Дозагрузка: патрульная полиция Сум впервые пополняет ряды На конкурсной основе планируется набрать 78 человек. К концу года численность личного состава патрульной полиции в Сумах возрастет до 300 человек (стартовый набор год назад составил 251 чел.).

Как сообщил начальник управления патрульной полиции в Сумах Андриан Горбачевский на пресс-конференции 12 июня, за год работы из-за увольнений и переводов в другие структурные подразделения полиции некомплект составил 34 человека.

Естественный отбор: одних увольняют, других набирают

- Одних уволили по позитивным причинам – семейным обстоятельствам, других – по негативным, - объяснил начальник главного управления Национальной полиции в Сумской области Николай Лушпиенко. – Мы самоочищаемся, ищем нерадивых, нарушителей действующего законодательства – от административных правонарушений до уголовных. От таких избавляемся.

Н.Лушпиенко уверен, что первый донабор не будет «комом», а станет «караваем», т.е. качественным. Он сообщил, что полиция Сумщины занимает одну из лидирующих позиций в Украине по борьбе с преступностью и выразил надежду, что патрульная полиция Сум войдет в тройку лидеров. Начальник рассказал о возможности карьерного роста для новобранцев: патрульный при желании может стать оперуполномоченным или следователем.

- Сумщина – одна из областей, где проходит эксперимент, анонсированный министром внутренних дел и главой Национальной полиции, по введению в практику т.н. детективов. Следователи работают как следователи-розыскники. Весь мир в таком направлении работает, - говорит Н.Лушпиенко. – Место эксперимента – Ахтырское кустовое подразделение полиции, лучшее в области. В куст входит четыре отделения: Ахтырское, Тростянецкое, Краснопольское и В.-Писаревское.

Кроме того, при введении в действие дорожной полиции, сумские инспекторы будут привлекаться к обслуживанию дорог национального значения.

Что, где, когда и как

Для желающих служить в патрульной полиции г.Сумы Андриан Горбачевский сообщил, что заявления можно подавать с 14 июня через официальный сайт Патрульной полиции.

Согласно Закону Украины «О Национальной полиции», в конкурсе на замещение вакантных должностей может принять участие гражданин Украины с полным средним или высшим образованием, наличием удостоверения водителя категории «В» и готовностью к службе в любом месте в связи со служебной необходимостью.

Основные требования и критерии к кандидатам: высокая мотивация, ориентация на качественные перемены в государстве, стремление помогать людям, свободное владение украинским языком, способность быстро принимать решения и действовать в экстремальных ситуациях. А также дисциплинированность, организованность, ответственность, коммуникабельность, сдержанность, умение аргументированно выражать свои мысли.

Перечень документов для участия в конкурсе:

- заявление (на сайте patrol.police.gov.ua)

- паспорт

- личная карточка определенного образца

- автобиография

- три фотокарточки анфас (9 на 12 см)

- декларация за предыдущий год (согласно Закону Украины «О предупреждении коррупции»)

- копия трудовой книжки (при наличии)

- копии документов об образовании

- копия военного билета или удостоверение военнослужащего или военнообязанного

- медицинская справка о состоянии здоровья (подается после прохождения военно-медицинской комиссии).

Сроки и порядок подачи документов будут определяться в электронном письме-подтверждении после заполнения электронного заявления для участия в конкурсе. Документы от кандидатов будет принимать рабочая группа управления патрульной полиции в Сумах в течение 20 дней, начиная с 15 июня этого года.

Отбор будет осуществляться после прохождения кандидатом определенных этапов:

1. тестирование навыков;

2. военно-медицинская комиссия;

3. интервью.

- На базе нашего управления уже создана комиссия по отбору (донабору) кандидатов на вакантные должности. Председатель комиссии – инспектор по связям с общественностью Марина Горьковская. На заседаниях комиссии утверждена рабочая группа, в которую вошли представители главного управления Национальной полиции в Сумской области, управления патрульной полиции. При желании в работе группы примет участие представитель службы внутренней безопасности нашей области, чтобы все было максимально честно и прозрачно, - объяснил А.Горбачевский. – О времени тестирования будет сообщено каждому кандидату индивидуально. С целью предотвращения коррупционных деяний каждому отдельно будет направлено приглашение в разные города Украины для сдачи тестирования. Медкомиссию и интервью будут проходить в Сумах. Все этапы отбора будут проходить четко под видеофиксацию – для того, чтобы избежать каких-либо коррупционных действий. Все будет чисто, открыто, прозрачно. Все подтверждения прохождения в следующий тур кандидат получит в телефонном режиме и на электронную почту.

Срок обучения - около 4,5 месяца (первые полицейские обучались три месяца) на базе учебного центра, переданного в ведение Харьковского национального университета МВД (бывшая школа милиции на Барановке). После успешного завершения обучения курсант получит сертификат о прохождении курсов патрульной полиции, затем, приняв присягу, станет работником управления патрульной полиции в Сумах.

- Думаю, до нового года в наших рядах будет пополнение, - сказал А.Горбачевский.

Патрульная полиция предлагает

Кандидату, зачисленному в ряды патрульных полицейских, государство гарантирует:

- зарплату от 8 тыс. грн;

- ежегодный оплачиваемый отпуск длительностью от 30 дней;

- бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения УВД;

- гарантированную финансовую помощь - в случае повреждения здоровья во время несения службы;

- возможность получения высшего образования в вузах системы УВД по госзаказу.

Основными обязанностями инспектора патрульной полиции являются:

- патрулирование определенной территории для обеспечения публичной безопасности и порядка;

- быстрое и эффективное реагирование на правонарушения;

- выезд на вызовы граждан по линии «102»;

- обеспечение соблюдения правил дорожного движения;

- оказание неотложной помощи гражданам;

- осуществление мероприятий, направленных на раскрытие преступлений по горячим следам и противодействие преступности.

- Спектр работы очень широкий, т.к. преступность растет, как и уровень безработицы. Поэтому надо прилагать ряд усилий, чтобы улучшить ситуацию в нашем городе, области и стране. Ждем молодых, эрудированных, умных, со стремлением к карьерному росту людей, - подытожил А.Горбачевский, не забыв упомянуть перспективы карьерного роста. - Наши работники не сидят на месте, а переходят работать в главное управление Национальной полиции в Сумской области, другие территориальные структурные подразделения Национальной полиции или министерство внутренних дел.