необходимость проведения такого мероприятия обусловлена тем, что в последнее время, в связи с активным развитием компьютерных технологий и доступом к социальным сетям приобрела широкую популярность среди детей и подростков онлайн-игра, которая больше известна под названием «Синий кит». Другие названия - «Тихий дом», «Море китов», «Разбуди меня в 4:20» и т.д. Указанные опасные игры рассчитаны на лиц с неустойчивой психикой, которые находятся в определенной степени на рубеже взглядов и переоценке жизненных ценностей.

Сумские игроки

«На Сумщине, к счастью, суициды не зарегистрированы. Но работа, начатая правоохранителями по выявлению среди школьников и студентов участников этих квестов, дает возможность утверждать - среди юных жителей области такие игроки есть, и их немало», - отметил первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный.

По инициативе полиции и прокуратуры в школьных заведениях Сумщины проведен медицинский осмотр учащихся по выявлению соответствующих повреждений. Результаты осмотра оказались шокирующими. Около 30 учеников имеют характерные порезы или рисунки, что дает возможность говорить о вероятном участии их в вышеупомянутых играх.

«В настоящее время уже предпринят ряд уголовных производств по статье 120 УК Украины (доведение до самоубийства), правоохранители выясняют личности так называемых кураторов, проверяют контакты и группы, а также работают на выявлении других несовершеннолетних игроков», - сообщил Валерий Могильный.

Проблемы поиска

Сейчас с учениками, которые попали в «зону риска», а это в основном дети 10-15 лет, работают как сотрудники ювенальной превенции, так и психологи и педагоги. Однако данную ситуацию осложняют несколько моментов:

первая - нежелание самих родителей адекватно реагировать на такие проверки в рамках медицинских и учебных заведений;

второе - есть существенные обстоятельства считать, что родители, самостоятельно обнаружив своего ребенка среди игроков, просто не обращаются в правоохранительные органы, предпочитая опять же самостоятельное решение возникшей проблемы;

третье - преграды со стороны администраций учебных заведений, которые не дают в полицию информацию о выявленных детях;

четвертое - в последнее время среди несовершеннолетних возникла серия развлечений, имитирующих участие в игре - рисунки и тату соответствующего характера, телефонные звонки с угрозами (розыгрыши или шутки) и др.

«И все же, несмотря на все эти осложнения, полиция Сумщины вела и будет вести предупредительную и профилактическую работу в этом направлении, как среди детей, так и среди родителей и педагогов», - отметил заместитель начальника следственного управления ГУ ЧП в Сумской области Геннадий Жуков.

Как отметила практический психолог Сумской общеобразовательной школы № 15 Анна Чернякова, в игру идут те дети, которым не хватает общения в реальной жизни, поэтому они компенсируют его недостаток общения в соцсетях. Во-вторых, куратор игры - опытный психолог, он мастерски играет на чувствах ребенка, медленно, незаметно для него самого, подталкивая к самоубийству. В-третьих, одним из условий принятия в игру - секретность. Детям в силу их возраста нравится быть особенными, посвященными в что-то важное, поэтому они охотно вступают в различные субкультуры, вроде готов ли эмо. Четвертое - даря или покупая ребенку гаджет, родители порой не умеют им пользоваться, отсюда - бесконтрольность за тем, с кем, на какие темы, когда, на каких сайтах и в каких сетях общается их «чадо». Поэтому основной совет родителям - чаще общайтесь со своими детьми, интересуйтесь их жизнью.

Куда обращаться

В случае необходимости работает круглосуточный телефон доверия психологической помощи 33-40-50. Также можно обратиться за помощью к детским психологам, работающих на базах поликлиник, «дружественных к молодежи»:

- Сумская областная детская клиническая больница, тел. регистратуры 66-21-31;

- городская детская поликлиника, тел: 66-18-98, 095-194-89-49.

Также на базе КУ СОПНД ведут прием специалисты: детский психолог, детский психотерапевт, детский психиатр (ежедневно с 08:00 до 14:00), тел.: 25-51-46.

Родители, которые обнаружили своего ребенка в числе «игроков», могут, не выходя из дома, обратиться на официальный сайт киберполиции по адресу: https://www.cybercrime.gov.ua/ и заполнить форму обратной связи, сообщают Отдел коммуникации полиции Сумской области и пресс-служба прокуратуры Сумской области.