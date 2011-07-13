Активисты принесли плакаты «Вимагаємо притягнути до кримінальної відповідальності вбивць собак», «Живодерам немає місця серед нас» и т.п.
Акцию провели возле дома 73а, отдельные жильцы которого уже около месяца обсуждали в Интернете тему, как избавиться от бездомных собак, живущих во дворе их дома.
Трупы двух животных нашли в пятницу, 14 июля, с признаками отравления. Активисты написали заявление в полицию. Уголовное производство было открыто по факту жестокого обращения с животными.
Примечательно, что с 22 июня вступили в силу изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым за жестокое обращение с животными предусмотрено до 8 лет лишения свободы.
"В нашем распоряжении находится переписка, которая в течение некоторого времени велась между жильцами новостройки и догхантерами, цель которой - стратегия и планирование намеренного умерщвления животных. Это ненормальная ситуация. Здесь собрались те, кто не согласен мириться с такими действиями в отношении братьев наших меньших",- сказал один из организаторов митинга, зоозащитник Василий Воронин.
Обнародовать скандальную переписку сумские волонтеры обещают в ближайшее время.
"Ситуацию можно было бы предотвратить, если бы Владимир Руденко, который возглавляет КП "Центр ухода за животными", контактировал и поддерживал связь со всеми без исключения волонтерами Сум. Пока же имеем то, что имеем",- добавила активистка Елена Медведь.
По словам участников митинга, на сегодняшний день уже установлена группа лиц, причастных к смерти собак, среди них - профессиональные догхантеры из Киева и Одессы.
Месяц назад в интернет-чате появилась переписка по поводу агрессивных четвероногих во дворе дома 73а на улице Петропавловской. Мол, бродячие собаки, поселившиеся здесь, неоднократно нападали на людей и на днях травмировали маленькую девочку.
По мнению некоторых жильцов дома, волонтеры, подкармливая этих собак, не отдают себе отчета, какой опасности они подвергают прохожих. Работники близлежащих офисов так же говорили о том, чтобы животных отловили и поместили в приют.
"За последних два дня на меня собаки набрасывались дважды. Вот вчера они лежали на детской площадке, но их сразу увидеть невозможно - жарко, прячутся под машины, вдруг выскакивает самая большая собака (она самая агрессивная), за ней подтягивается вся свора. А вчера покусали девочку мамы, которая пришла в салон красоты. За лето пострадал третий ребенок" – расскала телеканалу СТС жилица дома Анна. Этот телесюжет положил начало публичному скандалу.
Как позже выяснили волонтеры из Общества защиты животных, никаких обращений в травмпункт по поводу травм от собак с ул. Петропавловская не было. Не было и обращений в полицию.
После того как 14 июля во дворе дома на ул. Петропавловская, 73 были обнаружены трупы собак, зоозащитник Василий Воронин написал в своем Фейсбуке следующее:
"Там живут «модные жители», которые в ультимативной форме сначала давали срок всем волонтерам, чтобы как-то убрать собак. При этом в группе в Viber обсуждали, каким способом лучше их отравить и кто сколько возьмет за это денег. С волонтерами велись переговоры. Женщину, которая подкармливала стаю, выгоняли. По-моему, ее даже избили один раз. Собаки полудикие, люди говорят, что никого эти собаки не трогали. Каждая собака, какая бы она ни была - спокойной или не очень, может проявлять агрессию - это животное, и это логично. На Донбассе ведется своя война, а здесь, в Сумах, мы уничтожим собак, потому что они нам мешают», - сообщил Воронин.
«На данный момент волонтеры нашли трупы только двух собак, однако именно в этом дворе их было семь, из них заметили только одну. Где остальные - пока неизвестно. Стаи нету. Люди рассказывают, что сегодня в половине пятого утра слышали визги собак и крики – что-то здесь происходило», - написал зоозащитник.
Найденные трупы собак волонтеры уже отвезли на экспертизу, где ждут результатов. «Волонтеры плачут. Надо, чтобы об этом знали все сумчане. Страна должна знать своих героев в лицо», - комментирует Воронин.
