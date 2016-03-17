Новый земельный "подарок" ветеранам АТО Планы изменились: на земельном участке в Роменском микрорайоне, который хотели отдать участникам АТО, запланировали многоэтажный микрорайон

Теперь вместо земли городские власти хотят предложить воинам квартиры еще в не построенных домах. Причем, как выяснилось, новый микрорайон планируется на территории, часть которой уже давно отдана в аренду частному застройщику под индивидуальную застройку.

Как заявляет застройщик, половина принадлежащих ему 6 га уже освоена: получены адреса, четыре индивидуальных дома построены, остальные в процессе. Тем не менее, управление архитектуры и градостроительства, опираясь на измененный в 2012 году Генплан города, продвигает новый проект и настоятельно советует участникам АТО взамен земельных участков на этом месте согласиться на обещание квартир. Ведь таким образом можно удовлетворить потребность в жилье намного большего числа воевавших людей, да и остальным горожанам новое жилье не помешает. Тем более в городе это чуть ли не единственное место, где можно построить сразу целый микрорайон.

Однако проблема в том, что участники АТО от городских властей не могут услышать внятного ответа на вполне логичные вопросы: когда жилье будет построено (и будет ли построено вообще), каким образом будущий инвестор согласится бесплатно отдать часть квадратных метров и какое это будет количество квартир – одна, две или 200-300? Поэтому доверять обещаниям никто не спешит. Говорят: если бы такой проект рассматривался в 2012 году, не было бы претензий. Но сейчас уже четыре года идет война, поэтому вполне логично вернуть участку в Роменском микрорайоне прежнее назначение – «под индивидуальную застройку» и раздать участникам войны.

Планов - на целый микрорайон

Речь идет об участке в 43,6 га на западной окраине города - между улицами Нахимова, Соколиной и двумя существующими пока только в проекте. На территории, которая сейчас используется в основном под огороды, намереваются построить дома разной высотности: на одном участке – двухэтажные, на другом - до 5-16 этажей с встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Под частью территории планируется подземный паркинг. Предусмотрен детский сад на 315 мест, совмещенный с начальной школой на 100 мест. Отдельного учебного заведения для учеников средних и старших классов в проекте нет, поскольку до ближайшей школы №25 от 300 до 900 метров. Всего в новом микрорайоне планируется 4338 квартир (по желанию заказчика, однокомнатных - 60%, двухкомнатных – 30% и трехкомнатных - 10%). Жилье общей площадью 208 тыс. кв. м рассчитано на 7582 человек. Запроектировано даже пожарное депо.

Проект детального плана данной территории разработан по заказу управления архитектуры и градостроительства Сумского горсовета ООО «Сумской институт архитектурного проектирования». Он рассчитан на 7-10 лет, первый этап – 3-5 лет. Данный проект градостроительной документации прошел общественное обсуждение с 17 января по 19 февраля 2018 года. Затем он получил позитивные выводы всех необходимых служб (МЧС, Госпотребслужба и пр.). Его одобрил градсовет при управлении архитектуры и градостроительства Сумского горсовета 20 апреля. Еще до градсовета начальник этого управления Андрей Кравцов подписал акт приема-передачи работ. Осталось утвердить решением исполкома. Затем управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета, в ведение которого передан земельный участок, проведя конкурс, определит застройщика. А.Кравцов уверяет: в данный момент прорабатывается предложение - в условиях аукциона прописать конкретный процент жилья, который застройщик обязуется передать участникам АТО.

Вот незадача!

Как сообщила главный архитектор проекта Наталия Иванцова, на территории есть несколько строений - четыре сблокированных малоэтажных дома и четыре индивидуальных вдоль переулка Гетманского. По проекту, земельные участки существующей застройки сохраняются, кроме участков, попадающих в зону дорог в красных линиях.

- На данной территории есть определенные кадастровые участки, выделенные под частную индивидуальную застройку. Есть несколько участков, которые попадают в красные линии и находятся прямо на дороге. По Генплану, сейчас это дорога в красных линиях, и город должен определяться в законном порядке, что с этими участками делать, - отметила Н.Иванцова.

Возмущение застройщика Георги Церетели, владеющего данными участками на правах аренды, Наталия Иванцова переадресовывает управлению архитектуры и градостроительства Сумского горсовета. По ее словам, о наличии разрешительных документов на застройку части проектируемой территории она узнала в последний момент.

- Строить на этом месте будет нереально. Вы не согласовывали корпоративные права. У вас нет официального запроса и нет официального ответа, - заявил Г.Церетели после заседания градсовета.

- Вы принесли заявление в последний день общественного обсуждения, - упрекнула заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Сумского градсовета Ольга Бондаренко, отвечавшая за организацию рассмотрения поступивших предложений.

- Поскольку у вас есть разрешительные документы, стойте, - сказал А.Кравцов. При этом главный архитектор города признался, что был в шоке, когда в феврале этого года увидел представленные Г.Церетели документы, т.к. не подозревал об их существовании.

