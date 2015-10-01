Сумским патрульным - год Год принятия присяги на центральной площади сумские полицейские отмечают в рабочем порядке: в городе проходит неделя безопасности дорожного движения, 40 патрульных командированы в Киев на Евровидение, начальник управления патрульной полиции в городе Сумы Андрей Горбачевский отчитывается перед журналистами и делится планами.

По его словам, на протяжении года полицейские возмужали и стали более качественно выполнять служебные задачи.

Чего ждать в ближайшее время

Как рассказал Андрей Горбачевский, с наступлением теплой погоды увеличится количество пеших нарядов, обслуживающих парки, скверы, аллеи, прибрежные территории. В ближайших планах –велопатруль, который будет охватывать центральную часть города, а также парковые зоны.

- Недавно у меня были представители местного самоуправления – депутаты горсовета, которые готовы содействовать в запуске велопатруля. Надеюсь, в ближайшее время они появятся в Сумах, - отметил начальник патрульной полиции города.

Кроме того, А. Горбачевский надеется на некоторое обновление автопарка, хотя и сейчас, по его мнению, служебных транспортных средств хватает в полной мере для выполнения возложенных задач. При этом он не назвал точное количество экипажей выезжающих на патрулирование, объяснив, что это служебная информация.

- Количество экипажей, выезжающих на линию, зависит от анализа оперативной обстановки в городе и периода. К примеру, на майские праздники принимались дополнительные меры для надлежащего обеспечения порядка. Правоохранители в эти дни сработали на «отлично», т.к. провокации не удались и публичный общественный порядок был обеспечен в полном объеме, - считает г-н Горбачевский.

В этом году планируется доукомплектование штата. В Сумах будет создана полицейская комиссия по отбору кандидатов. В данный момент некомплект составляют 34 должности: по аппарату - 10 должностей, по батальону – 24. Кандидаты пройдут курс первичной подготовки, сдадут экзамены и после собеседования и принятия присяги на верность украинскому народу будут зачислены в ряды Национальной полиции. Сейчас идет процесс доукомплектования в патрульную полицию в городах-миллионниках - Киеве, Львове, Запорожье, Харькове, Одессе.

Минус два Приуса…

Напомним: присягу принимал 251 полицейский батальона патрульной полиции. Из них 70 - женского пола. Конкурс составлял 7-8 человек на место. По данным А. Горбачевского, за текущий год переведены в другие структуры департамента патрульной полиции два человека, в главное управление патрульной полиции в Сумской области – четыре, в другие подразделения Национальной полиции – один, уволено 10 работников (все по собственному желанию).

К дисциплинарной ответственности за нарушение служебной дисциплины были привлечены 22 работника. Из них вынесены выговоры 17 работникам, строгие выговоры – четырем, один предупрежден о неполном должностном соответствии.

С участием служебных автомобилей патрульной полиции зарегистрировано 29 ДТП, из них 17 – по вине работников управления патрульной полиции, 12 – при участии. По словам А.Горбачевского, во всех случаях были проведены служебные проверки, определялась вина, составлялись административные материалы. Инспекторы были привлечены к дисциплинарной ответственности – получили выговоры или другие взыскания согласно уставу.

Таким образом, из 28 служебных «Тойота Приус» на ходу осталось 26 плюс оперативные транспортные средства. По одному патрульному автомобилю из вышедших из строя управление ждет выплаты от страховой компании. Во втором случае проводит претензиционно-исковую работу относительно инспектора, вследствие вождения которого было повреждено служебное транспортное средство; материалы будут направлены в суд для компенсации материального ущерба государству.

Как уверяет А.Горбачевский, государственные деньги на ремонт служебных машин, попавших в ДТП, не тратились. Расходы покрывает либо страховая компания, либо виновник ДТП. В то время как текущий ремонт и обслуживание транспортных средств производится за деньги Национальной полиции Украины.

Вопиющие нарушения

В сфере дорожно-транспортного законодательства вопиющими начальник патрульной полиции Сум называет управление транспортным средством в состоянии опьянения. Сумские патрульные зафиксировали 678 таких фактов.

- Хоть и увеличились штрафы за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, но большинство водителей нужных выводов не делает, - говорит А.Горбачевский. - За управление транспортными средствами в состоянии опьянения, согласно обновленному законодательству, предусмотрен штраф в 600 необлагаемых минимумов доходов граждан (10200 грн) с лишением прав на 1 год; при повторном (на протяжении года) — штраф 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан (20400 грн) с лишением прав на 3 года; если лицо дважды в течение года подвергалось такому админвзысканию, за отказ от освидетельствования на предмет употребления — штраф 2400 необлагаемых минимумов доходов граждан (40800 грн), лишение прав на 10 лет.

В сфере обеспечения общественной безопасности патрульные чаще всего фиксируют распитие спиртных напитков в общественных местах или появление в состоянии опъянения. За время работы патрульной полиции в городе зафиксирован 2371 такой факт.

Кроме того, А.Горбачевский акцентировал внимание на не понимании некоторыми гражданами ответственности за неповиновение законным требованиям работников патрульной полиции. В Единый государственный реестр досудебных расследований уже занесено до 10 производств с признаками уголовных правонарушений к лицам, которые препятствовали или наносили телесные повреждения работникам патрульной полиции при исполнении ими служебных обязанностей.

- Если требования патрульного законны, прошу их придерживаться и не провоцировать конфликт, т.к. это противоречит требованиям действующего законодательства и наказывается в соответствии с Уголовным кодексом Украины, - отметил начальник городской патрульной полиции.

Среди стрессовых моментов он отметил случаи, когда на патрульных наводили предметы, похожие на оружие, погони, спасение детей, когда приходилось снимать их с крыш или прыгать в воду…

Работа в цифрах

Всего за время работы патрульной полиции в Сумах было зарегистрировано 78720 вызовов, из них по линии «102» поступило 54940, на 23778 ситуаций патрульные реагировали самостоятельно.

Среднее время прибытия патрульного экипажа составляет 6 минут 50 секунд.

Было проведено 756 характерных задержаний с признаками уголовных правонарушений - в среднем два таких задержания в сутки.

На ДТП патрульные выезжали 952 раза.

Составлено 20146 административных материалов: 16027 относительно нарушений водителями правил дорожного движения, 4119 - нарушения публичной общественной безопасности.

Около 4,2 млн грн – общая сумма штрафных санкций, выписанных водителям сумскими патрульными.

В сфере обеспечения общественного порядка наложено 145 тыс грн штрафов на сумму

По состоянию на 10 мая 2017 года свыше 77 процентов наложенной суммы штрафов нарушителями уплачено.

Денежное обеспечение инспектора патрульной полиции составляет 8100 грн в месяц, начальник получает 15 тыс. грн. в месяц. За год не было ни одного факта задержки или невыплаты.

За 2016-17 год создались две семейные пары. Супруги работают в одних ротах но не заступают на патрулирование в одном экипаже в связи с мерами по противодействию коррупции.

Два бигборда к годовщине - на улицах 20 лет Победы и Металлургов – размещены при содействии Сумского горсовета в качестве социальной рекламы.