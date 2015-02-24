Право

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 17:01182

Не судите как раньше - и не судимы будете

Судьи и журналисты обменялись претензиями друг к другу и пришли к выводу: в интересах общества надо искать общие точки соприкосновения.

Общение проходило в рамках первого общенационального форума «Независимые суды и свободные СМИ: синергия ради будущего», состоявшегося 22 мая в Киеве. Сумские работники Фемиды и журналисты могли принять участие в формате видеоконференции. В Сумах площадкой для работы форума стал зал Сумского окружного административного суда, где собралось около трех десятков судей Сумской области. Из сумских представителей прессы интерес к форуму проявил один «Данкор».

Добро пожаловать в суд

Сумские судьи заверяют: они настроены на открытый диалог с журналистами. В процессе реформирования специально для коммуникации с обществом в судах появились пресс-секретари и судьи-спикеры. Теруправление Государственной судебной администрации предоставило контакты этих должностных лиц, представляющих суды в Сумах.

 Из претензий, высказанных сумскими судьями в адрес местной журналистики: 

  1. Судьи ежедневно в своей работе сталкиваются с очень важными для общества проблемами, а журналисты, к сожалению, интересуются только т.н. громкими, скандальными процессами с участием политиков или чиновников. Повседневная защита прав рядовых граждан остается незамеченной.
  2. Когда журналист пишет о декларациях судей, прежде чем навешивать ярлыки «латифундист» и пр., не мешало бы поинтересоваться, как заработаны активы и, при отсутствии информации о коррупционной составляющей обязательно это отметить в материале.
  3. Судьи Сумской области первыми вели беспрецедентные в судебной практике Украины процессы – касательно выборов в объединенные территориальные общины, но СМИ это проигнорировали.
  4. Журналисты не проводят информационно-просветительской работы о судебной системе и ее реформировании.
  5. Журналисты должны пользоваться первоисточниками: это позволит избежать ошибок, в том числе в формулировках и терминологии.

- Авторитет судебной системы зависит от профессионализма самих судей, но и журналисты играют очень важную роль в формировании имиджа судей, - говорит судья апелляционного суда Кировоградской области Светлана Яковлева и отмечает преимущества присутствия в судебном заседании журналиста: – Фото- и видеосъемка дисциплинирует участников процесса и позволяет судьям избежать дальнейших жалоб. А журналистам – обвинений в распространении недостоверной информации. Представителям медиа желательно предупредить судью заранее, что даст возможность подготовить более удобное для работы помещение. 

Судьи хотят, чтобы их работа освещалась полно, объективно и беспристрастно. Если журналисты требуют от судей соблюдения Кодекса судейской этики, то судьи, в свою очередь, также хотят видеть со стороны журналистов соблюдение этических стандартов в их работе, в частности достоверное представление информации и уважение к презумпции невиновности. 

Судья должен быть готов к острым вопросам

- Критиковать, ставить острые вопросы, а не быть подставкой под микрофон  – это профессиональная функция журналиста, - отмечает ведущая программы «Досудились» телеканала «24» Алиса Юрченко и предупреждает: - Журналист ожидает от судьи уважения, беспристрастности и готовности к острым вопросам.

Адвокат, журналист, ведущая проектов «Громадського радио» Лариса Денисенко подняла вопрос о кризисе доверия к судам, акцентировав внимание на проведенном недавно в Украине опросе о соблюдении прав человека. Отвечая на вопрос об эффективном способе защиты своих прав, респонденты на первое место поставили обращение в СМИ, на второе - Европейский суд, на третьем месте - ответ «никто», на четвертом оказались родственники и знакомые и только на пятом (!) – национальная судебная система. По мнению Л. Денисенко, данные о том, что люди считают украинские суды не способными вершить правосудие, не могут быть комплиментом ни для судей, ни для журналистов. И те и другие должны задуматься, что они могут сделать, чтобы выиграл человек, его права и основополагающие свободы.

