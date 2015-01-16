Биометрическая паспортизация набирает обороты Больше 45 тысяч паспортов гражданина Украины нового образца в виде id-карточки оформлены в Сумской области за два года

Исполнился год, как последнее подразделение миграционной службы Сумской области прекратило оформление паспортов гражданина Украины в форме книжечки. Тем не менее у сумчан, сталкивающихся с вопросом оформления главного документа, удостоверяющего личность, по-прежнему возникают вопросы об обязательности биометрической паспортизации, объеме информации, содержащейся в чипе пластиковой карты, правопреемственности паспортов старого и нового образца, к примеру при наследовании имущества по завещанию и пр. В связи с этим, за разъяснениями мы обратились в Государственную миграционную службу Украины в Сумской области. Речь пойдет исключительно о паспорте гражданина Украины, не касаясь загранпаспортов.

Насколько обязательна биометрия

Как рассказала начальник отдела по вопросам гражданства, паспортизации и регистрации Государственной миграционной службы Украины в Сумской области Людмила Старцева, сейчас паспортом гражданина Украины исключительно в виде id-карточки документируются:

- все граждане Украины, достигшие 14-летнего возраста;

- лица, которые получают паспорт Украины впервые;

- в случае потери документа, его похищения, непригодности к использованию;

- при изменении информации, внесенной в паспорт.

Во всех этих случаях возможность получения паспорта старого образца не предусмотрена.

А вот лица по достижении 25/45-летнего возраста имеют право выбора - по желанию они могут либо вклеить новую фотографию в уже имеющийся паспорт-книжечку, либо оформить новый документ в виде id-карточки. Во втором случае, как предусматривается законодательством, старый документ изымается и аннулируется. Такое же право выбора имеют и граждане после получения идентификационного кода (регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц-плательщиков налогов) или уведомления об отказе от принятия указанного номера.

- Степень защиты нового документа намного выше бумажного аналога, - говорит Людмила Старцева. – При смене паспорта человек не теряет свои права - так было и раньше, так есть и сейчас. Как показывает практика, очень в редких случаях где-либо требуется старый паспорт. Но если возникнет необходимость подтвердить личность по данным старого паспорта, можно обратиться в Государственную миграционную службу и получить извлечение из Единого государственного демографического реестра. Кроме того, для подстраховки, прежде чем сдать старый документ, можно сделать нотариально заверенную копию.

Законодательство Украины не определяет конечной даты действия паспорта гражданина Украины образца 1994 года, поэтому обязанности его менять на id-карту нет. Однако следует понимать: паспорт-книжечка в условиях современных технологий практически не защищен от подделки, поэтому оформление id-карты уместно из соображений безопасности и защиты от мошенничества.

Какие данные содержит id-карточка

Напомним: ID-карта — это пластиковая карточка с фото гражданина и чипом, куда записаны данные владельца.

По данным миграционной службы, в паспорт гражданина Украины в форме карточки вносится следующая информация: название государства, название документа, имя лица, пол, гражданство, дата рождения, уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре, номер документа, дата окончания срока действия документа, дата выдачи документа, уполномоченный субъект, выдавший документ (код), место рождения, оцифрованное изображение лица человека, оцифрованная подпись.

В 14 лет биометрический паспорт выдается сроком на 4 года, с 18-летнего возраста – на 10 лет.

Где получить и сколько стоит

Оформление и выдача первой id-карты (при достижении 14-летнего возраста или вместо паспорта-книжечки образца 1994 года) осуществляется территориальным подразделением ГМС по зарегистрированному месту жительства. После оформления id-карты в дальнейшем все услуги по оформлению паспорта можно получать в любом отделении ГМС Украины (по месту обращения).

В Сумах оформить такой документ можно в четырех местах. У жителей Ковпаковского района заявления принимаются в Ковпаковском районном отделе по адресу: ул.Нижнехолодногорская,8 и в Центре предоставления административных услуг на ул.Горького,21. Жителей Заречного района обслуживает Заречный районный отдел по адресу: Белопольское шоссе,24 и паспортный сервис на Покровской площади,11.

Тем, кто получает паспорт Украины впервые, услуга предоставляется бесплатно. В случае обмена паспорта взамен утраченного или поврежденного взимается административный сбор: 279 грн за оказание услуги в течение 20 рабочих дней; за 10 рабочих дней - 366 грн. На практике сроки оформления сдвигаются до месяца и 14 дней соответственно.