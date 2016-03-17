Новый земельный "подарок" ветеранам АТО

Теперь вместо земли городские власти хотят предложить воинам квартиры еще в не построенных домах. Причем, как выяснилось, новый микрорайон планируется на территории, часть которой уже давно отдана в аренду частному застройщику под индивидуальную застройку.
Как заявляет застройщик, половина принадлежащих ему 6 га уже освоена: получены адреса, четыре индивидуальных дома построены, остальные в процессе. Тем не менее, управление архитектуры и градостроительства, опираясь на измененный в 2012 году Генплан города, продвигает новый проект и настоятельно советует участникам АТО взамен земельных участков на этом месте согласиться на обещание квартир. Ведь таким образом можно удовлетворить потребность в жилье намного большего числа воевавших людей, да и остальным горожанам новое жилье не помешает. Тем более в городе это чуть ли не единственное место, где можно построить сразу целый микрорайон.
Однако проблема в том, что участники АТО от городских властей не могут услышать внятного ответа на вполне логичные вопросы: когда жилье будет построено (и будет ли построено вообще), каким образом будущий инвестор согласится бесплатно отдать часть квадратных метров и какое это будет количество квартир – одна, две или 200-300? Поэтому доверять обещаниям никто не спешит. Говорят: если бы такой проект рассматривался в 2012 году, не было бы претензий. Но сейчас уже четыре года идет война, поэтому вполне логично вернуть участку в Роменском микрорайоне прежнее назначение – «под индивидуальную застройку» и раздать участникам войны.
Речь идет об участке в 43,6 га на западной окраине города - между улицами Нахимова, Соколиной и двумя существующими пока только в проекте. На территории, которая сейчас используется в основном под огороды, намереваются построить дома разной высотности: на одном участке – двухэтажные, на другом - до 5-16 этажей с встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Под частью территории планируется подземный паркинг. Предусмотрен детский сад на 315 мест, совмещенный с начальной школой на 100 мест. Отдельного учебного заведения для учеников средних и старших классов в проекте нет, поскольку до ближайшей школы №25 от 300 до 900 метров. Всего в новом микрорайоне планируется 4338 квартир (по желанию заказчика, однокомнатных - 60%, двухкомнатных – 30% и трехкомнатных - 10%). Жилье общей площадью 208 тыс. кв. м рассчитано на 7582 человек. Запроектировано даже пожарное депо.
Проект детального плана данной территории разработан по заказу управления архитектуры и градостроительства Сумского горсовета ООО «Сумской институт архитектурного проектирования». Он рассчитан на 7-10 лет, первый этап – 3-5 лет. Данный проект градостроительной документации прошел общественное обсуждение с 17 января по 19 февраля 2018 года. Затем он получил позитивные выводы всех необходимых служб (МЧС, Госпотребслужба и пр.). Его одобрил градсовет при управлении архитектуры и градостроительства Сумского горсовета 20 апреля. Еще до градсовета начальник этого управления Андрей Кравцов подписал акт приема-передачи работ. Осталось утвердить решением исполкома. Затем управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета, в ведение которого передан земельный участок, проведя конкурс, определит застройщика. А.Кравцов уверяет: в данный момент прорабатывается предложение - в условиях аукциона прописать конкретный процент жилья, который застройщик обязуется передать участникам АТО.
Как сообщила главный архитектор проекта Наталия Иванцова, на территории есть несколько строений - четыре сблокированных малоэтажных дома и четыре индивидуальных вдоль переулка Гетманского. По проекту, земельные участки существующей застройки сохраняются, кроме участков, попадающих в зону дорог в красных линиях.
- На данной территории есть определенные кадастровые участки, выделенные под частную индивидуальную застройку. Есть несколько участков, которые попадают в красные линии и находятся прямо на дороге. По Генплану, сейчас это дорога в красных линиях, и город должен определяться в законном порядке, что с этими участками делать, - отметила Н.Иванцова.
Возмущение застройщика Георги Церетели, владеющего данными участками на правах аренды, Наталия Иванцова переадресовывает управлению архитектуры и градостроительства Сумского горсовета. По ее словам, о наличии разрешительных документов на застройку части проектируемой территории она узнала в последний момент.
- Строить на этом месте будет нереально. Вы не согласовывали корпоративные права. У вас нет официального запроса и нет официального ответа, - заявил Г.Церетели после заседания градсовета.
- Вы принесли заявление в последний день общественного обсуждения, - упрекнула заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Сумского градсовета Ольга Бондаренко, отвечавшая за организацию рассмотрения поступивших предложений.
- Поскольку у вас есть разрешительные документы, стойте, - сказал А.Кравцов. При этом главный архитектор города признался, что был в шоке, когда в феврале этого года увидел представленные Г.Церетели документы, т.к. не подозревал об их существовании.
- С 2005 года у нас есть все разрешительные документы. По старому Генплану, здесь индивидуальная застройка. Не сблокированные коттеджи и не высотки, а индивидуальные, отдельно стоящие дома. На сегодняшний день их осталось построить 60. Четыре дома уже построены, введены в эксплуатацию, получены адреса и действуют декларации еще с 2014 года, - объяснил Г.Церетели нашему корреспонденту. - Не было никаких официальных запросов, никто не предупреждал, что будут делать. Не предупреждали, когда подписывали акты и когда выставляли на общественные слушания. Во время общественных слушаний мы подавали все документы, которые у нас были. Не учли их. Не учли, что стройка там продолжается. Мы построили четыре дома и на своем участке мы продолжаем строительство. Этот участок у нас на правах договора аренды земли под застройку жилого частного массива. Но они переделывают детальный план, утвержденный горсоветом в 2010 году, чтобы блокировать строительство. Сегодня мы услышали, что все-таки у нас есть документы и этот факт будет учитываться. Другой вопрос: когда это будет учитываться, кем и как это будет отражаться? Вот этого мы не услышали.
