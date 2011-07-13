Собачья жизнь. Живодеры 17 июля на ул. Петропавловская, 73а около 20 сумчан устроили митинг против отравителей собак.

Активисты принесли плакаты «Вимагаємо притягнути до кримінальної відповідальності вбивць собак», «Живодерам немає місця серед нас» и т.п.

Уличный протест

Акцию провели возле дома 73а, отдельные жильцы которого уже около месяца обсуждали в Интернете тему, как избавиться от бездомных собак, живущих во дворе их дома.

Трупы двух животных нашли в пятницу, 14 июля, с признаками отравления. Активисты написали заявление в полицию. Уголовное производство было открыто по факту жестокого обращения с животными.

Примечательно, что с 22 июня вступили в силу изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым за жестокое обращение с животными предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

"В нашем распоряжении находится переписка, которая в течение некоторого времени велась между жильцами новостройки и догхантерами, цель которой - стратегия и планирование намеренного умерщвления животных. Это ненормальная ситуация. Здесь собрались те, кто не согласен мириться с такими действиями в отношении братьев наших меньших",- сказал один из организаторов митинга, зоозащитник Василий Воронин.

Обнародовать скандальную переписку сумские волонтеры обещают в ближайшее время.

"Ситуацию можно было бы предотвратить, если бы Владимир Руденко, который возглавляет КП "Центр ухода за животными", контактировал и поддерживал связь со всеми без исключения волонтерами Сум. Пока же имеем то, что имеем",- добавила активистка Елена Медведь.

По словам участников митинга, на сегодняшний день уже установлена группа лиц, причастных к смерти собак, среди них - профессиональные догхантеры из Киева и Одессы.

Опасно ждать

Месяц назад в интернет-чате появилась переписка по поводу агрессивных четвероногих во дворе дома 73а на улице Петропавловской. Мол, бродячие собаки, поселившиеся здесь, неоднократно нападали на людей и на днях травмировали маленькую девочку.

По мнению некоторых жильцов дома, волонтеры, подкармливая этих собак, не отдают себе отчета, какой опасности они подвергают прохожих. Работники близлежащих офисов так же говорили о том, чтобы животных отловили и поместили в приют.

"За последних два дня на меня собаки набрасывались дважды. Вот вчера они лежали на детской площадке, но их сразу увидеть невозможно - жарко, прячутся под машины, вдруг выскакивает самая большая собака (она самая агрессивная), за ней подтягивается вся свора. А вчера покусали девочку мамы, которая пришла в салон красоты. За лето пострадал третий ребенок" – расскала телеканалу СТС жилица дома Анна. Этот телесюжет положил начало публичному скандалу.

Как позже выяснили волонтеры из Общества защиты животных, никаких обращений в травмпункт по поводу травм от собак с ул. Петропавловская не было. Не было и обращений в полицию.

Убийство – не выход

После того как 14 июля во дворе дома на ул. Петропавловская, 73 были обнаружены трупы собак, зоозащитник Василий Воронин написал в своем Фейсбуке следующее:

"Там живут «модные жители», которые в ультимативной форме сначала давали срок всем волонтерам, чтобы как-то убрать собак. При этом в группе в Viber обсуждали, каким способом лучше их отравить и кто сколько возьмет за это денег. С волонтерами велись переговоры. Женщину, которая подкармливала стаю, выгоняли. По-моему, ее даже избили один раз. Собаки полудикие, люди говорят, что никого эти собаки не трогали. Каждая собака, какая бы она ни была - спокойной или не очень, может проявлять агрессию - это животное, и это логично. На Донбассе ведется своя война, а здесь, в Сумах, мы уничтожим собак, потому что они нам мешают», - сообщил Воронин.

«На данный момент волонтеры нашли трупы только двух собак, однако именно в этом дворе их было семь, из них заметили только одну. Где остальные - пока неизвестно. Стаи нету. Люди рассказывают, что сегодня в половине пятого утра слышали визги собак и крики – что-то здесь происходило», - написал зоозащитник.

Найденные трупы собак волонтеры уже отвезли на экспертизу, где ждут результатов. «Волонтеры плачут. Надо, чтобы об этом знали все сумчане. Страна должна знать своих героев в лицо», - комментирует Воронин.

Реакция властей

17 июля директор КП «Центр ухода за животными» Владимир Руденко на аппаратном совещании в мэрии оправдывался так:

- Мы уже все спланировали, в четверг утром пытались их поймать, накормив предварительно купленными жителями специальными пастами, - сообщил он. – Но пришел какой-то пьяный и начал на нас орать и матюгаться. Вызвал полицию, которая очень быстро приехала и занялась не им, который находился в таком виде, бросался с кулаками, а мной. Пока я общался с патрульными, показывая им все документы – вплоть до приказа о моем назначении на должность и должностных обязанностей, собаки проснулись и разошлись. Тогда я договорился с жильцами дома, что они напишут официальное письмо на имя городского головы, оно дойдет до меня, и тогда у меня будет еще один документ, подтверждающий правомерность моих действий перед полицией. Но в пятницу собаки оказались отравленными.

Мэр Сум Александр Лысенко лишь посоветовал обратить внимание на этот случай полиции. И все.

Стоит отметить, что 19 августа 2015 года при мэре Лысенко Сумской горсовет принял новые правила содержания животных. Документом, за который депутаты проголосовали только с третьего раза, набрав минимально необходимые для принятия решения 39 голосов, запрещался отстрел бездомных собак, который до этого практиковало КП «Сумыжилкомсорвис» для регулирования ситуации с бездомными животными. Спустя год Сумской горсовет проголосовал за создание в Сумах КП «Центр ухода за животными». Основными задачами этого коммунального предприятия стали:

- контроль за соблюдением правил содержания животных в Сумах;

- регулирование численности бездомных животных путем отлова, стерилизации, содержания в приютах;

- поиск новых владельцев животных;

- организация и содержание приютов для бездомных собак, кошек.

И только 1 июня 2017 г. у КП «Центр ухода за животными» появился директор. Им стал Владимир Руденко.