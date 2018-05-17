Право

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:42151

Годовщина аварии на Сумской

Жена сумчанина, погибшего в харьковском ДТП, прогнозирует безнаказанность Зайцевой

Год назад произошла одна из самых резонансных аварий в Украине. В самом центре Харькова Lexus на большой скорости столкнулся на перекрестке с другим авто и вылетел на тротуар прямо в толпу людей, которые ждали зеленого света для перехода дороги, говорится в сюжете ТСН.

"Когда-то муж дарил мне цветы, сейчас случилось так, что я несу ему на могилу цветы, как и своей сестре", - не сдерживает слез Оксана Евтеева (Напомним, что погибший муж Оксаны Александр Евтеев родом из Сум). Ей 28, в прошлом году она была с мужем и сестрой. В первые дни медики не давали ей никаких положительных прогнозов – два месяца женщина провела в реанимации. Потом Оксана встала и пошла, а зимой, в первом после аварии эксклюзивном интервью ТСН, жалела, что не уберегла самых близких. "Я до сих пор думаю, что я могла сделать, чтобы этого не произошло. Я понимаю, что я не виновата. Но мне кажется, что я могла что-то сделать: могла не идти на перекресток, мы могли попить кофе где-то в другом месте", - говорит она.

Избавиться от этой вины и жалости к себе Оксане до сих пор помогает психолог. Перед родителями она никогда не плачет, потому что, говорит, им и так тяжело. Чтобы меньше времени оставалось на боль, каждый день Оксана расписывает чуть ли не поминутно. И то, что может ходить – называет своей главной победой. "Иду, прихрамывая. Я никогда про ногу не забуду, всегда придется плавать, разрабатывать", - говорит она. Оксана каждый день просыпается в 6:00, на метро добирается в реабилитационный центр, где разрабатывает травмированное колено, а уже потом едет на работу. "Когда я уходила, то с лестницы было сложнее спускаться, чем подниматься, и я около недели специально этого избегала. Но потом думаю: я уже столько прошла, и это надо преодолеть. Я заставляла себя, хотя было больно каждый раз", - признается пострадавшая.

Одно занятие в реабилитационном центре длится час – и так шесть дней в неделю в течение восьми месяцев. Тренера удивляются воли Оксаны: "Наша задача – до конца разогнуть колено. Мы планируем это сделать до нового года". Сама пострадавшая говорит, что ее цель – всего лишь нормально ходить. Для этого женщина выдерживает специальный режим, даже кушать она должна теперь через каждые три часа. В мае Оксана пережила еще одну операцию – на кишечнике тоже вследствие аварии образовались спайки. "Нет лечения. Просто кушать каждые три часа, пить два литра воды", - говорит женщина. Она признается, что все эти усилия – ради сестры и мужа. Оксана верит, что они хотели бы ее видеть счастливой. Правда, мечтать без них – пока не может. "Единственная моя мечта: чтобы они были живы. Но она никогда не сбудется", - говорит пострадавшая.

Годовщина памяти жертв того ужасного ДТП будет в четверг, 18 ноября. Оксана вспоминает о письме, которое написала еще в реанимации – это было ее первое обращение к людям, которое, конечно, не услышали. "Я хочу обратиться к каждому человеку, который имеет отношение к этому делу. Если вы очевидец – дайте показания в суде. Если вы следователь, судья, конвоир, прокурор – прошу вас рассмотреть это дело со всей строгостью закона. Когда вам будут предлагать деньги, вспомните о справедливости и своем долге. Не берите их, не становитесь участниками безнаказанных убийств", - просила пострадавшая.

"Я уверена, что Зайцева будет максимально стараться избежать наказания в десять лет, и ей это успешно удастся. Потому что мы живем в такой стране, где все люди продажные. Если у тебя есть деньги и связи, то все это останется безнаказанным. Я не смогу такое никогда простить", - признается Оксана. Дело о ДТП до сих пор в суде, на скамье подсудимых уже год два водителя. Приговор ожидают в декабре.

Право ДТП в Харькове

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