Примечательно, что очень мало людей следит за реформированием украинской судебной системы, т.к. медиа не могут объяснить обществу, что это важно.

Общество главным образом узнает о деятельности судов через СМИ. Пресса оказывает существенное влияние на формирование уровня доверия к судебной системе в целом и к конкретным судьям в частности.

- От репутации зависит очень многое. В среде и судей, и журналистов есть люди (о них все знают), которых надо сделать нерукопожатными, - считает Лариса Денисенко и предлагает, отбросив стереотипы «все судьи – коррупционеры», «все журналисты – продажные», искать общие точки соприкосновения исходя из общественных интересов.   

Баланс между независимостью и подотчетностью

Как отметил профессор политологии, права и криминологии университета в Торонто (Канада) Питер Соломон, имидж судебной системы зависит не только от того, как журналисты освещают ее работу, но и от того, как осуществляются управленческие функции внутри системы. Важно найти баланс между независимостью, невмешательством в деятельность судебной системы и ее подотчетностью перед обществом. Он рассказал о двух коммуникационных моделях. В европейской модели с медиа контактирует председатель суда. В американской - судьи-спикеры или специалисты в сфере коммуникации. Некоторые страны пошли по пути объединения этих двух моделей.

Как выяснилось в ходе форума, в работе судей и журналистов много общего, даже требования друг к другу сходятся: честность, неподкупность, профессионализм, соблюдение морально-этических норм. И общество ждет от представителей этих двух профессий, по сути, того же. Чтобы критиковать и судить, прежде всего надо позаботиться об очищении своих рядов. Тогда появится уважение друг к другу. Журналист должен понимать ответственность перед обществом за свои слова (критика должна быть обоснованной, информация - достоверной), судья - за решения (они должны быть законными). Общество не заинтересовано в правовом и информационном нигилизме и подрыве доверия к этим двум инстанциям.

В итоге участники форума приняли резолюцию «Правовое государство - общее дело и ответственность». Кроме того, была создана рабочая группа из представителей СМИ и судов для выработки совместных правил взаимодействия судебной власти Украины со средствами массовой информации.

Форум был организован при поддержке украинско-канадского Проекта поддержки судебной реформы в Украине, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Совета судей Украины, Верховного суда Украины, Государственной судебной администрации Украины, Национальной школы судей Украины, Центра демократии и верховенства права, ОО «Детектор медиа», Института массовой информации и Национального союза журналистов Украины.

Право Пресса Судебная реформа Судьи
view counter

По тематике

Пресса и государство: кто кому что должен?
05.04.2016 00:56

Пресса и государство: кто кому что должен?

1 апреля началась первая волна реформирования государственных и коммунальных печатных СМИ....

Всего два процента сумчан доверяют судьям
30.12.2015 17:36

Всего два процента сумчан доверяют судьям

87 процентов жителей Сумской области выразили недоверие судебной власти....

Сумские общественные активисты взялись контролировать работу судей
19.11.2015 16:10

Сумские общественные активисты взялись контролировать работу судей

Сумщина стала пилотной областью, где будет проведена апробация методики независимого оценивания работы судей общественными организациями путем анкетирования....

В Сумах заведут карточки «болезней» судебной системы
23.03.2015 16:41

В Сумах заведут карточки «болезней» судебной системы

В Сумах с помощью США взялись за изучение отклонений в работе сумских судов....

В Сумах хотят научить суды и прессу общаться правильно
24.02.2015 12:20

В Сумах хотят научить суды и прессу общаться правильно

В Сумах запустили Центр коммуникаций общественности с судами....

view counter
view counter
Новости партнеров
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
13:20 – 40 грн. 15:50 – 45 грн. 18:20 – 50 грн. 20:45 – 50 грн.
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:35 CINETECH+, 2D - 10:00 11:00 14:05
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:30
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.