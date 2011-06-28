«Зайцева на нас даже не взглянула»: рассказ сумчанки, потерявшей сына в харьковском ДТП 18 октября прошлого года Светлана Виниченко потеряла своего единственного сына Александра Евтеева. В Харькове, на перекрестке улицы Сумской, под тяжелым внедорожником Lexus погибла и сестра жены Александра - Диана Берченко. Супруга Александра, Ксения, чудом выжила.

Правда, как рассказала OBOZREVATEL.UA Светлана Виниченко, девушке это далось очень нелегко. Ксении еще предстоит долгое лечение и реабилитация.

Родные погибших не верят в то, что виновники аварии - Елена Зайцева (она управляла Lexus) и Геннадий Дронов (он ехал на Volkswagen Touareg) - понесут наказание. До сих пор следствие не может установить, с какой же скоростью двигался внедорожник Зайцевой. А ей самой зачем-то дважды проводили анализ крови.

Светлану Виниченко звонок OBOZREVATEL.UA застал, когда она выходила из церкви. Женщина рассказала, как живет после потери сына. Этот разговор дался ей очень нелегко. Далее от первого лица.

Страшная ночь

- У нас Саша был единственный сын. Я хорошо помню ту ночь. Примерно в 12 ночи позвонил сват Игорь. И сказал, что произошла авария в Харькове, и нам с мужем нужно приехать. Мы как раз были в Киеве. Спрашиваю – кто там был? Говорит, Саша, Ксюша и Диана. Мол, девочки пострадали, в реанимации им делают операции, Саша - нормально. Он тогда просто не смог нам сказать всего, что произошло. Говорит, мне неудобно разговаривать, тут врачи пришли, я бумаги заполняю...

Потом я ему звоню, а он трубку не берет. И я поняла, что он что-то не договаривает. Мы ехали в Харьков, я с телефона зашла в интернет, а там новость за новостью... Когда я дошла до списка погибших, я не смогла его читать, дала мужу… Сашу мы искали уже через полицию, куда его отвезли.

Они смягчили ей удар

То, что Ксения выжила, это огромное чудо. Сами врачи говорят, что не ждали такого. Следователи предполагают, что Ксения стояла между Сашей и Дианой, и они своими телами спасли ее, не дали ей погибнуть. Она упала на них, голова не сильно пострадала, а основной удар пришелся на ее туловище.

Ксения очень борется за себя. Врачи говорят, что только благодаря этому она смогла встать на ноги, они думали, что она останется в инвалидной коляске. Она пахала, слезы градом, но если ей сказали, что это упражнение нужно сделать 20 раз, значит, она его сделает. Она перенесла много операций. Потом она вставала в 7 утра и начинались процедуры, прогревания, массажи, растяжки, потом записалась в бассейн. И так до самого вечера.

Александр и Ксюша поженились незадолго до трагедии

Сейчас она уже вышла на работу, она работает менеджером в колл-центре одной международной компании. Раньше она руководила проектом, но сейчас здоровье ей не позволяет. Врачи говорят, что нельзя нервничать, нельзя долго находиться на ногах.

Родители Ксюши очень тяжело переживают горе, они потеряли Дианочку, сестру Ксюши. И нашего Сашу. Мы часто созваниваемся, я пытаюсь их как-то утешить, хотя самой очень тяжело. Говорю, ну у вас же Ксюша есть. Но дети не могут заменить друг друга… Недавно они вышли на работу, хотя это очень тяжело для них. Отец Дианочки до февраля был то на больничном, то за свой счет, он не мог работать.

Погибшая Диана Берченко

Просто сижу и смотрю в компьютер

Я тоже пошла работать. Я главный бухгалтер. До аварии работала сразу в нескольких фирмах. Но сейчас от двух пришлось категорически отказаться. Я просто не могу подводить людей, это очень сложная и ответственная работа. А я сижу и просто смотрю в компьютер, не могу сосредоточиться.

До апреля было очень плохо, в 30 марта был день рождения у Саши. После этого я заметила, что на 5-10 минут уже могу погрузиться в работу и не думать о своем горе. Понимаю, что люди ждут, нужно сделать, что аврал, и это позволяет отвлечься. А потом снова все наваливается.

