Кто приговорил лес на Барановке? Какие вредители уничтожают лесной массив в урочище «Барановка» и что получат сумчане взамен спиленных деревьев: новые насаждения или продолжение дерибана земли?

Жители Барановки уже не выдержали и активно встали на защиту лесного массива, который пилят днем и ночью. Сумские лесники объясняют массовую вырубку сосен в урочище «Барановка» и других лесах неподалеку от Сум единственно эффективным методом борьбы с верхушечным короедом, который внезапно, прямо как стихийное бедствие, напал на хвойные породы деревьев. Местные жители таким аргументам не верят, считая главными вредителями тех, кого государство обязало заботиться о сохранении леса, но разыгравшиеся коммерческие аппетиты им не позволяют это делать.

Жуки, древесина и земля

У общественности насчет целей вырубки свои контраргументы. Во-первых, если бы действительно велась борьба с древоточцем, ветки, якобы пораженные опасным вредителем, сжигались бы, в то время как они подолгу валяются в лесу, вывозятся только стволы (деловая древесина). Во-вторых, не вырезались бы здоровые деревья. В-третьих, не пилили бы по ночам. Плюс практика вырубок последних лет, за которыми следовала раздача участков частным лицам под индивидуальную застройку.

С каждым годом в том месте лесных насаждений становится все меньше, а желающих поселиться в живописном месте недалеко от Псла все больше. А теперь, как подозревают местные жители, и вовсе на всем барановском лесном массиве решили поставить крест сначала под видом ликвидации последствий урагана, пронесшегося над Сумами летом прошлого года, а теперь, войдя во вкус, придумали борьбу с жуком-вредителем.

Аргументы лесоводов

Чтобы убедить сумчан в целесообразности и безальтернативности вырубки, 17 января в Сумском лесхозе организовали открытое заседание общественного совета при Сумском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства, пригласив туда представителей общественности, городских и областных властей. Собравшимся долго рассказывали, какой опасный вредитель напал на хвойные породы деревьев не только на Барановке, а и по всей Сумской области, Украине и Европе, и о том, что международный опыт сумским лесоводам подсказывает: единственным эффективным методом борьбы с этим жуком являются немедленные выборочные санитарные рубки.

В доказательство масштабности напасти присутствующим показали сделанную пару недель назад съемку барановского леса с множеством пожелтевших сосен и раздали «Сообщение» о причинах неотложной вырубки деревьев(см. Справка).

- Как это ни прискорбно, но Барановку мы потеряли. Хотите вы этого или не хотите. Если не хотим потерять сосну вокруг Сум, надо рубить, - сообщил заместитель начальника отдела лесного хозяйства Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александр Баня. - Делать посадку и сохранять насаждения от ярых «любителей» природы – это большая проблема.

- И ярых застройщиков, - добавили из зала.

- Не исключено, - согласился А.Баня. - Но на это нужно решение местного органа власти.

- Это государственный лесной фонд в пределах Сум. Без ведома Кабмина никто не раздаст землю, - уточнил статус земель начальник отдела лесного хозяйства Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Анатолий Омельченко.

- Когда Вы заболеете, Вас сразу на Барановку надо везти или все-таки лечить?! Почему Вы не говорите, как лечить? Почему никто не наказан за бездеятельность? Ведь жук не за один день прилетел? - поинтересовался лидер сумской общественной организации «Автомайдан» Александр Вечирка. - Не надо по ночам возить лес, чтобы люди вам верили. От вас надо спасать лес. Летом была буря, а какое количество леса вывезено «под бурю»? Это для вас был джек пот.

Как утверждает главный лесничий Сумского лесхоза Николай Щербак, 77,4 га сосновых насаждений заражены короедом, санитарными рубками охвачено 66 га, где срезано 255 кубометров леса.

- По четыре рейса наши лесовозы делают в день – до четырех часов вечера. Если вывозят позже, вызывайте полицию, - посоветовал он местным жителям и сообщил, что один лесовоз с прицепом вывозит 12-18 куб. - Срубленный лес оприходуется с помощью системы электронного учета и маркировки древесины и продается.

Кроме барановского массива, по данным Н.Щербака, планируются вырубки в Песчанском лесу, на что уже получено разрешение.

В конце собрания директор Сумского лесхоза Николай Сорокалет пообещал: ни одно дерево без участия общественности не будет спилено. Но не надо быть большим пророком, чтобы предсказать: такие обещания ни к чему не обязывают, поскольку не имеют ничего общего с реальными мерами защиты леса.

- Есть ли у вас программа (бизнес-план) мероприятий по сохранению барановского лесного массива? К примеру, высадки новых деревьев? – спросила у директора председатель сумской общественной организации «Евромайдан» Наталия Сердюк.

Оказалось, что нет. Возникает вопрос: так что именно общественность сможет проконтролировать, если нет документально подтвержденных намерений относительно сохранения леса на данном участке?! Какой толк от того, что Сумской лесхоз не сам будет обрекать деревья на спил, а в присутствии местных жителей и общественных активистов, среди которых, скорее всего, не найдется профессионального эксперта в этой отрасли? К примеру, Гугл подсказывает: для борьбы с короедом нужно привлекать птиц. Возможно, есть еще какие-нибудь альтернативные вырубкам способы сохранения леса… Почему сумчане должны верить лесникам на слово?

