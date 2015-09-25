Советы сумской полиции владельцам банковских карт Банковские пластиковые карточки уже вошли в наш быт как обычные финансовые инструменты доступа к средствам.

С тех пор, как они появились в Украине, их популярность росла благодаря одному из главных аргументов - безопасности и сохранности средств в случае кражи или потери кошелька. Однако любители чужих денег изобретают множество способов, как опустошить счета доверчивых граждан. Поэтому для безопасности средств полиция предлагает ознакомиться и запомнить несколько правил, которые помогут не попасть в ловушку мошенников.

Совершенно секретно

Прежде всего, необходимо помнить, что безопасность ваших средств в ваших руках и любая информация о реквизитах карточки, например, ее номер, срок действия, код CVV или ваши личные данные, номер вашего мобильного телефона с легкостью могут быть использованы мошенниками.

Большинство этих данных рядовые граждане не скрывают, размещая объявления о купле-продаже товаров в сети Интернет. Проходимцы, чтобы поживиться чужими деньгами, выбирают любое из них, а затем под видом работников банка или банковской охраны звонят будущим жертвам. Поводом для такого звонка может стать увеличение кредитного лимита, сбой в банковской компьютерной системе, попытки неизвестными злоумышленниками «сломать» доступ к счету и т.п. И когда необходимая информация получена, аферисты мгновенно опустошают счет.

Советы полиции

Поэтому, чтобы не стать жертвой подобного преступления, работники полиции дают несколько советов, которые помогут избежать мошеннических ловушек.

Во-первых, банк никогда не будет звонить клиенту для уточнения любых данных! Если вам все-таки позвонили и предлагают в телефонном режиме предоставить какие-либо данные - немедленно положите трубку и обратитесь в ближайшее отделение банка или сами позвоните в банк по номеру «горячей линии». Как правило, каждый банк имеет бесплатный короткий номер для звонков с мобильного телефона.

Во-вторых, будьте внимательны при снятии наличных с карты в банкомате. Каждый раз обращайте внимание на наличие на банкомате накладных устройств, лишних или необычных камер и т.п. А при введении пин-кода прикрывайте клавиатуру от посторонних глаз.

В-третьих, при расчете картой за товары или услуги в торгово-сервисной сети следите за действиями продавца, чтобы избежать записи и запоминания номера карты и CVV-кода, который находится на обратной части. Обязательно подтверждайте свою покупку пин-кодом или подписью на чеке POS-терминала банка. Если есть возможность, пользуйтесь карточкой со встроенным радиопередатчиком. Подобное устройство позволяет проводить расчеты, не передавая карточку продавцу, а лишь приложив кошелек с карточкой к считывателю.

В-четвертых, вам следует знать и твердо помнить - чтобы пополнить вам карточку, вашему деловому партнеру надо знать только ее номер. Никаких других реквизитов предоставлять не только не нужно, но и категорически рекомендуется!

В-пятых, пользуйтесь Интернет-банком только на официальных сайтах. Не переходите на сайт из сообщений в электронной почте, а особенно, когда вас просят изменить пароль входа! В любом случае, ни при каких обстоятельствах никому не сообщайте пароли!

Что же касаются самой карты, то не оставляйте ее без присмотра, а, положив в тайник, время от времени проверяйте ее наличие и баланс счета. Лишний раз напоминаем, что доверять в чужие руки пин-код к ней также не следует.

Избегайте указывать в объявлениях те номера мобильных, на который вы получаете SMS-сообщения о движении средств. Используйте другой номер, не привязанный к банковским картам. Для осуществления финансовых операций через Интернет или для объявлений возьмите в банке другую карту, и держите на ее балансе небольшую сумму.

В случае поступления звонка с неизвестного номера, необходимо срочно перезвонить на номер клиентской поддержки вашего банка и уточнить у оператора всю информацию по карте, а при потере или краже - карту заблокировать.

Всегда следует помнить, что мошенники действуют быстро, уверенно и, без сомнения, полагаясь на вашу доверчивость и неосведомленность, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.