Друзья подарили нам кошечку, британку. Сказали, если мы не сможем, то они потом ее заберут. Она встречает нас, и вы не представляете, встает на задние лапки, даже немного стонет, так радуется. Ну как ей не улыбнуться. За ней нужно убрать, покормить, погладить, она отвлекает нас, и я никому ее уже не отдам. Мы назвали ее Шунечка, Сашу нашего мы звали Сашунечка, хотели, чтобы имена были похожи.

С первых минут все было предопределено

Мы с первого дня поняли, что шанса наказать виновных у нас нет. Даже максимальных 10 лет Зайцевой не дадут. У меня была надежда в душе, что хоть на 7-8 лет посадят, но, видимо, нет…

Наша адвокат, когда посмотрела экспертизы, говорит, что они анализы у Зайцевой брали два раза, этого не нужно было делать. Спрашивает у адвоката Зайцевой: зачем? Та отвечает, мол, «для общественности». Там с первой минуты оформления ДТП все уже было предопределено. До сих пор не могут установить, с какой скоростью ехала Зайцева. Хотя там есть видео с нескольких камер наблюдения, в автомобиле есть приборы, которые все фиксируют. Если еще в октябре следователь говорил, что скорость ее автомобиля была 98-110 км в час, сейчас уже говорят, что 80.

Даже прокуратура, которая должна представлять интересы потерпевших, не на нашей стороне. Наш адвокат пыталась пригласить на суд тех, кто проводил анализы, чтобы понять, зачем два раза проводили их. Так прокуратура нас не поддержала.

Зайцеву первый раз я увидела в декабре на суде, когда ей избирали меру пресечения. Я в зале суда стояла прямо напротив нее, в двух метрах, я все время смотрела на нее в упор. В зале из потерпевших были только мы с мужем. Остальные - адвокаты, прокуроры, журналисты. Она боком к нам сидела, а когда встала просить прощения у потерпевших, то чуть ли не спиной к нам повернулась, даже не взглянула в нашу сторону.

Отчим ее на суды не ходит, приходит только ее мама. Она нас поражает своими нарядами, то в норковой шубе придет, то в мутоновой.

Если бы не давил на газ

Что касается второго виновного аварии, Геннадия Дронова, то сначала мы даже думали, что он не виноват. Но когда посмотрели, какие показания он давал, и результаты экспертизы... У меня муж водитель, механик, он разбирается в авариях. Дронов, оказывается, видел Зайцеву, он поехал на желтый сигнал светофора и набирал скорость. Понимаете, если бы он не давил на газ, они бы не столкнулись, или машину бы не откинуло на людей, не было бы таких жертв! Зачем он давил на газ… Это огромная беда…

Даже не пытались встретиться

В начале Зайцевы прислали нам на карточку 50 тыс. грн. Я не знала, что это от них, просто пришла СМС с такой суммой. Я даже испугалась, но в банке не говорят, кто ее отправил. Спросила у ребят, с которыми Саша работал. Они говорят, может, кто-то собрал помощь и одной суммой отправил. А потом уже у следователя мы поняли, что это они. Зайцевы спокойно нам дали данные своей банковской карточки, чтобы мы вернули деньги. Мы вернули.

А потом мне адвокат объяснила, что даже если мы вернули эти деньги, все равно в суде этот факт будет служить смягчающим обстоятельством для Зайцевой. Лучше бы я эти деньги в детский дом отправила, там они нужнее…

Ксюшу мы всей семьей вытаскиваем, у нее кроме ног повреждены внутренние органы, ей еще предстоит сложное лечение. Очень помогают люди и врачи, дают скидки.

Но если с другими пострадавшими семья Зайцевой встречалась, то к нам даже не обращались. Их адвокат говорит, что мы отказались от встречи. Но это не так - они даже не пытались с нами встретиться.

Напомним: страшная авария в Харькове 18 октября прошлого года унесла сразу шесть жизней. Тогда на перекрестке с улицей Сумской столкнулись Lexus и Volkswagen Touareg. От страшного удара Lexus вынесло на тротуар, где в тот момент стояли люди. Внедорожником Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева. А за рулем Volkswagen Touareg сидел Геннадий Дронов.

Марина Петик, Обозреватель