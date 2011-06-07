Право

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
05.07.2017 12:59459

Фонд Павловского замешан в мошенничестве с конфискованными авто?

Низкие зарплаты не позволяют многим украинцам обзавестись собственным транспортом. Тут-то и появляются мошенники, которые обещают выгодные предложения за минимум вложений.

Такой автомобиль хотела приобрести жертва

Как аферист наживался на желающих приобрести автомобиль, пишет «Обозреватель».

Развод на тысячу долларов

Подробности сообщила одна из жертв злоумышленника - Наталья. На сайте знакомств девушка подружилась с 30-летним Игорем Кисибековым. Как-то на одной из встреч Наталья сказала, что подумывает купить автомобиль: недорогой, б/у. Новый знакомый тут же заявил, что с этим-то проблем не будет, поскольку он волонтер и помогает воинам АТО, привозит для них автомобили из Европы. Ну, и с радостью пригонит автомобиль для Натальи.

Кисибеков уверял, что хорошо знаком со всей процедурой покупки, растаможки, перевозки и оформления автомобилей согласно новым законам. Молодой человек на встречи с девушкой приезжал на разных автомобилях с «еврономерами», что для нее послужило своего рода «доказательством» правдивости его слов.

Наталья согласилась. Вместе с Игорем они выбрали марку автомобиля - Mercedes A-170 2000-го года выпуска. Эту маленькую легковушку мужчина обещал пригнать всего за 1000 долларов. В то время, как в Украине это авто продают в четыре-пять раз дороже.

Волонтер потребовал дать ему денег вперед (мол, иначе, как тогда купить автомобиль?). Наталья принесла нужную сумму. Прошло несколько месяцев, Кисибеков автомобиль все не привозил, постоянно рассказывая о внезапно возникших трудностях на таможне. Попутно успокаивал девушку, говорил, что автомобиль уже приобретен и он доставит его по схеме №2, а именно: привезет в качестве... благотворительной помощи для бойцов АТО.

«Игорь мне сказал, что благотворительные фонды, которые помогают армии в АТО, не подпадают под закон о растаможивании, а у него хорошие связи. Он заверил меня, что это законно и он неоднократно уже так делал. Не имея другой возможности вернуть деньги или получить автомобиль, я просто вынуждена была согласиться», - рассказала Наталья.

Прошло более месяца, но автомобиль «волонтер» не привозил. Тогда девушка потребовала рассказать о процедуре «доставки» автомобилей, чтобы понимать, в чем же проблема.

«Он рассказал, что фонд оформит меня волонтером и после того, как авто попадает на баланс благотворительной организации, оно передается по акту приема-передачи в пожизненное пользование. Я поняла, что это незаконно и отказалась от такой схемы, потребовала вернуть мне деньги», - говорит девушка. Кисибеков пообещал деньги отдать, а затем просто перестал отвечать на звонки.

Кисибеков приезжал на авто, зарегистрированного на фонд

Наталья поняла, что ее «кинули». Однако прежде, чем обратиться в правоохранительные органы, попыталась все же найти горе-»волонтера». Одной из зацепок мог стать «Благотворительный фонд Павловского» в Сумах. Именно его название упоминал мошенник, когда обещал доставить автомобиль из Европы. Также Кисибеков приезжал на встречи на автомобилях, зарегистрированных на упомянутый фонд. Кроме того, на встречах мужчина демонстрировал документы на регистрацию автомобилей с печатями фонда, а в бардачке у него лежали сами печати.

Наталья позвонила руководителю фонда Василию Павловскому и спросила, знает ли он Игоря Кисибекова, на что мужчина ответил, что не знает. Но когда девушка начала подробно рассказывать об этом человеке, глава фонда «вспомнил» Кисибекова, однако ответил, что тот членом организации... не является.

Странная получается ситуация, Кисибеков свободно ездит на автомобилях благотворительной организации, с документами и печатями от ее имени и «кидает» людей на деньги. Такое положение говорит не в пользу фонда, занимающегося помощью бойцам АТО (во всяком случае, такая информация есть на странице фонда в Facebook и упоминается в местных СМИ). Масло в огонь подлила и скандальная ситуация: начальник управления Сумской облгосадминистрации Дмитрий Лантушенко разъезжал на автомобиле, зарегистрированном на «Благотворительный фонд Василия Павловского». Позже чиновник таки отдал авто для военной части.

Звонок в фонд

«Обозреватель» связался с руководителем фонда Василием Павловским и попросил прокомментировать ситуацию с Игорем Кисибековым.

Павловский (по его словам, в прошлом служивший в зоне АТО добровольцем) рассказал, что сам натерпелся от Кисибекова. Мало того, что тот взял у него 600 долларов и пропал, так еще представляется именем фонда и берет у людей деньги за доставку авто, а потом выключает телефон. Затем ему, Василию Павловскому, звонят разгневанные люди и требуют вернуть деньги.

«Мои контакты и биография есть в интернете, я не скрываюсь. Огорчает, что название моего фонда фигурирует в скандальной ситуации», - рассказал Василий.

Он разъяснил, что часть автомобилей, которые он передает АТОшникам – конфискат, которые ему передали в управлении юстиции. Транспортные средства были в ужасном состоянии и нуждались в ремонте. Кисибеков помог отремонтировать одно авто и поставить его на учет - чем заслужил доверие. То же самое, по словам Павловского, сделал Лантушенко (вот почему его видели на автомобиле, зарегистрированном на фонд).

P.S.: О том, прикрывается ли Кисибеков именем благотворительной организации или действует с ее руководством заодно, мы утверждать не можем. Это должны выяснить правоохранительные органы. Однако не в пользу фонда говорит тот факт, что Павловский не заявлял в полицию о мошеннике.

Между тем, в полиции уже внесли заявление Натальи в Единый реестр досудебных расследований по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Ведется следствие. 

Право Мошенничество Фонд Павловского

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