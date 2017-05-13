Тюрьма в Бангкоке кажется ему мечтой: как сумской компьютерщик попал в тайские застенки Эту шокирующую историю рассказала мама 29-летнего сумского парня, который год назад поехал на работу в Таиланд – всего на несколько дней, а попал за решетку на 20 лет.

- Единственное мое желание – получить сына живым, но в тех условиях, в которых он оказался, неизвестно, выживет ли он, - говорит собеседница.

Женщина попросила не указывать настоящих имен, поэтому парня условно назовем Андрей, а маму Ольга. Но из-за ненастоящих имен этот рассказ не теряет реалистичности и, возможно, послужит предостережением для других, наивно полагающих, что, слетав в Таиланд на десять дней, можно решить финансовый вопрос на годы вперед.

- Возможно, потенциальные обалдуи, прочитав эту статью, не позарятся на деньги, которые якобы можно заработать в солнечном Таиланде, - говорит Ольга. - Если бы сын посмотрел в Сети, что пишут о «работе» в Таиланде, ни за что бы не поехал.

Сумчанка не опускает руки в надежде вызволить его из азиатского плена. Выручив немного денег за срочно проданное жилье, она даже смогла побывать в Таиланде. Но пока все попытки тщетны. А увиденное воочию оптимизма не прибавило.

Дело непростое. Ее сына обвинили в преступлениях с электронными банковскими карточками и приговорили к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме, находящейся на севере Таиланда. Случилось это год назад.

Скупые весточки, чудом доходящие из Таиланда, просто кричат о безысходности ситуации и о том, что жизни Андрея угрожает реальная опасность. Первое, чего хочет добиться мама тайского узника, – срочного перевода сына… в тюрьму Бангкока. Да, именно одну из тех, что стала известна всему миру после показа австралийского сериала «Бангкок Хилтон» с Николь Кидман в главной роли. Ольга знает о чрезвычайно жестком режиме содержания. В аэропорту тайской столицы она купила автобиографический роман «Добро пожаловать в ад» Колина Мартина - ирландца, который по ложному обвинению был приговорен к пожизненному заключению и провел в тюрьме Бангкока восемь лет. Но если наш соотечественник туда стремится, остается только догадываться, каким же невыносимым является его нынешнее положение.

Сумы-Киев-Таиланд: билет в один конец

Андрей работал компьютерщиком в сумской фирме, занимающейся кабельными сетями. Зарплата маленькая. Денег постоянно не хватало. Когда ему предложили перебраться в Киев, пообещав хороший заработок и оплату жилья, согласился. Но увы! В столице все оказалось не так, как обещали, и через какое-то время пришлось вернуться в Сумы на прежнее место работы.

Ольга предполагает, что «подзаработать» в Таиланде сына надоумили его киевские «друзья»:

- Он мне сказал: «Я поеду в небольшую командировку в Таиланд – на 10-12 дней подзаработать денег». Он был уверен, что все честно, без криминала. Видно, обрабатывали умело, стелили очень мягко. Поездка в Таиланд оплачивалась «работодателем», никакие риски даже не оговаривались. Сын поверил. Дальнейшие подробности мне неизвестны.

Туристический рай превращается в тюремный ад

- Я решила лететь в Таиланд спасать сына, - продолжает Ольга. – Правоохранительные порядки там такие: пока длится разбирательство, арестованные содержатся под стражей около 80 дней. В это время назначаются суды. Все идет на тайском языке. Ничего понять невозможно. Всего было три суда. На первом вообще не было переводчика. На втором американец с тайского переводил на английский, а переводчица из Харькова – с английского на русский. В результате сыну вменили «махинации с банковскими карточками» и дали 20 лет. В Таиланде банковское преступление считается более тяжким, чем убийство. За убийство дают меньший срок.

Тайские тюрьмы забиты. Там очень много иностранцев. Единственная привилегия т.н. «белых» – тюремщикам запрещено их трогать. Все содержатся вперемешку. И местные, и иностранцы спят, как шпроты, на голом цементном полу. Сын насчитал на себе 15 видов кровососущих насекомых. Личное пространство заключенного - 60 на 60 сантиметров. И это, как выяснилось потом, были еще цветочки.

В начале этого года произошел небольшой инцидент - столкновение между местными заключенными и двумя иностранцами. Тайцы не совсем доброжелательны к иностранцам, относятся к ним подозрительно и с опаской. А в таких местах эта неприязнь выражается гораздо в большей степени. Но при любом раскладе в Таиланде обвиняют «фарангов» (так здесь называют иностранцев).

