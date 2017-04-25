Дополнительные квадратные метры ® Новая ставка налога на недвижимость: кому и сколько придется платить в 2017 году

С 1 января 2017 года в Украине вступили в силу принятые Верховной Радой изменения в Налоговый кодекс, внесенные Законом Украины «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» № 1791-VIII и Законом Украины «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» № 1797-VIII, которые устанавливают новые правила налогообложения недвижимости. Особенно украинцев интересует вопрос, сколько придется платить за свою жилплощадь.

Ставка налога на недвижимость

Одним из основных пунктов нового закона, который вызвал общественный интерес, является обязанность оплаты «дополнительных» квадратных метров жилой площади. Дополнительной считается площадь свыше 60 квадратных метров для квартиры и более 120 квадратов - для домов. Например, за квартиру площадью 80м² надо будет заплатить налог за «лишние» 20м². Если физическому лицу одновременно принадлежит квартира и дом (объекты недвижимости разного типа), то льготная площадь составляет 180м². Например, если в собственности есть жилой дом площадью 150м² и квартира площадью 80м², то налогооблагаются 50м²:

(150м² - 120м²) + (80м² - 20м²) = 50 м²

При этом, как отмечает Андрей Оксимчук, директор юридического департамента компании-застройщика «CBS Холдинг», если площадь недвижимости разделена между несколькими совладельцами, льготная площадь, на которую начисляется налог, возложена на каждого из собственников. То есть, если площадь квартиры превышает льготные 60м², например, она составляет 80м², но ей владеют два человека, тогда эта площадь распределяется между владельцами в равных долях:

80м² / 2 = 40м²

то есть, на каждого из совладельцев припадают льготные 40м², и налог в этом случае не начисляется.

Также, в этом году ставка налога на недвижимость была снижена с 3% до 1,5% от минимальной заработной платы, которая возросла вдвое до 3200 грн., поэтому в 2017 году украинцам все равно придется платить больше, ведь ставка увеличилась пропорционально росту минимальной заработной платы. Размер налога будут определять городские советы, а полученные средства пойдут в бюджет города.

Если общая площадь квартиры (или нескольких квартир) - от 300 квадратных метров, или площадь дома от 500 квадратных метров, дополнительно придется заплатить «налог на роскошь» - еще по 25 тысяч гривен за каждый из указанных объектов.

Счета будут приходить украинцам до первого июля. В этом году придется заплатить налог за прошлый год, а в 2018-м - за 2017-й. Поэтому и заработная плата будет учитываться по состоянию на прошлый год. Тогда минималка в Украине составляла 1378 гривен, сейчас – 3200 грн.

За что придется платить?

В Налоговом кодексе Украины определен исчерпывающий перечень недвижимого имущества, что не является объектом налогообложения

Платить придется за:

- жилой дом;

- пристройку к дому;

- квартиру;

- комнату в коммуналке;

- дом на даче.

Налог для жителей Сум

Законом определяется только максимальный размер налога, поэтому городская власть имеет право установить ставку в пределах от 0 до 1,5% от минимальной заработной платы. К примеру, в Сумах городской совет принял ставку налога для квартир в размере 0,7%, а для домов – 1,5%. При этом льготы не распространяются на объекты, которые используются для получения доходов (аренда, лизинг, офис).

Например, если семья в Сумах живет в квартире площадью 100 квадратных метров, придется заплатить 9,6 гривны налога за каждый дополнительный квадратный метр. В итоге за 20 дополнительных метров накопится сумма в размере 192,92 гривны. Уже в следующем году за такую же квартиру в связи с ростом минимальной зарплаты придется заплатить 448 гривен.

Как рассчитывать налог на несколько однотипных объектов недвижимости, которые находятся в разных регионах

Для примера рассмотрим ситуацию, когда физическое лицо зарегистрировано в Киеве и имеет в собственности два объекта недвижимости: квартиру в столице жилой площадью 75 м² и квартиру в Одессе жилой площадью 85 м². В этом случае суммарная жилая площадь всех объектов недвижимости составляет:

75 м² + 85 м² = 160 м².

Под налогообложение, согласно закону, приходятся «лишние» 100 квадратных метров недвижимости:

160 м² - 60 м² = 100 м².

Как уже отмечалось, местная власть устанавливает свою ставку налога на недвижимость в пределах 1,5%, поэтому необходимо понимать алгоритм начисления фискальным органом данного налога. Для этого определяется удельный вес каждого объекта налогообложения в суммарной жилой площади объектов недвижимости:

- для квартиры в Киеве = 75 м² / 160 м² = 0,468;

- для квартиры в Одессе = 85 м² / 160 м² = 0,531.

Рассчитывается сумма налога пропорционально удельному весу жилой площади каждого объекта недвижимости, расположенных в разных регионах Украины:

- сумма налога (квартира в г. Киеве) = 100 м² × 0,468 × 13.78 грн. = 644,90 грн.;

- сумма налога (квартира в г. Одесса) = 100 м² × 0,531 × 27,56 грн. = 1,463 грн., где

13,78 грн. - ставка налога в г. Киеве за 2016 год.

27,56 грн. - ставка налога в г. Одесса 2016 год.

Как отмечает Андрей Оксимчук, директор юридического департамента компании-застройщика «CBS Холдинг»: «К налогоплательщикам, имеющих два и более объекта недвижимости в разных городах, платежки придут по месту регистрации физического лица. Платежек придет столько же, сколько и объектов собственности у налогоплательщика, поэтому оплачивать счет придется в местные бюджеты, где находится имущество».

Сроки оплаты и что будет с должниками

До 1 июля налоговая служба разошлет решения-уведомления и квитанции с суммами налога. Заплатить нужно до конца августа (в течение 60 дней). Если платежку просрочить на месяц, придется заплатить штраф в размере 10% от суммы начисленного налога, за второй месяц - 20%. Помимо штрафа, за просрочку начисляется пеня - 0,05% от общей суммы за каждый день просрочки.

Кроме того, за неуплату налогов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 212 УКУ). Согласно этой статьи, максимальная сумма штрафа - 8500 гривен.

Покупка новой недвижимости оптимальной площади

При принятии решения купить квартиру в новостройке, застройщики позаботились о покупателях и предлагают планировки квартир с оптимальной площадью, за которую не придется платить дополнительную ставку налога. Например, компания «CBS Холдинг» предлагает в жилом комплексе «Зарічний» однокомнатные квартиры площадью от 39 до 59 м² стоимостью от 9 300 грн. за квадратный метр.