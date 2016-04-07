Елки-леталки Cтало известно, кто приговорил еловую аллею в Сумском аэропорту

Вид с диспетчерской вышки пять лет назад. Ничто не предвещало летального исхода: когда в Сумском аэропорту стояли самолеты, елки не мешали. Теперь деревьев нет, но и самолетов не видно, как и перспектив развития аэропорта. Чтобы занять хоть чем-то коллектив, идет распил спецтехники, оборудования и древесины. Уничтожив имущество старой зоны аэропорта, принялись за новую. До истечения трехлетнего контракта с директором ОКП «Аэропорт “Сумы”» Константином Ефименко остался год и два месяца. Хочется ошибиться, но есть основания думать: если не успеет все распилить, контракт продлят.

На запросы пришли ответы из Сумского горсовета и ОКП «Аэропорт Сумы», свидетельствующие, что городские чиновники, давая разрешение на спиливание не руководствовались Порядком удаления зеленых насаждений.

К сожалению, количество уничтоженных деревьев оказалось больше, чем предполагали.

Ответственные за уничтожение 16 марта еловой аллеи на новой летной зоне Сумского аэропорта - директор ОКП «Аэропорт “Сумы”» Константин Ефименко, главные специалисты департамента инфраструктуры города Сумского горсовета Александр Рубинин (председатель комиссии) и Владислав Мальцев, государственный инспектор по охране окружающей природной среды в Сумской области Сергей Филиппов. Подписи именно этих должностных лиц стоят под актом о признании 17 елей, которые находились в хорошем и удовлетворительном состоянии, трех яблонь и двух тополей (всего 22 дерева) таковыми, что подлежат удалению. Под ордером на удаление зеленых насаждений - подпись директора гордепартамента инфраструктуры Григория Яременко.

По данным этой структуры, во исполнение письма Сумской службы обслуживания воздушного движения от 29.09.2016 г в январе текущего года комиссией департамента было проведено обследование состояния деревьев на территории ОКП «Аэропорт “Сумы”». По результатам обследования установлено, что деревья подлежат удалению, поскольку высажены с нарушением норм техники безопасности эксплуатации аэропорта.

Теперь давайте проанализируем соответствие такого решения нормативной базе.

Не по процедуре и не по форме

В ответе нет запрашиваемой нами копии заявления на удаление деревьев, которое предприятие должно было подать в горсовет, согласно Постановлению Кабмина Украины № 1045 от 01.08.06 года «Об утверждении Порядка удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах». А в предоставленном письме Сумской службы обслуживания воздушного движения, которое адресовано вовсе не Сумскому горсовету, а директору ОКП «Аэропорт “Сумы”» К.Ефименко, нет ни слова о том, что деревья необходимо удалить.

Цитируем законодательный документ: «Основанием для принятия решения компетентным органом является заявление об удалении зеленых насаждений, представленное юридическим или физическим лицом (далее - заявитель). После поступления заявления компетентный орган создает комиссию по вопросам определения состояния зеленых насаждений и их восстановительной стоимости».

Т.о. на каком законном основании городские чиновники создали комиссию с участием «представителя заявителя» – неясно. Кроме того, нарушена и форма заполнения акта: в строке «представитель заявителя» вместо ФИО и должности написано: Сумское ОКП «Аэропорт “Сумы”». Об участии директора предприятия К.Ефименко как «представителя заявителя» можно судить лишь по его подписи под актом.

Да и в ордере на удаление зеленых насаждений при внимательном рассмотрении возникают большие сомнения: распространялся ли он изначально на т.н. новую зону аэропорта, т.к. номер «221» имеет иной наклон написания, чем адрес старой зоны «вул.Г.Кондратьєва-168».

Не по Порядку

Примечательно, что комиссия, принимая решение, руководствовалась не Порядком об удалении зеленых насаждений, где четко оговорены случаи такого удаления, а приказом Министерства транспорта и связи Украины, в котором об этом не сказано ни слова.

Читаем вывод комиссии: «В соответствии с требованиями п.4.2 приказа Министерства транспорта и связи Украины от 23.06.2010 N 383 «Об утверждении Правил обслуживания воздушного движения на гражданских аэродромах Украины», указанные выше деревья подлежат удалению. Восстановительная стоимость за потерю этих деревьев не насчитывается, поскольку их размещение может привести к чрезвычайной ситуации. Срезанная древесина может использоваться ОКП в хозяйственных нуждах… В 2017 году предусмотреть компенсационную высадку новых деревьев».

Смотрим пункт 4.2 указанного приказа и приходим в недоумение: «Диспетчеры АДВ (аэродромной диспетчерской вышки) должны постоянно наблюдать за всеми полетами над аэродромом и вокруг него, а также за движением транспортных средств и людей в зоне маневрирования аэродрома. Наблюдение проводят визуально с применением в условиях низкой видимости систем наблюдения ОВД (при наличии). Движение должно контролироваться в соответствии с требованиями, установленными этими Правилами и документами соответствующего полномочного органа ОВД. Если в диспетчерской зоне расположены другие аэродромы, движение на всех аэродромах в пределах такой зоны должно быть скоординировано таким образом, чтобы избежать возникновения конфликтов во время полетов по аэродромным кругам полетов каждого аэродрома».

Вот и все?!

Случай с еловой аллеей в Сумском аэропорту не подпадает ни под один из пунктов Порядка удаления зеленых насаждений. Но это не мешает вышеупомянутым чиновникам, которые в силу своих должностных обязанностей призваны заботиться о благоустройстве и экологии, давать добро на уничтожение деревьев, причем без уплаты компенсации. Теперь руководство аэропорта смело заявляет работникам полиции: мол, у нас есть все разрешения. И полицейские почему-то верят, не пытаясь вникнуть, законно ли они выданы. И законно ли предприятие освобождено от уплаты восстановительной стоимости деревьев? Как сообщила юрисконсульт ОКП «Аэропорт “Сумы”» В.Яковлева, поскольку спиливание деревьев производилось не за бюджетные средства, информация, которая подтверждает право ОКП «Аэропорт “Сумы”» на удаление зеленых насаждений, не является публичной. При этом отказ отвечать на запрос юрист обосновывает нормами Закона «О доступе к публичной информации», которые как раз свидетельствуют о незаконности такого отказа. И это мы еще не спрашивали у коммунального предприятия, куда же пошла древесина, принадлежащая громаде города.

А ведь можно было не пилить

Как говорится, «после потери головы о волосах не плачут», но мы все-таки задались вопросом: можно ли было «обеспечить безопасность полетов», не спиливая деревья под корень? Вариант установки камер наблюдения преднамеренно оставим за скобками, как требующий дополнительных финансовых затрат. Хотя камеры необходимы, поскольку из-за перепада рельефа огромный участок аэродрома не просматривается с диспетчерской вышки. Но мы будем исходить из того, что есть.

Берем примерную высоту, на которой находится диспетчер – метров 15. По Google-карте определяем расстояние от подножья вышки до летного поля аэродрома – около 230 м. Расстояние от подножья вышки до еловой аллеи – примерно 30 м. Проведя нехитрые геометрические расчеты, получаем высоту, на которой надо было спилить верхушки, чтобы не закрывали обзор летного поля – около 13 м. Если возьмем расстояние до места стоянки самолетов (МС) – метров 60-100, получим допустимую высоту деревьев – около 10 м.

Теперь смотрим в акт, где указана высота спиленных елей (от 12 до 16 м), и получаем ответ, логично ли было уничтожать все дерево из-за пары метров. Но у сумских чиновников, к сожалению, своя логика и свои расчеты.