Как даются ветеранские сотки: «костьми лягу, но вы эти участки не получите»

Речь идет о двух территориях, на которые претендует больше полусотни ветеранов АТО: одни участки общей площадью 9 гектаров - в районе Косовщинского водохранилища, другие – за Голубыми озерами, со стороны Токарей. О препятствиях в получении земли участники АТО и их представители рассказали на пресс-конференции в Сумском пресс-клубе 5 сентября.
Мама участника боевых действий, жительница Косовщины Татьяна Глущенко рассказала, что ее сын с 2014-го по настоящее время защищает украинскую землю на Донбассе. А в это время чиновники с 2014 года «футболят» ее от одной инстанции к другой, утверждая, что свободной земли нет.
- Мы сами находили поля, но, когда дождались решения сельсовета, оказалось, что это чьи-то паи. Мой сын четыре года разведчиком на войне. За это время при желании можно было найти кусок земли и не гонять меня по «кадастрам», - возмущается Татьяна Глущенко.
- Я по 2016 год был на передовой. Найдя свободные земли на территории Косовщинского сельсовета, получив согласие сессии на разработку проекта землеустройства по отведению земельных участков в собственность, мы обратились в Сумскую райгосадминистрацию. Председатель Геннадий Дорошенко содействовал. Но начальник теруправления Госгеокадастра отказала. Нам непонятно: если все согласовано, то какие основания для отказа? – спрашивает участник АТО Владимир Оношенко.
Начальник горрайуправления в г.Сумы и Сумском районе Главного управления Госгеокадастра в Сумской области Ирина Головенко утверждает, что отказ обусловлен отсутствием плана детальной застройки (план зонирования, или детальный план территории. – Ред.), где указываются размеры земельных участков, дороги, санитарные зоны (возможно, данный участок не может быть пригоден для ведения садоводства и индивидуального строительства).
- Когда нет плана детальной застройки, нам потом придется переделывать документы. По Песчанскому сельсовету такое было. Чтобы предупредить дальнейшие изменения, надо разработать план детальной застройки. Только после этого дается разрешение на разработку проекта землеустройства. Затем проект заводится в электронную базу для проверки на экстерриториальность. После вывода эксперта Госгеокадастр осуществляет регистрацию земельного участка, - говорит И.Головенко и приводит пример с участками в районе Казацкого проспекта в Сумах, где после разработки плана детальной застройки девять из 19 земельных участков изменили конфигурацию и размеры – получилось по 8 соток. – Зачем делать дважды? За какие деньги будет исправляться проект? Пока не будет плана детальной застройки, нецелесообразно выдавать разрешения.
При этом И.Головено отметила, что из 50 заявлений могут быть удовлетворены, к примеру, только 30, т.к. существуют определенные ограничения – зона электропередач, охранная береговая зона и пр.
Такая же позиция у начальника теруправления Госгеокадастра и по другому земельному участку, на который претендуют участники АТО, на территории Токаривского сельсовета: сначала детальный план территории - потом разрешение. Однако ветераны подозревают: несмотря на их первоочередное право, участок может достаться другим, «более достойным», людям, и не без участия заинтересованных чиновников, к примеру госпожи Головенко. Как только участники АТО подали заявления на эту землю, тут же нашлись другие претенденты - сотрудники полиции и должностные лица органов власти. Ветераны считают, что между ними есть существенная разница: у участников АТО есть разрешение сельсовета, а у «более достойных» нет. Однако теруправление Госгеокадастра во главе с И.Головенко отказало и тем и другим. Официальная версия – из-за отсутствия плана детальной застройки. Аргумент ветеранов: мы же претендуем на участки только для ведения садоводства, без права застройки, не проходит.
- Вас не пропустит эскперт при электронной проверке, - настаивает И.Головенко и ссылается на часть 3 статьи 34 Закона «О регулировании градостроительной деятельности», запрещающей передачу земель в случае отсутствия детального плана территории.
Татьяна Глущенко отметила, что очередь не публичная и ее сын находится на каком-то 1700 месте. При этом Ирина Головенко объяснила, что журнал можно увидеть, обратившись в управление Госгеокадастра, но отельный учет участников АТО не ведется. Журналисты потребовали обнародовать этот журнал на официальном сайте землеустроителей.
- Где гарантия, что при разработке плана зонирования эту землю не получит кто-то другой?! Где гарантия, что там, где 48 участников боевых действий претендуют на участки, не получат два человека по 2 гектара?! – Владимир Оношенко озвучил главный вопрос, адресованный И.Головенко, т.к. ветераны подозревают, что согласования на эти же земельные участки предоставляются другим людям.
- Разрешений выдавать не будем, - пообещала И.Головенко и тут же оговорилась, что свело ее обещание к нулю. – Только по решению суда.
Значит, «более достойные люди» все-таки могут через суд получить первоочередное право рассмотрения их заявлений. Более того, ветераны АТО обвинили И.Головенко в том, что она якобы написала письмо в Токаривский сельсовет с просьбой отозвать решение по ветеранам АТО и подала на рассмотрение другой список претендентов.
