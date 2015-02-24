Не судите как раньше - и не судимы будете Судьи и журналисты обменялись претензиями друг к другу и пришли к выводу: в интересах общества надо искать общие точки соприкосновения.

Общение проходило в рамках первого общенационального форума «Независимые суды и свободные СМИ: синергия ради будущего», состоявшегося 22 мая в Киеве. Сумские работники Фемиды и журналисты могли принять участие в формате видеоконференции. В Сумах площадкой для работы форума стал зал Сумского окружного административного суда, где собралось около трех десятков судей Сумской области. Из сумских представителей прессы интерес к форуму проявил один «Данкор».

Добро пожаловать в суд

Сумские судьи заверяют: они настроены на открытый диалог с журналистами. В процессе реформирования специально для коммуникации с обществом в судах появились пресс-секретари и судьи-спикеры. Теруправление Государственной судебной администрации предоставило контакты этих должностных лиц, представляющих суды в Сумах.

Из претензий, высказанных сумскими судьями в адрес местной журналистики:

Судьи ежедневно в своей работе сталкиваются с очень важными для общества проблемами, а журналисты, к сожалению, интересуются только т.н. громкими, скандальными процессами с участием политиков или чиновников. Повседневная защита прав рядовых граждан остается незамеченной. Когда журналист пишет о декларациях судей, прежде чем навешивать ярлыки «латифундист» и пр., не мешало бы поинтересоваться, как заработаны активы и, при отсутствии информации о коррупционной составляющей обязательно это отметить в материале. Судьи Сумской области первыми вели беспрецедентные в судебной практике Украины процессы – касательно выборов в объединенные территориальные общины, но СМИ это проигнорировали. Журналисты не проводят информационно-просветительской работы о судебной системе и ее реформировании. Журналисты должны пользоваться первоисточниками: это позволит избежать ошибок, в том числе в формулировках и терминологии.

- Авторитет судебной системы зависит от профессионализма самих судей, но и журналисты играют очень важную роль в формировании имиджа судей, - говорит судья апелляционного суда Кировоградской области Светлана Яковлева и отмечает преимущества присутствия в судебном заседании журналиста: – Фото- и видеосъемка дисциплинирует участников процесса и позволяет судьям избежать дальнейших жалоб. А журналистам – обвинений в распространении недостоверной информации. Представителям медиа желательно предупредить судью заранее, что даст возможность подготовить более удобное для работы помещение.

Судьи хотят, чтобы их работа освещалась полно, объективно и беспристрастно. Если журналисты требуют от судей соблюдения Кодекса судейской этики, то судьи, в свою очередь, также хотят видеть со стороны журналистов соблюдение этических стандартов в их работе, в частности достоверное представление информации и уважение к презумпции невиновности.

Судья должен быть готов к острым вопросам

- Критиковать, ставить острые вопросы, а не быть подставкой под микрофон – это профессиональная функция журналиста, - отмечает ведущая программы «Досудились» телеканала «24» Алиса Юрченко и предупреждает: - Журналист ожидает от судьи уважения, беспристрастности и готовности к острым вопросам.

Адвокат, журналист, ведущая проектов «Громадського радио» Лариса Денисенко подняла вопрос о кризисе доверия к судам, акцентировав внимание на проведенном недавно в Украине опросе о соблюдении прав человека. Отвечая на вопрос об эффективном способе защиты своих прав, респонденты на первое место поставили обращение в СМИ, на второе - Европейский суд, на третьем месте - ответ «никто», на четвертом оказались родственники и знакомые и только на пятом (!) – национальная судебная система. По мнению Л. Денисенко, данные о том, что люди считают украинские суды не способными вершить правосудие, не могут быть комплиментом ни для судей, ни для журналистов. И те и другие должны задуматься, что они могут сделать, чтобы выиграл человек, его права и основополагающие свободы.

Примечательно, что очень мало людей следит за реформированием украинской судебной системы, т.к. медиа не могут объяснить обществу, что это важно.

Общество главным образом узнает о деятельности судов через СМИ. Пресса оказывает существенное влияние на формирование уровня доверия к судебной системе в целом и к конкретным судьям в частности.

- От репутации зависит очень многое. В среде и судей, и журналистов есть люди (о них все знают), которых надо сделать нерукопожатными, - считает Лариса Денисенко и предлагает, отбросив стереотипы «все судьи – коррупционеры», «все журналисты – продажные», искать общие точки соприкосновения исходя из общественных интересов.

Баланс между независимостью и подотчетностью

Как отметил профессор политологии, права и криминологии университета в Торонто (Канада) Питер Соломон, имидж судебной системы зависит не только от того, как журналисты освещают ее работу, но и от того, как осуществляются управленческие функции внутри системы. Важно найти баланс между независимостью, невмешательством в деятельность судебной системы и ее подотчетностью перед обществом. Он рассказал о двух коммуникационных моделях. В европейской модели с медиа контактирует председатель суда. В американской - судьи-спикеры или специалисты в сфере коммуникации. Некоторые страны пошли по пути объединения этих двух моделей.

Как выяснилось в ходе форума, в работе судей и журналистов много общего, даже требования друг к другу сходятся: честность, неподкупность, профессионализм, соблюдение морально-этических норм. И общество ждет от представителей этих двух профессий, по сути, того же. Чтобы критиковать и судить, прежде всего надо позаботиться об очищении своих рядов. Тогда появится уважение друг к другу. Журналист должен понимать ответственность перед обществом за свои слова (критика должна быть обоснованной, информация - достоверной), судья - за решения (они должны быть законными). Общество не заинтересовано в правовом и информационном нигилизме и подрыве доверия к этим двум инстанциям.

В итоге участники форума приняли резолюцию «Правовое государство - общее дело и ответственность». Кроме того, была создана рабочая группа из представителей СМИ и судов для выработки совместных правил взаимодействия судебной власти Украины со средствами массовой информации.

Форум был организован при поддержке украинско-канадского Проекта поддержки судебной реформы в Украине, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Совета судей Украины, Верховного суда Украины, Государственной судебной администрации Украины, Национальной школы судей Украины, Центра демократии и верховенства права, ОО «Детектор медиа», Института массовой информации и Национального союза журналистов Украины.