Право

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
20.06.2017 16:18508

Дозагрузка: патрульная полиция Сум впервые пополняет ряды

На конкурсной основе планируется набрать 78 человек. К концу года численность личного состава патрульной полиции в Сумах возрастет до 300 человек (стартовый набор год назад составил 251 чел.).

Как сообщил начальник управления патрульной полиции в Сумах Андриан Горбачевский на пресс-конференции 12 июня, за год работы из-за увольнений и переводов в другие структурные подразделения полиции некомплект составил 34 человека.

Естественный отбор: одних увольняют, других набирают

- Одних уволили по позитивным причинам – семейным обстоятельствам, других – по негативным, - объяснил начальник главного управления Национальной полиции в Сумской области Николай Лушпиенко. – Мы самоочищаемся, ищем нерадивых, нарушителей действующего законодательства – от административных правонарушений до уголовных. От таких избавляемся.

Н.Лушпиенко уверен, что первый донабор не будет «комом», а станет «караваем», т.е. качественным. Он сообщил, что полиция Сумщины занимает одну из лидирующих позиций в Украине по борьбе с преступностью и выразил надежду, что патрульная полиция Сум войдет в тройку лидеров. Начальник рассказал о возможности карьерного роста для новобранцев: патрульный при желании может стать оперуполномоченным или следователем.

- Сумщина – одна из областей, где проходит эксперимент, анонсированный министром внутренних дел и главой Национальной полиции, по введению в практику т.н. детективов. Следователи работают как следователи-розыскники. Весь мир в таком направлении работает, - говорит Н.Лушпиенко. – Место эксперимента – Ахтырское кустовое подразделение полиции, лучшее в области. В куст входит четыре отделения: Ахтырское, Тростянецкое, Краснопольское и В.-Писаревское.

Кроме того, при введении в действие дорожной полиции, сумские инспекторы будут привлекаться к обслуживанию дорог национального значения.

Что, где, когда и как

Для желающих служить в патрульной полиции г.Сумы Андриан Горбачевский сообщил, что заявления можно подавать с 14 июня через официальный сайт Патрульной полиции.

Согласно Закону Украины «О Национальной полиции», в конкурсе на замещение вакантных должностей может принять участие гражданин Украины с полным средним или высшим образованием, наличием удостоверения водителя категории «В» и готовностью к службе в любом месте в связи со служебной необходимостью.

Основные требования и критерии к кандидатам: высокая мотивация, ориентация на качественные перемены в государстве, стремление помогать людям, свободное владение украинским языком, способность быстро принимать решения и действовать в экстремальных ситуациях. А также дисциплинированность, организованность, ответственность, коммуникабельность, сдержанность, умение аргументированно выражать свои мысли.

Перечень документов для участия в конкурсе:

- заявление (на сайте patrol.police.gov.ua)

- паспорт

- личная карточка определенного образца

- автобиография

- три фотокарточки анфас (9 на 12 см)

- декларация за предыдущий год (согласно Закону Украины «О предупреждении коррупции»)

- копия трудовой книжки (при наличии)

- копии документов об образовании

- копия военного билета или удостоверение военнослужащего или военнообязанного

- медицинская справка о состоянии здоровья (подается после прохождения военно-медицинской комиссии).

Сроки и порядок подачи документов будут определяться в электронном письме-подтверждении после заполнения электронного заявления для участия в конкурсе. Документы от кандидатов будет принимать рабочая группа управления патрульной полиции в Сумах в течение 20 дней, начиная с 15 июня этого года.

Отбор будет осуществляться после прохождения кандидатом определенных этапов:

1. тестирование навыков;

2. военно-медицинская комиссия;

3. интервью.

- На базе нашего управления уже создана комиссия по отбору (донабору) кандидатов на вакантные должности. Председатель комиссии – инспектор по связям с общественностью Марина Горьковская. На заседаниях комиссии утверждена рабочая группа, в которую вошли представители главного управления Национальной полиции в Сумской области, управления патрульной полиции. При желании в работе группы примет участие представитель службы внутренней безопасности нашей области, чтобы все было максимально честно и прозрачно, - объяснил А.Горбачевский. – О времени тестирования будет сообщено каждому кандидату индивидуально. С целью предотвращения коррупционных деяний каждому отдельно будет направлено приглашение в разные города Украины для сдачи тестирования. Медкомиссию и интервью будут проходить в Сумах. Все этапы отбора будут проходить четко под видеофиксацию – для того, чтобы избежать каких-либо коррупционных действий. Все будет чисто, открыто, прозрачно. Все подтверждения прохождения в следующий тур кандидат получит в телефонном режиме и на электронную почту.

Срок обучения - около 4,5 месяца (первые полицейские обучались три месяца) на базе учебного центра, переданного в ведение Харьковского национального университета МВД (бывшая школа милиции на Барановке). После успешного завершения обучения курсант получит сертификат о прохождении курсов патрульной полиции, затем, приняв присягу, станет работником управления патрульной полиции в Сумах.

- Думаю, до нового года в наших рядах будет пополнение, - сказал А.Горбачевский.

