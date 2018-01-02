Навіщо потрібен технічний паспорт на багатоквартирний будинок та як розпізнати підробку Громадськість недооцінює практичного значення технічних паспортів на багатоквартирні будинки. Всі розуміють, що паспорти повинні бути, але для чого, знають не всі.

Отримуючи технічний паспорт на будинок, голови будинкових комітетів (ОСББ) не звіряють, наведені у паспорті площі квартир з площами, що вказані у правових документах співвласників будинку. Взагалі не пред’являють ніяких вимог до якості наданого документу. Такий стан справ може в подальшому мати негативні юридичні та економічні наслідки для мешканців багатоквартирних будинків.

Технічний паспорт є документом, який відображає фактичний стан об’єкта нерухомості. У цьому документі встановленого зразка вказуються параметри об’єкта (загальна, житлова площі, площі квартир, підвалів, технічних поверхів, кожного окремого приміщення тощо), описується його технічний стан.

Технічний паспорт складається на основі матеріалів технічної інвентаризації об’єкта нерухомого майна та включається до складу технічної документації постійного зберігання.

На підставі параметрів (загальної площі квартири та всього будинку), що вказані в паспорті багатоквартирного будинку, розраховується частка кожного співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, реконструкцію, проведення поточного і капітального ремонтів будинку.

У спірних ситуаціях з приводу площі квартири, допоміжних приміщень, всього будинку тощо, технічний паспорт багатоквартирного будинку є головним документом для співвласників, ОСББ, керуючих та обслуговуючих компаній.

Спори щодо визначення частки співвласника у загальному обсязі внесків і платежів, згідно Закону, вирішуються у судовому порядку, але і в цьому випадку за основу беруться матеріали технічної інвентаризації.

Дані технічного паспорту є вихідними для розрахунків кошторисів на поточний та капітальний ремонти дахів, підвалів, сходових клітин, заміни труб, водостоків будинку.

Департамент інфраструктури міста, як балансоутримувач багатоповерхових будинків, за кошти міського бюджету забезпечив виготовлення і передачу технічних паспортів ОСББ та обслуговуючим організаціям. На сьогодні вже виготовлено понад 700 технічних паспортів на міські багатоквартирні будинки.

При створенні об’єднання співвласників багатоповерхового будинку, кожний співвласник під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Тобто, ще до скликання зборів співвласників повинна бути достовірна інформація про загальну площу будинку та площі всіх приміщень, що є в цьому будинку.

Внесення недостовірних даних про частки співвласників до протоколу загальних зборів може привести до визнання цього протоколу недійсним.

Згідно чинного законодавства ОСББ зобов’язане забезпечувати дотримання інтересів усіх співвласників при розподілі між ними витрат на експлуатацію та ремонт спільного майна.

Частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, проведення ремонтів багатоквартирного будинку встановлюється пропорційно до загальної площі квартири та/або нежитлового приміщення, що перебувають у його власності.

Незалежно від створення ОСББ, плата за комунальну послугу - теплову енергію нараховується за затвердженим тарифом та обчислюється виходячи із загальної площі квартири без урахування балконів та лоджій.

При наявності загальнобудинкового лічильника, власник квартири сплачує за теплову енергію частку від суми, що нарахована на весь будинок за визначений період, яка пропорційна площі його квартири.

На протязі багатьох років власники квартир багатоквартирних будинків отримують від теплопостачального підприємства квитанції, в яких вказана одна й та сама площа квартири. Але площа багатьох квартир в будинку змінюється внаслідок перепланування та реконструкції. Поєднання однієї лоджії чи балкону з житловою кімнатою збільшує опалювану (житлову) площу на 3 кв. м. Витрати на опалення цих додаткових метрів розподіляються на всіх співвласників будинку. А якщо таких реконструйованих квартир у будинку декілька? Невже співвласники не зацікавлені у справедливому розподілі витрат?

Всі зміни, що виникли у будинку за певний період часу, виявляються у ході проведення поточної інвентаризації та відображаються в інвентаризаційній справі та технічному паспорті.

Сьогодні право на проведення технічної інвентаризації отримало багато суб’єктів господарської діяльності, але не всі з них виконують роботи якісно, що приводить до складання недостовірних документів.

Перевірити достовірність технічного паспорту на багатоквартирний будинок не складно. По-перше, треба порівняти загальну площу кожної окремої квартири, що вказана у технічному паспорті з тією, що наведена у квитанції на оплату послуг по утриманню та обслуговуванню житла.

По-друге, порівняти опалювальні площі (без врахування площ балконів та лоджій) квартир, що вказані у техпаспорті та квитанціях на оплату послуг теплопостачання. Ці площі повинні співпадати. Якщо вони різні, то отримайте пояснення у підприємства, що виготовляло технічний паспорт.

Зміна загальної та/або житлової площі кімнат може бути наслідком перепланування або реконструкції (приєднання лоджії, балкону). В цьому випадку треба надати інформацію організаціям, що надають комунальні послуги та проконтролювати внесення змін у платіжні документи. В випадку незадовільних пояснень або взагалі їх відсутності, технічний паспорт на багатоквартирний будинок треба повернути до департаменту інфраструктури міста для його переробки.

Сьогодні багато співвласників багатоквартирного житлового будинку, орендарів квартир отримують субсидії, пільги з державного бюджету для відшкодування вартості спожитої теплової енергії та квартплати, тому достовірність даних про реальні площі квартир неможливо недооцінювати.

Борис Афанасьєв, директор КП “Сумське міське БТИ” СМР