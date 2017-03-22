Какие опасности таит интернет для детей Полезные советы от сумских киберполицейских родителям и детям о безопасном использовании интернет-ресурсами.

Чтобы обезопасить от негативных последствий пребывания в интернет-пространстве подрастающего поколения, сумские киберполицейских предлагают родителям и детям соблюдать правила безопасной работы в глобальной сети интернет, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Риски для детей

Вмещая в себя огромный информационный, учебный и развлекательный потенциал, интернет, наряду с этим, может быть опасным, и представлять определенный риск, особенно для детей. Поэтому, учитывая все проблемы и опасности, с которыми может столкнуться ребенок или подросток в интернете, правоохранители определили следующие риски:

1. Сайты «для взрослых». Часто ребенок может найти материалы или сюжеты, изображающие насилие и провоцируют тем самым чувство ненависти и ярости у детей. Также часто большое количество страниц, не относящиеся к содержанию темы, которые отображаются в виде дополнительно всплывающего окна, нередко содержат, например, порнографию.

2. Онлайн-общение с незнакомыми людьми через чаты, системы мгновенных сообщений, электронную почту. В настоящее время увеличивается количество людей, которые используют подобные методы знакомств не из добрых намерений, а для того, чтобы узнать у ребенка информацию личного характера о нем и его семье. Под виртуальной «маской» 12-летней девочки может скрываться взрослый извращенец, что может привести моральный ущерб ребенку через интернет, а иногда, в частной встрече, и физический.

3. Предоставление конфиденциальной информации. Ребенка могут уговорить предоставить информацию о себе, такую как имя, фамилия, адрес, возраст, фотографию и др., и о членах своей семьи. Даже если подобная информация запрашивается источником, заслуживающим доверия (организация, учебный центр) такие данные должны предоставляться ребенком только с согласия родителей или опекунов.

4. Компьютерная неосведомленность. Незнание ребенка может привести к неосознанной загрузке файла или опасного кода, и, как следствие, - попадания компьютерного вируса.

5. Вопросы, связанные с покупками и финансовыми тратами. В сети интернет можно сделать массу приятных онлайн-покупок, или принять участие в интернет-играх, которые разработаны как раз для поощрения игроков тратить средства на приятные бонусы. Это означает, что ребенок может сделать покупку или внести средства на счет игрового сайта без ведома взрослых.

Правила безопасности

Анализируя те проблемы, которые создают реальную опасность ребенку в виртуальном мире, киберполицейские сформулировали основные правила безопасной работы в глобальной сети интернет для начинающих, особенно для детей и подростков:

- не предоставлять номер контактного телефона или адрес электронной почты «виртуальным друзьям», то есть лицам, с которыми лично не знакомы;

- не отправлять сообщения непристойного содержания, или те, которые имеют информацию, которая может оскорбить другого человека;

- не отправлять свою фотографию или фотографии родственников, а также не обмениваться откровенными фото и видео;

- не совершать финансовые операции через сеть интернет без ведома взрослых;

- не соглашаться на встречи с незнакомыми людьми, или осуществлять их только в общественных местах и в присутствии родителей или кого-то из близких взрослых,

- сообщить родителям или старшим друзьям в случае получения информации, которая заставляет чувствовать себя некомфортно или имеет характер запугивания;

- пользоваться тем браузером, в котором вставлены приложения, блокирующие контекстную рекламу.