17 июля директор КП «Центр ухода за животными» Владимир Руденко на аппаратном совещании в мэрии оправдывался так:
- Мы уже все спланировали, в четверг утром пытались их поймать, накормив предварительно купленными жителями специальными пастами, - сообщил он. – Но пришел какой-то пьяный и начал на нас орать и матюгаться. Вызвал полицию, которая очень быстро приехала и занялась не им, который находился в таком виде, бросался с кулаками, а мной. Пока я общался с патрульными, показывая им все документы – вплоть до приказа о моем назначении на должность и должностных обязанностей, собаки проснулись и разошлись. Тогда я договорился с жильцами дома, что они напишут официальное письмо на имя городского головы, оно дойдет до меня, и тогда у меня будет еще один документ, подтверждающий правомерность моих действий перед полицией. Но в пятницу собаки оказались отравленными.
Мэр Сум Александр Лысенко лишь посоветовал обратить внимание на этот случай полиции. И все.
Стоит отметить, что 19 августа 2015 года при мэре Лысенко Сумской горсовет принял новые правила содержания животных. Документом, за который депутаты проголосовали только с третьего раза, набрав минимально необходимые для принятия решения 39 голосов, запрещался отстрел бездомных собак, который до этого практиковало КП «Сумыжилкомсорвис» для регулирования ситуации с бездомными животными. Спустя год Сумской горсовет проголосовал за создание в Сумах КП «Центр ухода за животными». Основными задачами этого коммунального предприятия стали:
- контроль за соблюдением правил содержания животных в Сумах;
- регулирование численности бездомных животных путем отлова, стерилизации, содержания в приютах;
- поиск новых владельцев животных;
- организация и содержание приютов для бездомных собак, кошек.
И только 1 июня 2017 г. у КП «Центр ухода за животными» появился директор. Им стал Владимир Руденко.
Переезд приюта животных отложили еще минимум на месяц.
17 июля на аппаратном совещании в мэрии обсуждали вопрос о перемещения общественного приюта для бездомных собак с земельного участка на ул. Герасима Кондратьева на обустроенную территорию КП «Центр ухода за животными» на ул. Харьковская.
- На сегодняшний день коммунальное предприятие занимается разработкой проекта землеустройства на Римского-Корсакова, - сказал директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко. – После определения конкретных границ земельного участка туда будет перевезен приют, который находится на ул. Петропавловская. Там уже проведены подготовительные работы, подведены вода, электроэнергия…
- Коммуникации там уже все есть? – спросил мэр Сум Александр Лысенко. – А вы что скажете, Владимир Семенович (Руденко, директор КП «Центр ухода за животными». - Ред.)?
- Планировался переезд этого приюта на Харьковскую, - поднялся тот. – И там на протяжении прошлого года велись подготовительные работы. Было установлено ограждение, перевезены даже какие-то МАФы. Там сами члены общества защиты животных делали вольеры для собак и т.д. Потом выяснилось, что там нет ни воды, ни света. Кроме того, расположение линии высоковольтных передач не дало возможности разместить приют. Поэтому было решено вернуться на территорию, которая когда-то выделялась обществу на Римского-Корсакова. Тогда общество не выполнило условия, поэтому землю у них забрали. На прошлой сессии было принято решение о разработке проекта землеустройства земли коммунальному предприятию, которое я сегодня возглавляю. Сейчас договор на разработку проекта заключен, уже есть освещение, осталось только подключить воду. На сегодняшний день там кучи мусора, которые свозились несанкционированно десятками лет. Нужна серьезная техника, чтобы все это убрать. Если мы это сделаем и мне дадут конкретные границы территории, мы за месяц приют переселим.
- То есть через месяц? – спросил мэр Сум Александр Лысенко.
- Через месяц, после уборки всего того хлама, который там есть.
- Давайте так: неделю на мусор и три – на переезд, хорошо?
- Хорошо.
- Через месяц Вы мне докладываете: «Александр Николаевич, мы переехали».
- Постараемся. Но на Харьковской год площадка готовилась, туда хоть сейчас переезжай, но нет воды и света. А здесь нужно за месяц справиться.
- Хорошо. Через неделю Вы мне докладываете, что готовы принимать животных. И потихоньку переезжаем…
Напомним: приют для бездомных животных, созданный волонтерами на Г.Кондратьева, переводят на новое место с 2015 года.
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