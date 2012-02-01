Улица сумского мэра накануне большого шухера Жители ул. Косовщинская готовятся к публичной акции протеста. Их дома разрушаются из-за плохой дороги и тяжелых грузовиков, постоянно курсирующих под их окнами

Как рассказала нашему корреспонденту председатель квартального комитета Екатерина Бушанова, практика обращений с 2004 года показывает: другие методы воздействия на сумских чиновников эффекта не дают. «Никого, кроме нас, наша проблема не волнует, поэтому остается последний аргумент. Вот подождем окончательных ответов от исполкома и народного депутата, если вопрос не сдвинется с мертвой точки, будем выходить на дорогу, вплоть до поездки в Киев», - говорит она.

Место сидения определяет точку зрения

Примечательно, что городской голова Александр Лысенко живет на этой улице с 2009 года и, будучи депутатом горсовета по данному округу, в 2013 году обращался к городскому голове Геннадию Минаеву с просьбой принять меры для ограничения движения тяжелогрузных автомобилей по Косовщинской. Однако, заняв кресло мэра, так и не смог решить проблему своей улицы. Толи дом у него крепче и не страдает от вибрации, то ли неудобно лоббировать как бы «свои» интересы… Соседи склоняются ко второй версии, считая себя заложниками совестливости мэра. Как бы там ни было, но и сейчас городская власть отвечает жителям ул. Косовщинская примерно то же, что и при Г.Минаеве.

В 2013-ом очередной отказ объясняя тем, что ограничение «прогнозированно приведет к социальной напряженности в с.Косовщина, поскольку это единственный путь из города в село». С тех пор бюджет города увеличился с нескольких миллионов до почти миллиарда, но проблемный вопрос только усугубился: поток транспорта по улице вырос в несколько раз, дома продолжают трескаться, ни дорога ни тротуары не отремонтированы. Даже оборудования остановок и установки знака «Пешеходный переход» жители улицы никак добиться не могут.

«Ходят ходуном» и трещат по швам

В многократных обращениях жители ул. Косовщинская пишут, что их улица – одна из старейших в городе, находится в ужасном состоянии: дорога узкая, разбитая, вся в выбоинах и ямах, тротуары тоже не выдерживают никакой критики:

«Дорога по ул.Косовщинской строилась очень давно и не рассчитана на многотонные грузовики, тягачи. Из-за сильной вибрации дома жителей «ходят ходуном» и трещат по швам, оконные стекла звенят, постоянно чувствуется вибрация мебели, бытовой техники, посуда ездит по полкам в разные стороны. Почти все дома имеют трещины. У жителей уже нет сил терпеть круглосуточно грохот грузовиков и фур в своих домах и наблюдать все добавляющиеся трещины в строениях.

Ширина дороги по Косовщинской – до 9 метров, разделительной полосы, пешеходных переходов нет. Водители движутся как им нравится, не придерживаясь безопасной скорости, осуществляя обгон, выезжают на газоны, в дождливую погоду забрызгивают пешеходов, заборы и дома. Ширина тротуара – максимум 1,5 м, а на некоторых участках улицы его нет совсем. А по нашей улице идут в школу дети, которые определенный участок пути вынуждены идти по проезжей части дороги, подвергая себя опасности».

Жители отмечают нарушения Государственных санитарных правил планирования и застройки населенных пунктов (от19.06.1996г. №173): расстояние от края проезжей части дороги «до красной линии» жилой застройки должно быть не меньше 50 м. В то время как на их улице – всего лишь 1-3 м с учетом зеленой полосы и тротуара!

В конце прошлого года жители проблемной улицы решили пойти еще на один круг обращений и снова нарвались на «футбол». «Перенести наши дома мы, к сожалению, не можем. Поверьте, это не наша прихоть или нам делать нечего, у нас действительно ПРОБЛЕМА, у нас разрушаются дома» - такие воззвания, подкрепленные 94 подписями на нескольких листах (на улице 94 дома), получила мэрия, облгосадминистрация, райадминистрация Сумского района. Люди в n-ый по счету раз просили содействия чиновников, чтобы запретить движение крупногабаритного транспорта по их улице и установить соответствующие знаки; отремонтировать дорогу и тротуары, обустроить пешеходные переходы и остановки.

Кто это должен делать?

В октябре жители ул. Косовщинская побывали на личном приеме у А.Лысенко. После чего мэр распорядился создать рабочую группу для изучения возможности перенаправления грузового транспорта по переулку Гетманскому. Группа во главе с заместителем городского головы Максимом Галицким должна была выработать предложения и подать их мэру до 10 ноября 2017 года.

Не добившись ничего, в декабре прошлого года жители Косовщинской еще раз написали коллективное обращение к мэру, в исполком Сумского горсовета и главе облгосадминистрации. ОГА прислала разъяснение: «решение вопросов по ремонту и содержанию ул. Косовщинская г. Сумы, организации на ней дорожного движения находится в компетенции Сумского горсовета и его исполнительных органов». Аналогичный ответ пришел из управления патрульной полиции в г. Сумы: «Принятие решений о введении ограничений для движения грузовых транспортных средств относится к компетенции горсоветов и их исполнительных органов».

- Но исполком почему-то продолжает делать крайней патрульную полицию. Мы видели, как рассматривался наш вопрос на исполкоме. Шилов (начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета Виталий Шилов. - Ред.) сказал, что полиция считает: поскольку ул. Косовщинская является магистральной улицей общегородского значения, ограничивать движение грузовых автомобилей нецелесообразно. И все! Без голосования закрыли эту тему, - возмущается Екатерина Бушанова. – Какая же она «магистральная»? Ширина улицы всего 12-17 метров. Рядом улицы намного шире, но почему-то они не «магистральные». А «магистральной» наша улица стала, потому что должны были построить объездную дорогу, но ее нет и не будет, т.к. раздали землю под строительство. Как только начнут там строиться, поток тяжелых машин снова увеличится. Мы бьемся, бьемся и ничего не можем сделать. Никому мы не нужны. У людей уже не осталось терпения.

После такого «рассмотрения» на исполкоме Виталий Шилов отписал жильцам, что его управлением был подготовлен соответствующий проект решения исполкома «О предоставлении разрешения на осуществление мероприятий по запрету движения грузовых автомобилей по ул. Косовщинская», который был внесен на рассмотрение исполкома в декабре 2017 года, но позитивного решения не было принято».

Теперь жители ул. Косовщинская окончательно пришли к выводу: в ответе за продолжающееся разрушение их домов именно городская власть. Тем не менее они решили еще обратиться к народному депутату Олегу Медунице. Люди возмущены и заявляют, что готовы к перекрытию дороги и акции протеста в Киеве. Их поддерживает депутат горсовета по данному округу Александр Иванов.

Пройдясь по Косовщинской, наш корреспондент убедилась: отчаяние людей можно понять. Один дом уже обвалился. В остальных домах (в том числе и сравнительно новых) многочисленные вертикальные трещины толщиной от пальца до ладони. «В помещениях с такими щелями топи не топи, а больше 13 градусов не добьешься. Газ, электроэнергия, дрова, деньги – все на ветер», - сетует Екатерина Бушанова. Одноэтажное общежитие из-за наезда фур почти лишилось крыльца. Его жильцы говорят, что огромные машины, нагруженные кирпичом и лесом, круглосуточно едут на строительный склад по их придомовой территории, отчего постоянная загазованность и шум, по стенам идут трещины, проседают окна. Куда только ни обращались – все без толку.