- С 2005 года у нас есть все разрешительные документы. По старому Генплану, здесь индивидуальная застройка. Не сблокированные коттеджи и не высотки, а индивидуальные, отдельно стоящие дома. На сегодняшний день их осталось построить 60. Четыре дома уже построены, введены в эксплуатацию, получены адреса и действуют декларации еще с 2014 года, - объяснил Г.Церетели нашему корреспонденту. - Не было никаких официальных запросов, никто не предупреждал, что будут делать. Не предупреждали, когда подписывали акты и когда выставляли на общественные слушания. Во время общественных слушаний мы подавали все документы, которые у нас были. Не учли их. Не учли, что стройка там продолжается. Мы построили четыре дома и на своем участке мы продолжаем строительство. Этот участок у нас на правах договора аренды земли под застройку жилого частного массива. Но они переделывают детальный план, утвержденный горсоветом в 2010 году, чтобы блокировать строительство. Сегодня мы услышали, что все-таки у нас есть документы и этот факт будет учитываться. Другой вопрос: когда это будет учитываться, кем и как это будет отражаться? Вот этого мы не услышали.

Кто кого?

По итогам очередного скандального градсовета возникает ряд вопросов, наводящих на одно подозрение: кто-то кого-то держит за лохов – или чиновники сумчан, или сумчане непрофессиональных чиновников.

Во-первых, зачем городские власти сталкивают законные права людей, вернувшихся с войны, с правами других лиц, провоцируя конфликт в городе? Неужели рассчитывают таким способом отбить участок, который тоже в свое время был отдан с пренебрежением условий первоначального Генплана? Как раз на том месте должна была проходить объездная дорога, решившая бы проблему многих разбитых большегрузным транспортом городских улиц, жители которых жалуются на трещины в домах. В частности, на находящейся поблизости ул.Косовщинская, о которой мы писали в этом году.

Во-вторых, зачем Сумской горсовет голосовал за выделение бюджетных средств на проект, который может не осуществиться, поскольку не урегулированы правовые вопросы? Стоимость самого проекта - свыше 130 тыс. грн плюс топографо-геодезическая съемка – около 120 тыс. грн. Неужели надо принимать без разбора все предложения со словом «АТО»? Некоторые члены градсовета уже обратили внимание: все проекты, касающиеся будущей застройки земли для участников АТО, делает одна и та же (пусть даже очень авторитетная) проектная организация. Вопрос «А был ли конкурс проектантов?» А.Кравцов счел за придирку: мол «А разве он предусмотрен?».

В-третьих, зачем городские власти устраивают публичные обсуждения градостроительной документации, в том числе и в профессиональной среде на архитектурно-градостроительном совете, игнорируя при этом очевидные обстоятельства, ведущие к конфликту? На градсовете 20 апреля, куда пришли возмущенные участники АТО и не менее возмущенный застройщик Г.Церетели, архитекторы, по сути, оказались заложниками ситуации, разрешение которой – не в их профессиональной компетенции. С одной стороны, проект, как признало большинство членов градсовета, профессионально грамотный и заслуживает одобрения: градсовет большинством голосов принял решение рекомендовать его для дальнейшего утверждения. С другой - участники АТО требовали от архитекторов не одобрять проект, поскольку не учтены их социальные интересы. Кроме того, оказалось, что работа, скорее всего, не будет реализована в том виде, в каком оплачена, представлена и одобрена, т.к. управление архитектуры Сумского горсовета изначально не поставило перед проектантом задачу учесть интересы арендатора 6 га земли, а это предусмотрено законодательством.

Ветераны АТО на своем координационном совете, состоявшемся после заседания градсовета, так и не приняли окончательного решения – продолжать им отстаивать свое право на земельные участки или все-таки соглашаться на квартирные обещания в неопределенной перспективе. Как сообщил председатель координационного совета ветеранов АТО Андрей Тимофеев, решено еще раз обсудить этот вопрос с городскими властями за «круглым столом» и сделать окончательные выводы после того, как станет известно, что реально власть может предложить ветеранам в целом по городу, в какие сроки и под какие гарантии. Т.е. речь идет о программе.

Напомним: это не первое сомнительное предложение городских властей ветеранам АТО по земельному вопросу. На предыдущем заседании градсовета рассматривался проект градостроительной документации по индивидуальной застройке территории площадью 54,6 га в районе Голубых озер, где распланированы участки по 8 соток для участников АТО. Однако, по мнению специалистов, из-за сложного рельефа и возможного подтопления строить дома без дорогостоящей предварительной подготовки там нельзя.

Сейчас в Сумах около 3 тысяч ветеранов АТО, и в связи с продолжением войны на Донбассе их число растет. Земельные участки выделены примерно 500 человекам, из них имеют возможность строиться от силы 50. Не секрет, что ветераны продают участки практически за бесценок - по $3-5 тыс.