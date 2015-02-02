Потенциальный убийца: когда люди зажаты между снежным сугробом и движущимся троллейбусом… Сумчанка Наталия Сердюк уверяет, что стала свидетелем происшествия, которое могло привести к трагедии, как два года назад, когда на пр. М.Лушпы под колесами троллейбуса погибла 16-летняя девушка

Руководство КП «Электротранс» не верит, что такое могло быть, поскольку Н.Сердюк не предоставила фото- и видеодоказательств, а значит, «нарушений рабочей инструкции водителем троллейбуса не усматривается».

А было так…

По словам Наталии Сердюк, все повторилось снова: зима, скользко, троллейбус останавливается за пределами остановки, люди зажаты между снежным сугробом и движущимся троллейбусом. Чудом никто не пострадал. Но, судя по этому случаю, в КП «Сумыэлектротранс», как и в КП «Дорремстрой», отвечающем за состояние дорог, призабыли трагедию двухлетней давности.

Было это на ул.Горького, вблизи остановки «Дворец культуры» 30 января (в тот день шел дождь). Водитель троллейбуса №7 (050), который ехал из Курского микрорайона в центр города, на большой скорости проскочил остановку и начал высаживать пассажиров практически в сугроб. (У сумских дорожников есть опасная традиция – зимой отделять проезжую часть от тротуара сугробом.) При этом водитель так спешил, что стал закрывать двери, придавливая выходящих и входящих пассажиров. Некоторые из них оказались за пределами троллейбуса. Люди кричали водителю, чтобы открыл двери, их поддержали криком и свистом другие свидетели происшествия. Однако, несмотря ни на что, троллейбус поехал. Чтобы не оказаться под колесами, пришлось прыгать в сугроб. К счастью, на сей раз всем удалось спастись.

- Я догнала этот троллейбус на маршрутке, чтобы сказать водителю о том, что он чуть не подавил людей, - говорит Н.Сердюк. – Водитель отмахнулся. А кондуктор начала кричать, что они опаздывают, что у нее очень трудная работа, ей тяжело… Ее совсем не интересовала аварийная ситуация. Она спросила: оплачен ли у меня проезд. Я показала проездной билет. И тут она начала меня оскорблять: мол, «халявщица», катаюсь бесплатно…

Ничего подобного…

Все это Н.Сердюк изложила в жалобе на имя директора КП «Электроавтотранс» Валерия Однорога, председателя временной контрольной комиссии Сумского горсовета по вопросам деятельности КП «Электроавтотранс» Алексея Рябенкова, а также написала заявление в полицию.

Из полиции пока не ответили. Временная депутатская комиссия включила рассмотрение обращения в повестку дня заседания 15 февраля. Примечательно, что в этот день должны были рассматриваться такие важные для города вопросы, как стратегия развития коммунального транспортного предприятия на 2018 год, финансовый отчет за 2017-ый, внесение изменений в горбюджет в связи с потребностями КП «Электроавтотранс», условия предоставления кредита на закупку троллейбусов и техусловия, которым они должны соответствовать. Однако заседание не состоялось, т.к. депутаты не смогли собраться.

Директор КП «Электроавтотранс» Валерий Однорог сообщил НаталииСердюк: материалами проверки по жалобе нарушений рабочей инструкции водителем троллейбуса не усматривается.

«Кроме того Вами не предоставлено дополнительных свидетельств (фото, видео и пр.), которые указывали бы на нарушения водителя, поэтому мы не имеем возможности более детально провести проверку по этому вопросу.

Также сообщаем Вам, что троллейбус этой марки оборудован системой блокирования движения в случае незакрытых дверей. Поэтому Ваше утверждение о движении троллейбуса с незакрытыми дверями ошибочно.

Несмотря на вышеизложенное, с водительским составом предприятия проведен дополнительный инструктаж по безусловному выполнению своих рабочих инструкций и этике поведения при работе с пассажирами», - говорится в ответе директора КП «Электроавтотранс».

После такого ответа Н.Сердюк готовит обращение городскому голове А.Лысенко с требованием служебного расследования: должным ли образом в КП «Электроавтотранс» была изучена ситуация, были ли опрошены свидетели происшествия и пр.

Примечательно: согласно инструкции для водителей троллейбусов, в осенне-зимний период, в условиях гололеда, допустимая скорость должна быть в два раза ниже установленной ПДД. Кроме того, хочется обратить внимание дорожных служб еще на один пункт инструкции, где сказано: движение троллейбусов прекращается, если на дороге толщина слоя воды или снега превышает 10 см.