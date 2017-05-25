Тысячи долларов наличных, усадьбы и суды с экс-женой. Чем живут новые замы начальника УЗЭ Сумщины Биографии и анализ деклараций новых руководителей Управления защиты экономики Нацполиции в Сумской области.

У одного безработная жена строит дома под 300 квадратов и имеет 700 тысяч гривен налички, а у другого через суд пытается признать право собственности на совместно нажитое имущество.

Напомним: 19 марта временно исполняющим обязанности начальника УЗЭ Сумщини вместо Николая Сыча, который засветился в скандале в поезде "Киев-Одесса" и уволился, был назначен харьковчанин Богдан Подсоха. Вместе с ним из Харькова в Сумы приехали и новые заместители. 23 марта исполнять обязанности замначальника УЗЭ - начальника отдела организации работы, мониторинга и контроля стал Дмитрий Малик. А обязанности замначальника -начальника отдела оперативно-аналитического обеспечения возложили на Олега Рабцуна.

Олег Рабцун и дома его жены

Олег Владимирович Рабцун работает в органах почти 20 лет. Карьеру правоохранителя он начал в декабре 1998 года на должности инспектора-дежурного вытрезвителя Чугуевского райотдела Харьковской области. Через три месяца перевелся в участковые. С 2002 по 2004 работал опером группы взаимодействия с органами охраны здоровья по вопросам выявления лиц, инфицированных СПИДом и больных венерическими заболеваниями при Харьковском горуправлении милиции. Потом продолжил службу оперативника в других подразделениях (по розыску преступников и пропавших без вести, по раскрытию преступлений, связанных с применением оружия, по борьбе с организованной преступностью и т.п.) С 2009 года работает в службе борьбы с экономическими преступлениями.

Последнее место работы до назначения в Сумы - начальник межрайонного отдела №2 (г.Чугуев) управления защиты экономики в Харьковской области.

Согласно декларациям о доходах г-н Рабцуна за 2015-2017 годы, он живет с супругой Рабцун Яной Григорьевной, которая доходов от работы или предпринимательской деятельности на протяжении трех лет (с 2015-го по 2017-й) не получала. За это время единственный источник ее дохода - продажа движимого имущества в 2017 году за 775 тысяч гривен. При этом в декларациях полицейского на нее, начиная с 2015 года, записывается наличка, размер которой колеблется от 600 до 747 тысяч гривен. Кроме того, безработная супруга правоохранителя имеет два недостроя в Харьковской области площадью 250 и 300 квадратных метров и жилой дом на 181,5 квадратов. Также ей принадлежат два земельных участка. В октябре 2017 года г-жа Рабцун стала владелицей грузовика MAN TGA 18.440 2008 года выпуска. Согласно данным декларации полицейского, его стоимость на момент приобретения составила всего 167 тысяч гривен. При этом на сайте «Авториа» цены на такие машины стартуют от 14,5 тысяч долларов, то есть от 377 тысяч гривен.

Сам же полицейский владеет лишь квартирой в Чугуеве площадью 83,5 квадрата. За прошлый год он получил чуть больше 170 тысяч гривен зарплаты. В 2016-м его зарплата составила 115 тысяч, а в 2015-м - 66 тыс. грн.

Дмитрий Малик и его экс-супруга

Второй замначальника УЗЭ - Малик Дмитрий Олегович - к борьбе с экономической преступностью приступил сразу после окончания университета внутренних дел, в июле 2004 года. Перед назначением в Сумы он был замом у г-на Рабцуна в межрайонном отделе №2 (г. Чугуев) Управления защиты экономики в Харьковской области. Из доходов в его декларации за 2017 год указана лишь официальная зарплата – 156 638 грн. При этом налички у г-на Малика задекларировано на миллион - 40 тысяч долларов. По данным г-на Малика, в прошлом году он пользовался 3 квартирами в Харькове: общей с родителями - 65,4 м кв., отцовской - в 147 квадратов и маминой - в 137. Родители у полицейского занимаются бизнесом. Мама - Любовь Малик - является собственником ООО «Незалежність», которое занимается розничной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями. Отец правоохранителя - Олег Малик - предприниматель, занимающийся сдачей в аренду и эксплуатацию недвижимости. Предпринимателем была и экс-супруга полицейского Анна Реунова. С ней г-н Малик развелся через суд в прошлом году.

Она в ответ через суд добилась алиментов. Сейчас в Дзержинском районном суде Харькова слушается дело о признании имущества объектом совместной собственности и разделе имущества семьи. Что примечательно, помимо указанных в декларации земельных участков и автомобиля HONDA CRV 2012 года за 364 629 грн. экс-супруги делят мебель и технику стоимостью полмиллиона гривен, а также нежилые помещения площадью 55,5 кв. м по адресу улица 23-го Августа, 24 в Харькове, которых в декларациях полицейского нет. Более того, речь идет о признании мнимым договора купли-продажи этих помещений в части покупателя-третьего лица. Простыми словами, помещения куплены на подставное лицо.