По итогам очередного скандального градсовета возникает ряд вопросов, наводящих на одно подозрение: кто-то кого-то держит за лохов – или чиновники сумчан, или сумчане непрофессиональных чиновников.
Во-первых, зачем городские власти сталкивают законные права людей, вернувшихся с войны, с правами других лиц, провоцируя конфликт в городе? Неужели рассчитывают таким способом отбить участок, который тоже в свое время был отдан с пренебрежением условий первоначального Генплана? Как раз на том месте должна была проходить объездная дорога, решившая бы проблему многих разбитых большегрузным транспортом городских улиц, жители которых жалуются на трещины в домах. В частности, на находящейся поблизости ул.Косовщинская, о которой мы писали в этом году.
Во-вторых, зачем Сумской горсовет голосовал за выделение бюджетных средств на проект, который может не осуществиться, поскольку не урегулированы правовые вопросы? Стоимость самого проекта - свыше 130 тыс. грн плюс топографо-геодезическая съемка – около 120 тыс. грн. Неужели надо принимать без разбора все предложения со словом «АТО»? Некоторые члены градсовета уже обратили внимание: все проекты, касающиеся будущей застройки земли для участников АТО, делает одна и та же (пусть даже очень авторитетная) проектная организация. Вопрос «А был ли конкурс проектантов?» А.Кравцов счел за придирку: мол «А разве он предусмотрен?».
В-третьих, зачем городские власти устраивают публичные обсуждения градостроительной документации, в том числе и в профессиональной среде на архитектурно-градостроительном совете, игнорируя при этом очевидные обстоятельства, ведущие к конфликту? На градсовете 20 апреля, куда пришли возмущенные участники АТО и не менее возмущенный застройщик Г.Церетели, архитекторы, по сути, оказались заложниками ситуации, разрешение которой – не в их профессиональной компетенции. С одной стороны, проект, как признало большинство членов градсовета, профессионально грамотный и заслуживает одобрения: градсовет большинством голосов принял решение рекомендовать его для дальнейшего утверждения. С другой - участники АТО требовали от архитекторов не одобрять проект, поскольку не учтены их социальные интересы. Кроме того, оказалось, что работа, скорее всего, не будет реализована в том виде, в каком оплачена, представлена и одобрена, т.к. управление архитектуры Сумского горсовета изначально не поставило перед проектантом задачу учесть интересы арендатора 6 га земли, а это предусмотрено законодательством.
Ветераны АТО на своем координационном совете, состоявшемся после заседания градсовета, так и не приняли окончательного решения – продолжать им отстаивать свое право на земельные участки или все-таки соглашаться на квартирные обещания в неопределенной перспективе. Как сообщил председатель координационного совета ветеранов АТО Андрей Тимофеев, решено еще раз обсудить этот вопрос с городскими властями за «круглым столом» и сделать окончательные выводы после того, как станет известно, что реально власть может предложить ветеранам в целом по городу, в какие сроки и под какие гарантии. Т.е. речь идет о программе.
Напомним: это не первое сомнительное предложение городских властей ветеранам АТО по земельному вопросу. На предыдущем заседании градсовета рассматривался проект градостроительной документации по индивидуальной застройке территории площадью 54,6 га в районе Голубых озер, где распланированы участки по 8 соток для участников АТО. Однако, по мнению специалистов, из-за сложного рельефа и возможного подтопления строить дома без дорогостоящей предварительной подготовки там нельзя.
Сейчас в Сумах около 3 тысяч ветеранов АТО, и в связи с продолжением войны на Донбассе их число растет. Земельные участки выделены примерно 500 человекам, из них имеют возможность строиться от силы 50. Не секрет, что ветераны продают участки практически за бесценок - по $3-5 тыс.
Сумской исполком в апреле принял решение об изменении состава градостроительного совета при городском управлении архитектуры и градостроительства.
- Наш кворум часто бывает на критической границе. А депутаты горсовета бывали на заседаниях кто по одному разу, кто по два. Поэтому было предложено исключить их из состава градсовета. А все архитекторы предыдущего состава остались, - сообщил начальник отдела Генерального плана и архитектурного планирования управления архитектуры и градостроительства Сумского горсовета Александр Фролов. - Кроме того, изъявил желание работать в составе градостроительного совета заслуженный строитель Украины, лауреат премии Совета министров СССР в области архитектуры, почетный гражданин города Епифанов Анатолий Александрович.
При этом на первом после обновления заседании градсовета А.Епифанов отсутствовал, как объяснил А.Фролов, по уважительным причинам.
Проект градостроительной документации относительно индивидуальной застройки территории площадью 54,6 га на восточной окраине города прошел все стадии рассмотрения и готов...
Cумских архитекторов, собравшихся на градсовет, крайне не устраивает имеющаяся в районе Эспланады хаотичная застройка, не позволяющая сделать здесь благоустоенный район...
Как разбазаривается сумская земля в обход земельных торгов и конкурсов по версии прокуратуры.... 1
Новый состав Сумского градсовета признал негодным к реализации план застройки 12-го микрорайона... 1
Участники АТО, проживающие в Белополье, устроили в Сумах пикет под зданием Госгеокадастра с требованием выдать им положенную по закону землю....