Сын от имени «фарангов» обратился к местной администрации с письменной просьбой поместить иностранцев вместе в целях безопасности. Но в ответ всех «фарангов» раскидали по разным блокам, а его, как автора письма (не как участника столкновения), определили в блок с особо строгим режимом, где содержатся заключенные с очень большими сроками (от 5 лет и больше) и приговоренные к смерти. Здесь придуманы различного рода наказания: многочасовое «вяление» человека на солнце в самый солнцепек, ползание по асфальтовому плацу, висение на заборе под палящим солнцем по шесть часов кряду и многое другое. Для нарушителей предусмотрены 200-литровые бочки с вонючей водой, куда провинившегося помещают на продолжительное время.

С первых же дней пребывания в этих жестоких условиях сын получил сильные ожоги и уже не мог подчиняться этим требованиям. Как можно с ожогами «вялиться» на солнце? В ответ на неподчинение, вместо оказания хоть какой-то медицинской помощи, его на неопределенное время помещают в карцер с не очень дружелюбными тайцами.

Лица, помещенные в карцер, оказываются еще в более невыносимых условиях. Запрещено все. Никакой переписки, визиты отменены, условия ужесточаются без конца… Еда с пола, руками, из общей миски. Антисанитария. Как следствие - проблемы со здоровьем.

Ольга считает: единственный путь спасения – перевод в Бангкок. Иностранцы добиваются перевода в столичную тюрьму, думая, что там больше шансов выйти на свободу.

- Периодически формируются партии «фарангов» для отправки в Клонг Прем - главную тюрьму Бангкока, где их распределяют по разным тюрьмам столицы в зависимости от срока. Сын давно уже подал заявку, но пока продолжает находиться в этом концлагере, - рассказывает женщина.

Где же выход? Ответа пока нет

Сумчанка намерена просить содействия консула Украины в Таиланде и очень рассчитывает на его помощь, так как, по ее мнению, ситуация требует немедленного вмешательства, поскольку существует реальная угроза жизни украинца. Хотя, когда сын пропал, она уже обращалась на горячую линию консульства.

- Тогда консул по телефону сообщил мне, что сын арестован. Он сказал: к сожалению, мы не можем вмешиваться в такие дела, но у нас есть человек – адекватный украинец, который работает на волонтерских началах, он поможет и ответит на все вопросы. Я связалась с ним по вайберу. И этот «адекватный украинец» стал перечислять такие суммы! Залог – столько-то, адвокат – столько-то, переводчик – столько-то... Коррупционная составляющая огромная! В итоге получилось свыше полумиллиона долларов и никаких гарантий, - сетует Ольга. – У меня таких денег нет. Знаю людей, решивших воспользоваться этим т.н. «услугами», продав все, что можно. Каков результат – неизвестно, потому что здесь, в этой стране улыбок, никто никаких гарантий не дает. Каждый «фаранг» воспринимается как денежный мешок, который можно без конца трясти, ничего не обещая. Там огромное количество мошенников, паразитирующих на «решении» тюремных проблем.

Надо искать другие методы. Остаются надежды на амнистии по случаю дней рождения короля и королевы. Как правило, иностранцы в Таиланде полный срок не сидят. По поступающим сведениям, в Бангкоке эти вопросы решаются быстрее. В результате срок могут значительно сократить. Продвижение к праву на амнистию осуществляется по четырем классам: «Normal», «Good», «Very Good» and «Excellent». К примеру, сертификат о прохождении курсов тайского языка дает плюс к присвоению классу. Трудовая деятельность еще один плюс. Курсы буддизма – тоже плюс. У Андрея уже есть сертификат по буддизму. Два остальных «плюса» получить проблематично: тайский выучить практически невозможно, тюремный труд человеку с подорванным здоровьем вряд ли будет под силу.

Во время подготовки материала к печати Ольга получила из Таиланда хорошую новость: после четырехмесячного пребывания в карцере сына наконец перевели в блок, где есть англоговорящие иностранцы.

- Это очень важный момент! – считает она. - Возможно, ему все-таки удастся перевестись в Бангкок…

На этом ставим многоточие. Дальнейшее развитие этой незавидной ситуации на краю света спрогнозировать практически невозможно.

Примечательно, что, в связи с экономическим неблагополучием в Украине, количество украинцев, отправляющихся на заработки за рубеж, в ближайшие годы будет расти. При этом не стоит ехать в неизвестность. Чтобы не допустить роковых ошибок, прежде чем принимать решение, не лишним будет вспомнить эту историю - хорошо подумать, проштудировав, как минимум, законодательство и правоохранительную систему страны дальнейшего трудоустройства. Безденежье делает украинцев легкой добычей работорговцев - как отечественных, так и зарубежных.