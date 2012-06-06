Участники АТО получат «сложную» землю на Голубых озерах Проект градостроительной документации относительно индивидуальной застройки территории площадью 54,6 га на восточной окраине города прошел все стадии рассмотрения и готов к утверждению на исполкоме. После чего можно будет выдавать участки бойцам АТО

Об этом сообщил главный архитектор города Андрей Кравцов по окончании архитектурно-градостроительного совета 30 марта, одобрившего большинством голосов Детальный план данной территории, выполненный ООО «Современный институт архитектурного проектирования» по заказу управления архитектуры и градостроительства Сумского горсовета.

Что можно построить

По Детальному плану, предложенному главным архитектором проекта Наталией Иванцовой, территория площадью 54,6 га между улицами Михаила Кощия, Николая Данько и еще двумя запроектированными дорогами, разбита на 300 участков по 8 соток. Землю здесь планируют раздать преимущественно участникам АТО и нескольким многодетным семьям. Поскольку желающих получить землю было много, решили площадь участков уменьшить с десяти до восьми соток.

По проекту предполагается строительство 300 индивидуальных 1-4-этажных домов общей средней площадью 100-120 кв м. Следовательно, общая площадь жилого фонда составит около 25 тыс.кв. м. Предполагаемая численность населения – 1040 человек.

Кроме поквартального расположения индивидуальных участков, запроектированы общественная застройка (1-2-этажные здания т.н. «соцкультбыта»), дороги местного значения, велосипедные дорожки, тротуары, детские площадки, озеленение и благоустройство общей территории и даже пляж с кафе и магазином. В данный момент транспортное сообщение с другими частями города осуществляется только через ул.Кощия. Общественного транспорта нет. Расстояние до ближайшей школы по прямой – 2,5-3 км. Поэтому проект предусматривает детский сад на 125 мест, совмещенный с начальной школой на 100 мест. А вот для детей среднего и старшего школьного возраста строительство учебного заведения поблизости под вопросом. По Генплану в 12-ом микрорайоне школа должна быть, но будет ли она построена, никто не знает.

- Вас не смущает, что детям по дороге в школу придется пересекать объездную дорогу и железную дорогу? – спросил член градсовета Сергей Винтоняк, но был отослан автором проекта «к Генплану».

А строить пока нельзя

Проект застройки рассчитан на 7-10 лет. На первом этапе (3-5 лет) можно будет строить только на участках, предназначенных для многодетных семей. Остальная территория требует намыва и защиты от подтопления.

Главная трудность в освоении данного участка, по оценкам архитекторов, - это сложный рельеф, с резкими повышениями и понижениями уровня земли – от 140,4 м (крутой повышенный мыс в центральной части) до 123,6 (вдоль побережья Голубых озер).

Голубые озера находятся в северо-западной части будущего массива, с юго-востока – гидрокарьер и насосная станция КП «Горводоканал», немного дальше на восток – старица. С востока – граница города и сельскохозяйственные земли Сумского района. В северо-восточной части – небольшая лесопарковая зона. С запада участок граничит с дачным массивом.

Территория насыщена сетями водопровода и воздушными линиями электропередач. В восточной части участка проходит газопровод высокого давления, воздушная линия электропередач и сеть водоотведения. Единственное, чего нет - канализации.

В Генплане города предусмотрен комплекс мероприятий по защите от подтопления территории вдоль Голубых озер и гидрокарьера, а также по рекультивации земель на месте заброшенного песчаного карьера и по намыву основной территории. Кроме того, необходимо позаботиться об отводе дождевых и талых вод, гумусовом слое. А при строительстве подвалов возможно повышение грунтовых вод.

Стоит напомнить: индивидуальная застройка в этой части города появилась в уточненном Генплане города только в 2012 году. Тогда в этом районе землю обещали выделить людям, имеющим заслуги перед городом (спортсменам), и под детские дома семейного типа. По старому Генплану там собирались построить многоэтажный жилой массив, т.к. только большое количество жилья (здесь должно было жить 70 тыс. человек) могло оправдать огромные затраты, связанные с намывом песка. Об этом напомнил на градсовете Николай Ильченко - один из старейших сумских архитекторов.

Вопросы своих коллег-архитекторов: «Откуда брать песок?», «Может это для города неподъемный объем работ?» - Н.Иванцова тоже переадресовывала «к Генплану», намекая, что прекрасно понимает нелогичность отведения данного участка под индивидуальную застройку, но при подготовке детального плана, как и положено, руководствовалась действующим Генпланом и задачами, поставленными заказчиком, т.е. управлением архитектуры Сумского горсовета. Большинство членов градсовета с пониманием отнеслись к такой позиции, назвав работу профессиональной. Три члена градсовета – Сергей Винтоняк, Владимир Чепик и Виктор Шахов - при голосовании воздержались.

Присутствующие на заседании градсовета участники АТО настаивали на одобрении проекта. Многие не скрывали озабоченности неготовностью данной территории к началу строительства, но, зная о дефиците свободных земельных участков в городе, рассуждали примерно так: когда все уже раздерибанено, надо поскорее брать, что дают.

К слову: следующий участок, готовящийся под индивидуальную застройку, – зона старого аэропорта.

Как отметил главный архитектор области Олег Кривцов, практика показывает, что участники АТО не спешат строиться на уже полученных земельных участках, рассматривая их как актив.