Патрульная полиция предлагает

Кандидату, зачисленному в ряды патрульных полицейских, государство гарантирует:

- зарплату от 8 тыс. грн;

- ежегодный оплачиваемый отпуск длительностью от 30 дней;

- бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения УВД;

- гарантированную финансовую помощь - в случае повреждения здоровья во время несения службы;

- возможность получения высшего образования в вузах системы УВД по госзаказу.

Основными обязанностями инспектора патрульной полиции являются:

- патрулирование определенной территории для обеспечения публичной безопасности и порядка;

- быстрое и эффективное реагирование на правонарушения;

- выезд на вызовы граждан по линии «102»;

- обеспечение соблюдения правил дорожного движения;

- оказание неотложной помощи гражданам;

- осуществление мероприятий, направленных на раскрытие преступлений по горячим следам и противодействие преступности.

- Спектр работы очень широкий, т.к. преступность растет, как и уровень безработицы. Поэтому надо прилагать ряд усилий, чтобы улучшить ситуацию в нашем городе, области и стране. Ждем молодых, эрудированных, умных, со стремлением к карьерному росту людей, - подытожил А.Горбачевский, не забыв упомянуть перспективы карьерного роста. - Наши работники не сидят на месте, а переходят работать в главное управление Национальной полиции в Сумской области, другие территориальные структурные подразделения Национальной полиции или министерство внутренних дел.

К сведению:

В Национальную полицию тоже набирают

Как сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Сумской области Николай Лушпиенко, с 27 октября прошлого года заработала полицейская комиссия, благодаря которой некомплект в полицейских рядах снизили с 12 % до 10 - с 398 единиц личного состава до 340. Т.е. 58 сотрудников приняли на работу. Так, по оперуполномоченным некомплект сократился больше чем в два раза – 44 работника. По следственному подразделению некомплект был 59 единиц, набрали 39. Участковая полиция: некомплект 33 единицы; сектор групп быстрого реагирования – 14.

Конкурсный отбор начался 10 мая этого года. С 21-23 июня начнет работать полицейская комиссия. На сегодняшний день подготовлено 89 личных дел гражданских людей, претендующих на замещение вакансий.

Напомним: полицейская комиссия при ГУНП в Сумской области состоит из пяти представителей: два из них делегированы облсоветом - Валерий Толбатов («Відродження») и Эдуард Пинчук (Радикальная партия), по одному от министра внутренних дел - директор Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Сумской области Елена Демченко), от начальника Национальной полиции Украины - заместитель начальника департамента информационной поддержки и координации «102» Нацполиции Украины Юрий Деревяга и от начальника главного управления Национальной полиции в Сумской области - заместитель начальника управления кадрового обеспечения ГУНП в Сумской области Тамара Прокопенко. Председатель комиссии – Валерий Толбатов.

Право Патрульная полиция Полиция Реформа
view counter

По тематике

Сумским патрульным - год
22.05.2017 17:53

Сумским патрульным - год

Год принятия присяги на центральной площади сумские полицейские отмечают в рабочем порядке: в городе проходит неделя безопасности дорожного движения, 40...

Госпитальные округа: как дальше будем лечиться
02.03.2017 18:44

Госпитальные округа: как дальше будем лечиться

В каких больницах будут лечиться сумчане, зависит от того, как чиновники спланируют госпитальные округа.... 1

Як працюватимуть госпітальні округи в Сумській області
26.12.2016 19:58

Як працюватимуть госпітальні округи в Сумській області

Директор Сумської філії Центру розвитку місцевого самоврядування Олександр Хоруженко на своєму персональному сайті представив на загальне обговорення концепцію реформування госпітальних...

«Майдановские» силы (не) договорились действовать сообща против «регионалов»
08.11.2016 15:17

«Майдановские» силы (не) договорились действовать сообща против «регионалов»

Координационный совет по подготовке к выборам в объединенных территориальных громадах Сумщины прошел без «Батьківщини» и «Самопомочі»....

Децентрализация Сумщины: 14 новых общин уже готовятся к выборам
14.09.2016 15:13

Децентрализация Сумщины: 14 новых общин уже готовятся к выборам

Для только что объединившихся громад области выборы могут пройти уже в конце ноября 2016 года, т. к. по законодательству...

view counter
view counter

Новости

Подписка на газету "ДС-экспресс": кто выиграет телевизор на этот раз?
20.06.2017 18:59
Шосткинские госслужащие выиграли областную спартакиаду
Вчера 17:53
В Сумах уничтожили статую Купальщицы
Вчера 17:34
На Сумщине раскрыли тринадцать краж за сутки
Вчера 17:30
Глухів запрошує на фестиваль льону та конопель
Вчера 17:00
Поле стадиона «Юбилейный» в Сумах готовится к новому сезону
Вчера 16:58
В Ромнах мошенница добыла у пенсионерки тысячу гривен
Вчера 16:32
«Барса» стала четвертой
Вчера 16:18
В Сумах подали в суд на исполком за повышение тарифа еще одному перевозчику
Вчера 16:02
Юные сумские легкоатлеты отличились в Кропивницком
Вчера 15:28
Центральный офис «Солидарности» извинился за поведение руководства сумского отделения
Вчера 15:09
Полицейские задержали рецидивиста, который обворовывал пенсионерок
Вчера 14:55
Новости партнеров
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.