Роторный безгаз Сумчанин Владимир Пономаренко, отстаивающий законное право установить в своей квартире роторный счетчик, уже восемь месяцев живет без газа, но в противостоянии с газовиками не отступает

- Скорее всего, Новый год придется встречать без газа, - сетует В.Пономаренко, но выражает решительность идти до конца, хотя и признается, что денег на это ушло столько, что хватило бы на установку трех счетчиков. В ПАО «Сумыгаз» прямо не говорят о запрете роторных счетчиков, но под разными предлогами отказываются их устанавливать.

Этапы сопротивления

По словам Владимира Пономаренко, эпопея с роторным счетчиком началась в мае этого года, когда газовики сняли его на поверку и признали непригодным к эксплуатации. Однако хозяин усомнился в правильности вывода и решил сделать альтернативную поверку. Как выяснилось, в Сумах альтернативы «Сумыгазу» нет. По результатам поверок в Ивано-Франковске и на заводе-изготовителе счетчик признали годным. Однако сумские «газовики», не только не извинились перед клиентом за ошибку, но и продолжали упорствовать, игнорируя его аргументы. Тогда В.Пономаренко приобрел более новую модель роторного счетчика, потратив еще 1200 грн. Не помогло. Обратился в АМКУ, который своим решением все-таки обязал «Сумыгаз» установить роторный прибор учета, как один из разрешенных к эксплуатации (перечень разрешенных счетчиков можно посмотреть на сайте АМКУ). После чего В.Пономаренко стал искать подрядную организацию, которая, как того требуют правила, должна провести подготовительные работы. Но, обратившись в пять-шесть сумских фирм, имеющих разрешение на такой вид деятельности, везде получил отказ: мол, с роторными счетчиками не хотим иметь дела. Заподозрив сговор, ведь речь идет о прецеденте, разрушающем выгодные монополисту правила игры - стал искать монтажную организацию по области. В итоге подготовительные работы провело недригайловское предприятие. И, как говорит его директор Григорий Стрикун, нажило неприятности: теперь для работ на территории Недригайловского района в обход местного предприятия стали приглашать сумскую фирму.

Торжественный момент

После проведения подготовительных работ остался последний шаг – работники «Сумыгаза» 1 декабря должны были прибыть для принятия роторного счетчика.

По указанному адресу собрались общественные активисты, помогавшие Владимиру Пономаренко отстаивать свое право, депутаты горсовета, присутствовал и заместитель городского головы по ЖКХ Александр Журба. Пригласили журналистов. Данное событие анонсировалось, как первый в городе случай установки роторного счетчика. Однако поставить «плюс» в этой истории не получилось – ПАО «Сумыгаз» отказалось принимать счетчик. Но претензии были не к самому прибору, а к подготовительным работам.

Представитель ПАО «Сумыгаз» Дмитрий Любивый заявил, что произошло самовольное вмешательство в газопровод: участок трубы не должен быть врезан в систему поставки газа, поскольку такие работы имеют право делать только специалисты ПАО «Сумыгаз», поэтому монтаж надо провести заново.

- После монтажа, согласно проекту, организуется комиссия, проводятся соответствующие испытания, согласно правилам безопасности государственных строительных норм. Если испытания пройдут позитивно, составляется акт приема и ПАО «Сумыгаз» подключает сданную в эксплуатацию систему газоснабжения, - объяснил Д.Любивый, при этом отметив, что и заявку придется подавать заново.

- Почему это нельзя сделать сегодня?! – возмутились собравшиеся. Во-первых, по их мнению, если газопровод «неправильный», он представляет опасность, тогда его следовало бы отрезать; во-вторых, а на нем стоит пломба, установленная работниками ПАО «Сумыгаз» - значит, до этого его признавали «правильным».

- Утечки газа нет, он годен к эксплуатации, но не эксплуатируется, т.к. не принят, - ответил Д.Любивый.

Жаркий спор по этому вопросу хозяина квартиры, общественных активистов с представителями ПАО «Сумыгаз» длился больше часа. В итоге, оставив акт о не приемке, газовики уехали, не дождавшсь подписей остальных членов комиссии – подрядчика, заказчика, общественных активистов. Владимир Пономаренко в сердцах пообещал подать в суд.

Роторный против мембранного

Как объяснил бывший директор фирмы «Газстроймонтаж», ныне пенсионер Евгений Семенов (стаж работы в области газоснабжения 40 лет), для бытовых потребителей роторные счетчики намного предпочтительней мембранных, за которые так ратует «Сумыгаз»:

- Роторный – это счетчик, в котором поток газа приводит во вращение шестерни, передающие показания на табло. Мембранный счетчик работает по принципу легких: вдыхание, выдыхание проходящего газа через механизмы, передающие показания на табло. Роторный счетчик выгоден компактным размером, его монтаж не требует выноса за пределы газовой трубы, значит – не нужны сварочные работы и дополнительные трубы, вызывающие неудобства, связанные с навесной кухонной мебелью. Роторный счетчик с электронным табло можно устанавливать непосредственно за отключающим краном стояка – не надо ничего резать и варить. Разница в стоимости монтажа - в два раза. К примеру, на сайте «Киевгаз» стоимость роторного счетчика – 1320 грн. и 470 грн - монтаж. В Сумах – от 4000 до 5000 грн. При этом цена роторного и мембранного счетчиков примерно одинаковая – 1200-1300 грн. Работа очень дорогая.

Хорошо бы всем в доме установить роторные счетчики, но проектные организации все под пятой монополиста и не берутся за такие работы. Все об этом знают и молчат. Иначе работать не будут…