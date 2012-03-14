Как даются ветеранские сотки: «костьми лягу, но вы эти участки не получите» Участникам боевых действий, имеющим по закону первоочередное право, отказывают в получении земли

Речь идет о двух территориях, на которые претендует больше полусотни ветеранов АТО: одни участки общей площадью 9 гектаров - в районе Косовщинского водохранилища, другие – за Голубыми озерами, со стороны Токарей. О препятствиях в получении земли участники АТО и их представители рассказали на пресс-конференции в Сумском пресс-клубе 5 сентября.

Закон или «кидалово»?

Мама участника боевых действий, жительница Косовщины Татьяна Глущенко рассказала, что ее сын с 2014-го по настоящее время защищает украинскую землю на Донбассе. А в это время чиновники с 2014 года «футболят» ее от одной инстанции к другой, утверждая, что свободной земли нет.

- Мы сами находили поля, но, когда дождались решения сельсовета, оказалось, что это чьи-то паи. Мой сын четыре года разведчиком на войне. За это время при желании можно было найти кусок земли и не гонять меня по «кадастрам», - возмущается Татьяна Глущенко.

- Я по 2016 год был на передовой. Найдя свободные земли на территории Косовщинского сельсовета, получив согласие сессии на разработку проекта землеустройства по отведению земельных участков в собственность, мы обратились в Сумскую райгосадминистрацию. Председатель Геннадий Дорошенко содействовал. Но начальник теруправления Госгеокадастра отказала. Нам непонятно: если все согласовано, то какие основания для отказа? – спрашивает участник АТО Владимир Оношенко.

Начальник горрайуправления в г.Сумы и Сумском районе Главного управления Госгеокадастра в Сумской области Ирина Головенко утверждает, что отказ обусловлен отсутствием плана детальной застройки (план зонирования, или детальный план территории. – Ред.), где указываются размеры земельных участков, дороги, санитарные зоны (возможно, данный участок не может быть пригоден для ведения садоводства и индивидуального строительства).

- Когда нет плана детальной застройки, нам потом придется переделывать документы. По Песчанскому сельсовету такое было. Чтобы предупредить дальнейшие изменения, надо разработать план детальной застройки. Только после этого дается разрешение на разработку проекта землеустройства. Затем проект заводится в электронную базу для проверки на экстерриториальность. После вывода эксперта Госгеокадастр осуществляет регистрацию земельного участка, - говорит И.Головенко и приводит пример с участками в районе Казацкого проспекта в Сумах, где после разработки плана детальной застройки девять из 19 земельных участков изменили конфигурацию и размеры – получилось по 8 соток. – Зачем делать дважды? За какие деньги будет исправляться проект? Пока не будет плана детальной застройки, нецелесообразно выдавать разрешения.

При этом И.Головено отметила, что из 50 заявлений могут быть удовлетворены, к примеру, только 30, т.к. существуют определенные ограничения – зона электропередач, охранная береговая зона и пр.

Такая же позиция у начальника теруправления Госгеокадастра и по другому земельному участку, на который претендуют участники АТО, на территории Токаривского сельсовета: сначала детальный план территории - потом разрешение. Однако ветераны подозревают: несмотря на их первоочередное право, участок может достаться другим, «более достойным», людям, и не без участия заинтересованных чиновников, к примеру госпожи Головенко. Как только участники АТО подали заявления на эту землю, тут же нашлись другие претенденты - сотрудники полиции и должностные лица органов власти. Ветераны считают, что между ними есть существенная разница: у участников АТО есть разрешение сельсовета, а у «более достойных» нет. Однако теруправление Госгеокадастра во главе с И.Головенко отказало и тем и другим. Официальная версия – из-за отсутствия плана детальной застройки. Аргумент ветеранов: мы же претендуем на участки только для ведения садоводства, без права застройки, не проходит.

- Вас не пропустит эскперт при электронной проверке, - настаивает И.Головенко и ссылается на часть 3 статьи 34 Закона «О регулировании градостроительной деятельности», запрещающей передачу земель в случае отсутствия детального плана территории.

Где гарантии?!

Татьяна Глущенко отметила, что очередь не публичная и ее сын находится на каком-то 1700 месте. При этом Ирина Головенко объяснила, что журнал можно увидеть, обратившись в управление Госгеокадастра, но отельный учет участников АТО не ведется. Журналисты потребовали обнародовать этот журнал на официальном сайте землеустроителей.

- Где гарантия, что при разработке плана зонирования эту землю не получит кто-то другой?! Где гарантия, что там, где 48 участников боевых действий претендуют на участки, не получат два человека по 2 гектара?! – Владимир Оношенко озвучил главный вопрос, адресованный И.Головенко, т.к. ветераны подозревают, что согласования на эти же земельные участки предоставляются другим людям.

- Разрешений выдавать не будем, - пообещала И.Головенко и тут же оговорилась, что свело ее обещание к нулю. – Только по решению суда.

Значит, «более достойные люди» все-таки могут через суд получить первоочередное право рассмотрения их заявлений. Более того, ветераны АТО обвинили И.Головенко в том, что она якобы написала письмо в Токаривский сельсовет с просьбой отозвать решение по ветеранам АТО и подала на рассмотрение другой список претендентов.

- Чем ценнее те люди тех, кто прошел пекло войны? – спросила член Союза офицеров Украины Валентина Мышакова, при этом отметив, что и начальник главного управления Госгеокадастра в Сумской области Наталья Усик поддерживает позицию И.Головенко, поскольку на данные участки претендуют непростые люди.

- Я не просила отозвать решение сельсовета, - объясняет чиновница. – Если к нам приходят заявления, мы пишем письма в сельсовет. Если приходит несколько заявлений, мы указываем все фамилии.

Валетина Мышакова напомнила фразу Ирины Головенко, сказанную ветеранам АТО насчет земли за Косовщинским водохранилищем: «Костьми лягу, но вы эти участки не получите».

Чиновница утверждает, что она такого не говорила и других претендентов на этот участок нет. Она еще раз подчеркнула: участники АТО не могут получить разрешения от Госгеокадастра совсем по другой причине - обусловленной законодательством. Чтобы зарезервировать данные участки для участников боевых действий и членов их семей, громаде надо обратиться в главное управление Госгеокадастра в Сумской области. Решение о включении в перечень земельных участков для участников АТО принимаются автоматически.

Как сообщил заместитель председателя Сумской райгосадминистрации Эдуард Кучменко, райгосадминистрация уже заложила средства на разработку детального плана территории Косовщинского сельсовета – 35 тыс. грн на аэросъемку и 65 тыс. грн на план. План разрабатывается несколько месяцев. Еще месяц дается на общественное обсуждение и утверждение различных служб – энергетиков, МЧС и др. Т.о. претендентам на землю на Косовщине придется ждать, как минимум, 2-3 месяца.

К сведению: На земельные участки возле с.Токари Бездрицкой ОТГ Сумского района, кроме участников боевых действий и членов их семей, получивших «добро» местного сельсовета, претендуют: Шкурат Сергей Леонидович, Карпенко Константин Валентинович, Бакро Яна Евгеньевна, Сапич Татьяна Дионисиевна, Шашкова Юлия Владимировна, Ткаченко Елена Николаевна, Котенко Владислав Викторович, Несмашный Николай Николаевич, Епишкин Денис Владимирович, Лысых Игорь Владимирович, Винниченко Юлия Викторовна, Пачема Григорий Степанович, Грицай Александр Георгиевич, Бакро Руслан Анатолиевич, Остапенко Александр Владимирович, Матвиенко Татьяна Петровна, Кулик Андрей Александрович.