Почему не верят

Прошедшее собрание можно расценивать лишь как первый шаг к диалогу общественности с лесниками. Однако для сохранения недоверия остались веские основания. У местных активистов имеются документы, раскрывающие механизм дерибана государственных земель в урочище «Барановка». И от такого конфликта интересов до сих пор никто не застрахован, т.к. не проведены т.н. «санитано-оздоровительные мероприятия» в руководстве государственной структуры, отвечающей за сумские леса.

Местные жители показали нашему корреспонденту акт от 2.11.2007 года «обследования не покрытого лесом земельного участка государственного лесного фонда государственного предприятия «Сумской лесхоз», составленный комиссией, действующей на основании распоряжения городского головы от 26.10.07 №882-р (городским головой в то время был Геннадий Минаев). Председатель комиссии – первый заместитель городского головы Сергей Бойко, заместитель председателя – начальник управления земельных ресурсов Сумского горсовета Валерий Скрипка. Среди членов комиссии - начальник отдела лесного хозяйства Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Анатолий Омельченко и главный лесничий ГП «Сумской лесхоз» Николай Щербак. Эта комиссия сделала вывод о непригодности земельных участков в районе улиц Доватора и Песчанской к ведению лесного хозяйства и предложила исключить их из состава ГП «Сумской лесхоз». Накануне передачи этого участка горсовету на глазах у местных жителей на этом месте активно шла вырубка деревьев. Затем последовало решение Сумского горсовета о выделении данной земли частным лицам.

Кто же эти люди, получившие по 0,09 га в просеке внутри лесного массива? Находим на сайте Сумского горсовета решение исполкома от 22.12.09 о присвоении временных почтовых адресов земельным участкам на указанном месте (№749, дополнение) и видим список из четырех человек, среди которых выше упомянутые должностные лица – главный лесничий Николай Щербак и работник областного управления Анатолий Омельченко. Остальные два участка зарегистрированы на Зинченко Александра Ивановича и Турчину Александру Андреевну.

Прошло почти 10 лет, а А.Омельченко и Н.Щербак до сих пор, в силу своих должностных обязанностей, озабочены сумскими лесами. Теперь ратуют за санитарные вырубки из-за жука-вредителя. Поэтому вопрос, кто представляет большую угрозу барановскому лесу – те, кто за него отвечает или жук-вредитель, – для сумчан остается открытым.

Учитывая, что урочище «Барановка» считается рекреационной зоной города, общественные активисты считают: как минимум, лесники должны пообещать сохранить данный лесной массив - с документальным подтверждением в виде плана конкретных санитарно-оздоровительных мероприятий и восстановления данных лесных насаждений с выделением финансирования. А городские власти, со своей стороны, – не принимать решений о выделении здешних земель частным лицам (наложить мораторий).

Для кого-то этот лес - легкие города, малая родина, воспоминания о детстве, летнем отдыхе в загородном лагере, а для кого-то – источник обогащения. Чей интерес победит - большой вопрос К конфликту, который пока что можно было считать локальным, начинает активно подключаться общественность города. В заседании общественного совета участвовали живущие на Барановке заместитель городского головы Вера Мотречко, депутат горсовета, директор школы №5 Сергей Богодушко, общественный активист Андрей Фролков, а также зампред Сумского облсовета Татьяна Головко, депутаты, активисты, представители СМИ.

Уже не сработались

Принятое на собрании общественного совета решение взаимодействовать с общественностью при вырубке деревьев лесники начали воплощать в жизнь незамедлительно. Но механизм сработал не так, как им хотелось.

Как сообщает пресс-служба Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства со ссылкой на главного лесничего Сумского лесхоза Николая Щербака, в пятницу, 19 января, они пригласили представителей общественности Барановки. Пришли квартальная и еще несколько местных активистов и отправились в лесной массив на осмотр леса. Осмотрели гектар сосны, на котором отметили в рубку 45 деревьев.

После этого необходимо обеспечить выполнение ряда документальных процедур: осуществить заново материальную оценку лесосек, выписать лесорубные билеты и только потом приступить к выполнению необходимых работ. Только начали заниматься оформлением документов на эту отведенную площадь, как к директору предприятия пришла группа активистов, заявившая, что предыдущую группу никто не уполномачивал делать какие-то конкретные действия, и предложила снова перейти от дела к словам, назначив на пятницу, 26 января, очередное обсуждение конфликтной ситуации теперь уже на другой территории - на базе местной школы.

«Дебаты продолжаются, лес продолжает усыхать, а тем временем с лесоводов ответственности за уход и сохранение государственного лесного фонда никто не снимает. И когда случится непоправимое, где будут депутаты и активисты - неизвестно, а вот что лесхоз должен будет отвечать за бездействие по всей строгости закона - это бесспорно», - резюмируется в сообщении управления.