- Чем ценнее те люди тех, кто прошел пекло войны? – спросила член Союза офицеров Украины Валентина Мышакова, при этом отметив, что и начальник главного управления Госгеокадастра в Сумской области Наталья Усик поддерживает позицию И.Головенко, поскольку на данные участки претендуют непростые люди.
- Я не просила отозвать решение сельсовета, - объясняет чиновница. – Если к нам приходят заявления, мы пишем письма в сельсовет. Если приходит несколько заявлений, мы указываем все фамилии.
Валетина Мышакова напомнила фразу Ирины Головенко, сказанную ветеранам АТО насчет земли за Косовщинским водохранилищем: «Костьми лягу, но вы эти участки не получите».
Чиновница утверждает, что она такого не говорила и других претендентов на этот участок нет. Она еще раз подчеркнула: участники АТО не могут получить разрешения от Госгеокадастра совсем по другой причине - обусловленной законодательством. Чтобы зарезервировать данные участки для участников боевых действий и членов их семей, громаде надо обратиться в главное управление Госгеокадастра в Сумской области. Решение о включении в перечень земельных участков для участников АТО принимаются автоматически.
Как сообщил заместитель председателя Сумской райгосадминистрации Эдуард Кучменко, райгосадминистрация уже заложила средства на разработку детального плана территории Косовщинского сельсовета – 35 тыс. грн на аэросъемку и 65 тыс. грн на план. План разрабатывается несколько месяцев. Еще месяц дается на общественное обсуждение и утверждение различных служб – энергетиков, МЧС и др. Т.о. претендентам на землю на Косовщине придется ждать, как минимум, 2-3 месяца.
К сведению: На земельные участки возле с.Токари Бездрицкой ОТГ Сумского района, кроме участников боевых действий и членов их семей, получивших «добро» местного сельсовета, претендуют: Шкурат Сергей Леонидович, Карпенко Константин Валентинович, Бакро Яна Евгеньевна, Сапич Татьяна Дионисиевна, Шашкова Юлия Владимировна, Ткаченко Елена Николаевна, Котенко Владислав Викторович, Несмашный Николай Николаевич, Епишкин Денис Владимирович, Лысых Игорь Владимирович, Винниченко Юлия Викторовна, Пачема Григорий Степанович, Грицай Александр Георгиевич, Бакро Руслан Анатолиевич, Остапенко Александр Владимирович, Матвиенко Татьяна Петровна, Кулик Андрей Александрович.
По Закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», участники боевых действий и члены их семей имеют право на первоочередное отведение им земельных участков для индивидуального жилого строительства, а также садоводства и огородничества.
Каждый гражданин может одноразово воспользоваться правом на выделение земельного участка со следующим целевым назначением: для ведения личного сельского хозяйства (2 гектара), для строительства (в городах – 10 соток, в поселках – 15, в селах – 25), для индивидуального дачного строительства (10 соток), для ведения садоводства (12 соток), для строительства индивидуальных гаражей (1 сотка). При этом место расположения земельного участка не зависит от места проживания человека, на него претендующего.
После нахождения свободного земельного участка порядок его выделения следующий:
1. Получить разрешение на отведение земельного участка (дает городской, сельский, поселковый совет).
2. Получить разрешение на разработку проекта землеустройства (главное управление Госгеокадастра и госадминистрация определенной области). Разрешение на разработку проекта землеустройства предоставляется бесплатно и имеет неограниченный срок действия. Если в течение 1 месяца со дня регистрации ходатайства не представлено разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка или дан мотивированный отказ в его предоставлении, то вы в месячный срок со дня истечения указанного срока вправе заказать разработку проекта землеустройства без предоставления такого разрешения. Для этого необходимо письменно уведомить соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, куда подавали ходатайство, и добавить договор о выполнении работ по землеустройству относительно отвода земельного участка.
3. Разработка проекта землеустройства (перечень исполнителей можно найти на сайте Госгеокадастра в рубрике «Направления деятельности», раздел «Сертификация»).
4.Согласование проекта землеустройства (терорган Госгеокадастра в районах (городах); структурное подразделение райгосадминистрации в сфере градостроительства или исполнительный орган горсовета в сфере градостроительства (если участок в пределах населенного пункта или на нем планируется строительство); другие органы исполнительной власти, согласно ст. 186-1 Земельного кодекса Украины в зависимости от места расположения участка (объект природно-заповедного фонда, прибрежная полоса, памятник культурного наследия, земли историко-культурного, лесохозяйственного назначения, водного фонда). Проект землеустройства подается на согласование разработчиком. Каждый орган рассматривает его самостоятельно. Вывод предоставляется бесплатно и на неограниченный срок.
5. Регистрация земельного участка в кадастре (Извлечение из Государственного земельного кадастра о земельном участке бесплатно выдает государственный кадастровый регистратор).
6. Утверждение проекта землеустройства (Решение об утверждении проекта землеустройства и предоставлении земельного участка в собственность принимает городской, сельский или поселковый совет, главное управление Госгеокадастра, рай-, обладминистрация).
6. Регистрация права собственности на земельный участок в Укргосреестре (Министерство юстиции).
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