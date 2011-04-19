Право

Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 21:292

О педагогике, СБУ и патриотизме: скандал с поездкой сумских студентов в Крым

Студенты Сумского государственного педуниверситета им. Макаренко проходили практику на аннексированном полуострове, согласно плану маршрута, который утвердило руководство университета.

Об этом 11 мая, сообщил телеканал UA:Суми. Речь идет об учебной практике студентов специальности «туризм». Журналисту Игорю Назаренко, ректор СГПУ им. Макаренко Юрий Лянной сообщил, что практика проводилась в рамках дисциплины «повышение профессионального мастерства». А необходимость ее прохождения именно в Крыму, пояснил тем, что студенты должны пройти 6 категорийных походов, в том числе и походы в горной местности. Однако почему был выбран именно оккупированный полуостров, а не Карпаты, ответа нет. Тем более что там есть маршруты такой же категории сложности, как и в Крыму. Более того, после оккупации Крыма сумские туристы освоили горные маршруты в Турции.

На вопрос журналиста о допустимости прохождения практики студентами на оккупированной территории ректор университета ответил: «Вы знаете, перед тем, как это решать, мы согласовали этот вопрос с СБУ».

И тут самое интересное! Как прокомментировала «Данкору» пресс-секретарь УСБУ в Сумкой области Олеся Рапута никто из университета в УСБУ с подобным вопросом не обращался... Соответственно, никаких согласований и не получал.

Выходит, ректор Лянной сообщил журналистам заведомо недостоверную информацию и при этом оклеветал Службу безопасности Украины! Что еще примечательно, в этом университете на должности директора института истории и филологии работает супруга подполковника СБУ Геннадия ПодрезаЮлия Подрез. Кстати, до недавнего времени г-н Подрез курировал от СБУ педуниверситет (сейчас он советник ректора СумГУ). Возможно, именно с ним г-н Лянной согласовывал поездку в аннексированный Крым?

В соцсетях сумчане по-разному отреагировали на эту новость. Например, пресс-секретарь одного из нардепов Леся Кирий со ссылкой на законодательство отмечает, что поездки в Крым согласованию с  СБУ не подлежат. Но тут же акцентирует внимание на том, что это вопрос патриотизма. И в этом нельзя с ней не согласиться. Ведь речь идет не о поездке к родственникам, а о систематическом прохождении практики студентами (!) педагогического университета. Будущими педагогами. Я не случайно употребила слово «систематический». Так как на официальном сайте СГПУ им. Макаренко без труда нашла видеоролик студентов и за прошлый год, в котором полно кадров из аннексированного Крыма.

Право Крым СБУ СумГПУ
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